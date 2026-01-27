Partys, Pisten, Popstars: Wie sich Alpenorte im Winter neu erfinden

Die Musik könnte genauso gut in einem Beachklub auf Ibiza laufen, doch statt Sand gibt es Schnee und statt Meerblick Bergpanorama. In der schicken Alpen-Hütte „da Sepp“ auf 1.859 Meter Seehöhe herrscht hippe Partyatmosphäre: Die Bude ist draußen und drinnen voll, die Speisekarte wartet mit Millennial-Favoriten wie Burrata und Pulled Beef Burger auf und zu den House-Klängen aus den Boxen spielt ein herumwandelnder Saxofonist. Das Logo: ein rosa Einhorn mit Skibrille. Weil hier eben alles einzigartig und vor allem instagramtauglich anmutet. Jedenfalls anders, als man es von früheren Skihütten-Einkehrschwüngen mit Humtata-Musik und Fritattensuppe gewohnt ist.

Der Boyband-Effekt Wobei: So einzigartig ist das Konzept gar nicht mehr. Immer mehr Skihütten und -hotels in den Alpen wollen ein jung(geblieben)es Publikum mit hoher Partyneigung und Lifestyle-Affinität ansprechen. Und Party wird in Schladming – für die, die sie suchen – ausreichend geboten. Im Winter konzentriert sich die Après-Ski-Szene im Ort auf die Hotspots Hohenhaus Tenne, Platzhirsch und Siglu (ein Iglu mit Bar). Besonders voll war es Anfang Dezember, als keine Geringeren als die Backstreet Boys (kreisch!) die Skisaison mit drei ausverkauften Konzerten im Planai-Stadion einläuteten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Harald Steiner Die Backstreet Boys lockten Anfang Dezember 50.000 Gäste ins Ennstal.

Fünfzigtausend Besucher, davon achtzig Prozent Frauen mit einem Durchschnittsalter von siebenunddreißig Jahren, reisten an diesem Wochenende ins steirische Ski-Mekka und verwandelten die Fußgängerzone in eine dreitägige Freiluftdisco mit Neunzigerjahre-Soundtrack. Nostalgie lag in der Luft, schwärmte anschließend auch eine Besucherin mit glänzenden Augen: „Das war mehr als ein Konzert, das war ein gemeinsames Erinnern, Mitsingen, Loslassen.“

Info Klimafreundliche Anreise

Mit der Bahn, etwa von Wien mit Umstieg in Bruck/Mur in knapp 4 Stunden. oebb.at 123 Pistenkilometer

bietet die 4-Berge-Skischaukel Schladming-Dachstein, allein auf der Planai sind es rund 30. In dieser Wintersaison fahren alle Kinder bis sechs Jahre kostenlos Ski. planai.at Nightrace

Am 27. 1. findet der Riesentorlauf und am 28. 1. der Slalom auf der Planai statt. Tickets von 13,50 € (Jugendliche) bzw. 27 € bis 737 €. thenightrace.at Neue Unterkünfte

– Alpine Boutique Hotel wollée: wollee.at

– Haus Zirngast Hotel & Camping: haus-zirngast.at

– nōa Hotel (ab 1. 6. 2026, Restaurant bereits geöffnet): noa-schladming.com

Von einem „Ski-Opening der Superlative“ spricht auch Mathias Schattleitner, Geschäftsführer der Tourismusregion Schladming-Dachstein. Dass das Mega-Event ohne Zwischenfälle verlief, wurde im Nachhinein auch auf den hohen Frauenanteil zurückgeführt. „Wir hatten neunzigtausend Nächtigungen, viele Konsumationen und das zu einer Zeit, in der es normalerweise noch ruhiger ist“, sagt Schattleitner zum KURIER. Besonders hoch sei der Werbewert gewesen, Stichwort Generation Instagram: „Es waren viele glückliche Zuseherinnen da, die begeistert auf ihren Social-Media-Kanälen gepostet haben“, freut man sich beim Tourismusverband.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gasteinertal Tourismus GmbH, Marktl Photography/Manuel Marktl Jazz im Gasteinertal

Bereits seit 2002 kommen Jazzmusiker aus aller Welt ins Salzburger Tal. „Snow Jazz Gastein“ steht heuer unter dem Motto „La dolce Vita“, Hütten verwandeln sich wieder in Bühnen. Die Festivalpässe sind zwar ausverkauft, Tickets für einzelne Konzerte gibt’s noch. gastein.com Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/dpa/Henning Kaiser Schlager im Montafon

Man glaubt es kaum, der Après-Ski-Hit „Anton aus Tirol“ wird heuer 27 Jahre alt ... Gerry Friedle wird mit seiner DJ Ötzi Gipfeltour am Hauser Kaibling (am 14. März) und im Vorarlberger Skigebiet Silvretta Montafon (am 21. März) Station machen und den Winter mit Partyhits vertreiben. silvretta-montafon.at Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Snowbombing/Jenna Foxton Clubsound in Mayrhofen

Auf den Berggipfeln finden Gigs statt, im Tal wird weitergefeiert: Vom 6.–11. April kommen im Tiroler Zillertal, genauer gesagt in Mayrhofen-Hippach, Piste und Beats zusammen. Das Event mit DJs, Live-Acts und Clubsound nennt sich „Snowbombing“. Infos unter mayrhofen.at und snowbombing.com Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Julian Quirchmair/Winter Woodstock der Blasmusik Blasmusik im Brixental

Wer erfrischende Blasmusik, Dirndln und Lederhosen im Schnee fesch findet, sollte ins Brixental in Tirol kommen. Das „Winter-Woodstock der Blasmusik“ findet heuer vom 22.–26. März statt – auf acht Bühnen in den Orten Brixen, Kirchberg und Westendorf.

Line-up, Spielplan und Tickets auf winterwoodstock.at

Die Wertschöpfung betrifft aber nicht nur Hotels und Lokale. Glücklich war am Opening-Wochenende auch Elisabeth Stocker, die den Concept Store „Hufschmiede“ am Rande der Fußgängerzone führt. Alles hier wirkt wie auf die Backstreet-Boys-Fan-Zielgruppe zugeschnitten: Es gibt Hot Aperol und Matcha Latte, man kann sich die Nägel machen lassen, Duftkerzen und Kosmetikprodukte shoppen. „Wir haben es am Umsatz ganz deutlich gemerkt, dass so viele Frauen beim Konzert waren“, sagt die Unternehmerin.

Berge als Bühne Anfang Juni möchte Event-Profi Klaus Leutgeb, der die Backstreet Boys ins Ennstal holte, seinen Erfolg mit dem ersten Summer-Opening wiederholen. Unterdessen wird in den verschneiten Bergen weitergefeiert – nicht nur in Schladming (siehe unten). In Bad Gastein etwa – das sich selbst als „Monaco der Alpen“ tituliert – fand am Wochenende das ausverkaufte Lighthouse Festival statt, wo unter Sternenhimmel zu elektronischer Musik getanzt wird. Keine zwei Monate nach dem Opening steht auch in Schladming bereits die nächste Großveranstaltung auf dem Programm: Während der FIS-Weltcup-Zirkus am heutigen Sonntag noch in Kitzbühel gastiert, macht er kommende Woche halt an der Planai. Der Flutlicht-Slalom ist seit 1997 Fixpunkt im Weltcup-Kalender der Herren, 2023 kam auch ein nächtlicher Riesentorlauf dazu.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Martin Huber Am Dienstag und Mittwoch finden Skiweltcup-Rennen bei Flutlicht auf der Planai statt.