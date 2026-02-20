Reisetipps für die Provence: 4 Tage, 4 Routen
Vier Tage, vier Routen. Die freizeit führt stilvoll durch ein langes Wochenende in Südfrankreich.
Von Gabriele Kuhn
Donnerstag
Food Tour. Marseille über Aromen, Märkte und Bistros entdecken. culinarybackstreets.com/food-tours/marseille/
Notre-Dame de la Garde. Weitblick von der Basilika, dem Wahrzeichen der Stadt (nach 8 Monaten Renovierungsarbeiten ’25 fertiggestellt). notredamedelagarde.com
Street Art Marseille Farben, Graffiti in Le Panier oder am Cours Julien. lepanierdemarseille.com
Château d’If. Auf den Spuren des Grafen von Monte Christo zur legendären Festung schippern. chateau-if.fr
Freitag
Nationalpark Calanques. Zu Fuß oder per Boot durch malerische Buchten aus Fels und Türkis. calanques-parcnational.fr
Hafen von Cassis. Flanieren, baden, sich treiben lassen – mitten im Postkartenmotiv. ot-cassis.com
Route des Crêtes. Atemberaubende Ausblicke zwischen Himmel, Klippen und Meer – mit Auto oder zu Fuß. de.destinationlaciotat.com
Pétanque & Pastis. Den Abend am Hauptplatz ausklingen lassen – wie die Einheimischen. ot-cassis.com
Samstag
Marktbummel in Aix. Farben, Kräuter, Früchte – die Provence in Gerüchen und Geschmack. aixenprovencetourism.com/en/markets/
Rosé & Marius. Typisch provenzalische Düfte zum Mitnehmen und Erinnern, als Mitbringsel. rose-et-marius.com
Centre Caumont. Erst Ausstellung (24. 4. bis 4. 10. Toulouse-Lautrec), dann Kaffee und Kuchen im verträumten Innenhof. caumont-centredart.com
Auf Cézannes Spuren. Bibémus oder Sainte-Victoire – Kunst und Landschaft. aixenprovencetourism.com
Sonntag
Gordes. Das wohl fotogenste „picture-perfect“ Dorf in der Provence – lebendig untertags, abends stille Oase. destinationuberon.com
Luberon-Landschaft. Lavendel, Oliven und Weinreben, so weit das Auge reicht. theluberon.com
Roussillon. Spaziergang entlang des legendären Ockerpfads – Lichtspiele erleben. provence.de
Genussfestival „Luberon en tout sens". Wandern, Wein, regionale Küche, plus Picknick mit dem Chefkoch. destinationluberon.com
Hoteltipps
La Villa Gallici, Aix
Verbindet provenzalische Lebenskunst und italienisches Dolce Vita in einem eleganten Landhaus, samt Gartenanlage. villagallici.com/de
Les Bords de Mer, Marseille
Ein charmantes, Art-déco-inspiriertes Boutiquehotel direkt am Meer, unweit der Innenstadt. lesbordsdemer.fontenille-collection.com
La Magdeleine
Bastide aus dem 18. Jahrhundert im Hinterland von Cassis, Garten, Pool, fünf
Sterne, preiswert, superromantisch. magdeleine.com
