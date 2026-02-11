Von der Piste auf die Yogamatte: So geht Entspannung im Winterurlaub

„Namasté“ begrüßt Yogalehrerin Viktoria Oblinger die Teilnehmer der abendlichen Yogastunde. Viele haben einen intensiven Tag auf der Skipiste hinter sich. Suchen hier Dehnung und Entspannung. Mit sanfter Stimme leitet die Salzburgerin durch die einzelnen Yoga-Bewegungen, auch Asanas genannt.

Recht schnell wird den Anfängern in der Runde klar, die Muskeln sind sehr verkürzt. Das liegt vermutlich aber nicht nur am Skisport, sondern am vielen Sitzen im Alltag. Nicht einmal die Ausgangsposition – der Schneidersitz –, wie es Viktoria elegant vorzeigt, will annähernd gelingen. Aber das tiefe Ein- und Ausatmen hilft, in die richtige Position hineinzukommen. Auch spezielles Yogazubehör wie Kissen und Blöcke erweist sich als sehr nützlich. „Aber Yoga ist kein Wettbewerb. Jeder macht das, was er kann“, so Viktoria. „Es geht darum, den Moment im Hier und Jetzt zu genießen.“

Yogalehrerin Viktoria Oblinger unterrichtet in St. Johann im Pongau. ©Privat

Yoga und Wintersport haben in den vergangenen Jahren zueinandergefunden. Das zunehmende Angebot in der Region St. Johann im Pongau beobachtet auch die Trainerin: „Kein Wunder. Yoga eignet sich sehr gut als Vorbereitung auf das Skifahren oder Langlaufen am Morgen, damit die Muskeln und Gelenke schon aufgewärmt auf die Piste oder zur Loipe kommen.“ Aber es ist bei den Gästen auch beliebt, um nach dem Sport zu dehnen und zu entspannen.

Deshalb hat sich auch Familie Rettenwender nach der umfassenden Renovierung und Erweiterung ihres Hotels Berghof entschlossen, Yoga anzubieten. An sieben Tagen die Woche finden Yoga-Einheiten für jedes Erfahrungslevel statt. Die Einheiten werden von erfahrenen Yogalehrerinnen wie Viktoria geleitet, die achtsam durch Bewegung, Atemtechnik und Meditation führen.

Yoga-Zubehör: Matte, Kissen und Blöcke. ©Miss Freckles Photography

Der Yoga- und Entspannungsraum aus hellem Holz und natürlichen Materialien schafft eine Atmosphäre tiefer Ruhe. Bei gutem Wetter verlagern sich die Stunden nach draußen – auf die Terrasse oder in die verschneite Natur. Highlights sind die wöchentliche Klangschalen-Meditation und eine Pilates-Einheit, die den Körper kräftigt und den Geist zentriert. „Mit dem Programm ,Alpine Balance‘ möchten wir unseren Gästen eine Erfahrung schenken, die über den klassischen Winterurlaub hinausgeht“, erklärt Gastgeberin Christine Rettenwender. „Es geht darum, den Rhythmus der Berge zu spüren – und dabei das eigene Gleichgewicht neu zu entdecken.“

Yoga mit Blick in die verschneite Landschaft: Das bietet das Biohotel „der daberer“ im Kärntner Gailtal. ©Daberer

Yoga statt Wintersport Yoga kann auch eine gute Alternative zum Wintersport sein. Viele Hotels bieten mehrtägige Yoga-Retreats an – zum Kennenlernen oder zum Eintauchen in diese Jahrtausende alte Lehre. Wer einmal hineingekippt ist, erkennt: Yoga hat viele Vorteile. Es reduziert Stress, bringt Balance und Flexibilität und stärkt Geist und Körper. Wahrscheinlich einen der schönsten Yogaräume in Österreichs Ferienregionen bietet das Biohotel „der daberer“ im Kärntner Gailtal.

Riesige Fenster lassen Licht und Natur in den Raum, dazu ein Holzboden sowie mit Holz und Stoff verkleidete Wände. Hotelchefin Marianne Daberer ist vom positiven Einfluss auf ihre Gäste überzeugt: „Beim täglichen Yoga in einem gemütlichen Hotel, mitten in der zauberhaften Schneelandschaft, kommen die Gedanken schnell zur Ruhe.“