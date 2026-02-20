46-222438115
Reise

Reisetipps für die Provence: 4 Tage, 4 Routen

Vier Tage, vier Routen. Die freizeit führt stilvoll durch ein langes Wochenende in Südfrankreich.

20.02.26

Von Gabriele Kuhn

Donnerstag

Food Tour. Marseille über Aromen, Märkte und Bistros entdecken. culinarybackstreets.com/food-tours/marseille/

Notre-Dame de la Garde. Weitblick von der Basilika, dem Wahrzeichen der Stadt (nach 8 Monaten Renovierungsarbeiten ’25 fertiggestellt). notredamedelagarde.com

 Street Art Marseille Farben, Graffiti in Le Panier oder am Cours Julien. lepanierdemarseille.com

Château d’If.  Auf den Spuren des Grafen von Monte Christo zur legendären Festung schippern. chateau-if.fr

Freitag

Nationalpark Calanques. Zu Fuß oder per Boot durch malerische Buchten aus Fels und Türkis. calanques-parcnational.fr

 Hafen von Cassis. Flanieren, baden, sich treiben lassen – mitten im Postkartenmotiv. ot-cassis.com

Route des Crêtes. Atemberaubende Ausblicke zwischen Himmel, Klippen und Meer – mit Auto oder zu Fuß. de.destinationlaciotat.com

Pétanque & Pastis. Den Abend am Hauptplatz ausklingen lassen – wie die Einheimischen. ot-cassis.com

Samstag

Marktbummel in Aix. Farben, Kräuter, Früchte – die Provence in Gerüchen und Geschmack. aixenprovencetourism.com/en/markets/

Rosé & Marius. Typisch provenzalische Düfte zum Mitnehmen und Erinnern, als Mitbringsel. rose-et-marius.com

Centre Caumont. Erst Ausstellung (24. 4. bis 4. 10. Toulouse-Lautrec), dann Kaffee und Kuchen im verträumten Innenhof. caumont-centredart.com

Auf Cézannes Spuren. Bibémus oder Sainte-Victoire – Kunst und Landschaft. aixenprovencetourism.com

Sonntag

Gordes. Das wohl fotogenste „picture-perfect“ Dorf in der Provence – lebendig untertags, abends stille Oase. destinationuberon.com

Luberon-Landschaft. Lavendel, Oliven und Weinreben, so weit das Auge reicht. theluberon.com

Roussillon. Spaziergang entlang des legendären Ockerpfads – Lichtspiele erleben. provence.de

Genussfestival „Luberon en tout sens". Wandern, Wein, regionale Küche, plus Picknick mit dem Chefkoch. destinationluberon.com

46-222438115
©Seidler Caroline

Hoteltipps

La Villa Gallici, Aix
Verbindet provenzalische Lebenskunst und italienisches Dolce Vita in einem eleganten Landhaus, samt  Gartenanlage. villagallici.com/de

Les Bords de Mer, Marseille 
Ein charmantes, Art-déco-inspiriertes Boutiquehotel direkt am Meer, unweit der Innenstadt. lesbordsdemer.fontenille-collection.com

La Magdeleine 
Bastide aus dem 18. Jahrhundert im Hinterland von Cassis, Garten, Pool, fünf
Sterne, preiswert, superromantisch. magdeleine.com 

(kurier.at, GK)  |  Stand:

Kommentare