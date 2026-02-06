Ein Skifahrer sitzt auf einem Thron vor einer verschneiten Berglandschaft.
Die 6 schönsten Selfie-Spots in Österreichs Skigebieten

Weil es beim Skifahren auch um die Inszenierung von Selbst und Gipfel geht – sechs der schönsten Fotospots in Österreichs Skigebieten.

von Lea Moser

06.02.26

Das Prinzip Sehen und Gesehen-Werden vollzieht sich heute ohne Zeitverzögerung im Internet. Es geht nicht um die Aufmerksamkeit der Menschen rundherum, sondern um die Bewunderung der Daheimgebliebenen. Manchmal mit Häme, manchmal mit dem ehrlichen Wunsch, ein besonderes Erlebnis zu teilen.

In Skigebieten gibt es daher an so gut wie jeder Bergstation einen Selfie-Spot, der besondere Inszenierung für das Urlaubsfoto verspricht. Es gibt rechteckige, kreisrunde, herzerlförmige Bilderrahmen, in die man hineinklettern kann – von Obertauern bis Heiligenblut. Es gibt Stege und Brücken, die über die Gletscherwelt führen (z. B. am Stubaier Gletscher oder in Sölden). Außerdem gibt es Sitzmöbel von einfach bis königlich (Hochkönig). Oder man umarmt ein Maskottchen. Zum Beispiel „Wagraini“ aus Wagrain.

Ein Skifahrer sitzt auf einem Thron vor einer verschneiten Berglandschaft.

Wer die „Königstour“ (35 km) am Hochkönig fährt, pausiert und posiert im Königsstuhl.

©Stefan Hofer
Eine Familie sitzt vor verschneiten Bergen in einem Holzrahmen mit der Aufschrift "Obertauern".

Für das Familienalbum: In Obertauern kann  man gleich in den Bilderrahmen schlüpfen. 

©Stefan Hofer
Eine Gruppe von Skifahrern steht auf einer Aussichtsplattform mit Blick auf schneebedeckte Berge.

Der Big 3 Panorama-Felssteg in Sölden ragt zwanzig Meter über den Abgrund.

©Ötztal Tourismus/Ötztal Tourismus/ ARIA SADR SALEK
Zwei Skifahrer vor einer Holzkonstruktion mit der Aufschrift "It's a beautiful journey" in Heiligenblut.

Prominent ist  in Heiligenblut das Bergpanorama, inklusive Großglockner.

©Kärnten Werbung/Kärnten Werbung GmbH I Rossmann
Zwei Personen stehen auf einer Aussichtsplattform mit Blick auf schneebedeckte Berge unter blauem Himmel.

Vom „Top of Tyrol“ am Stubaier Gletscher (auf 3.210 m) ist die Aussicht spektakulär.

©Andre Schönherr
Eine Frau und zwei Kinder posieren mit einer orangefarbenen Figur vor einer Schneeskulptur im Skigebiet.

Sehr beliebt für Fotos: Die tierischen Maskottchen, hier mit „Wagraini“ aus Wagrain.

©Snow Space Salzburg/C.Schartner/Snow Space Salzburg/Christian Schartner
