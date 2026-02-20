Reisetipps für die Provence: 4 Tage, 4 Routen

Von Gabriele Kuhn Donnerstag Food Tour. Marseille über Aromen, Märkte und Bistros entdecken. culinarybackstreets.com/food-tours/marseille/ Notre-Dame de la Garde. Weitblick von der Basilika, dem Wahrzeichen der Stadt (nach 8 Monaten Renovierungsarbeiten ’25 fertiggestellt). notredamedelagarde.com Street Art Marseille Farben, Graffiti in Le Panier oder am Cours Julien. lepanierdemarseille.com Château d’If. Auf den Spuren des Grafen von Monte Christo zur legendären Festung schippern. chateau-if.fr

Freitag Nationalpark Calanques. Zu Fuß oder per Boot durch malerische Buchten aus Fels und Türkis. calanques-parcnational.fr Hafen von Cassis. Flanieren, baden, sich treiben lassen – mitten im Postkartenmotiv. ot-cassis.com Route des Crêtes. Atemberaubende Ausblicke zwischen Himmel, Klippen und Meer – mit Auto oder zu Fuß. de.destinationlaciotat.com Pétanque & Pastis. Den Abend am Hauptplatz ausklingen lassen – wie die Einheimischen. ot-cassis.com

Samstag Marktbummel in Aix. Farben, Kräuter, Früchte – die Provence in Gerüchen und Geschmack. aixenprovencetourism.com/en/markets/ Rosé & Marius. Typisch provenzalische Düfte zum Mitnehmen und Erinnern, als Mitbringsel. rose-et-marius.com Centre Caumont. Erst Ausstellung (24. 4. bis 4. 10. Toulouse-Lautrec), dann Kaffee und Kuchen im verträumten Innenhof. caumont-centredart.com Auf Cézannes Spuren. Bibémus oder Sainte-Victoire – Kunst und Landschaft. aixenprovencetourism.com

Sonntag Gordes. Das wohl fotogenste „picture-perfect“ Dorf in der Provence – lebendig untertags, abends stille Oase. destinationuberon.com Luberon-Landschaft. Lavendel, Oliven und Weinreben, so weit das Auge reicht. theluberon.com Roussillon. Spaziergang entlang des legendären Ockerpfads – Lichtspiele erleben. provence.de Genussfestival „Luberon en tout sens". Wandern, Wein, regionale Küche, plus Picknick mit dem Chefkoch. destinationluberon.com

