Die 6 schönsten Selfie-Spots in Österreichs Skigebieten

Das Prinzip Sehen und Gesehen-Werden vollzieht sich heute ohne Zeitverzögerung im Internet. Es geht nicht um die Aufmerksamkeit der Menschen rundherum, sondern um die Bewunderung der Daheimgebliebenen. Manchmal mit Häme, manchmal mit dem ehrlichen Wunsch, ein besonderes Erlebnis zu teilen.

In Skigebieten gibt es daher an so gut wie jeder Bergstation einen Selfie-Spot, der besondere Inszenierung für das Urlaubsfoto verspricht. Es gibt rechteckige, kreisrunde, herzerlförmige Bilderrahmen, in die man hineinklettern kann – von Obertauern bis Heiligenblut. Es gibt Stege und Brücken, die über die Gletscherwelt führen (z. B. am Stubaier Gletscher oder in Sölden). Außerdem gibt es Sitzmöbel von einfach bis königlich (Hochkönig). Oder man umarmt ein Maskottchen. Zum Beispiel „Wagraini“ aus Wagrain.