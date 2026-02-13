46-222252510
Reise

Reisetipps für Cornwall: 4 Tage, 4 Routen

Vier Tage, vier Routen. Die freizeit führt stilvoll durch das lange Wochenende.

Anna-Maria Bauer

von Anna-Maria Bauer

13.02.26

Donnerstag

Englandästhetik pur im Harlyn Bay

Köstliche Speisen, herrlich rustikal-verspielt eingerichtet. Idealer Start in den Tag und ins kornische Wochenende. thepighotel.com

Artus’ Tintagel Castle

Die Ruine des sagenumwobenen König Artus auf wildromantischen Klippen erkunden. english-heritage.org.uk

Camel Valley Vineyard

Durchs idyllische Weingut flanieren und anschließend die edlen Tropfen verkosten. camelvalley.com

Scenic views across Pedn Vounder Beach towards Logan's Rock, Cornwall on a sunny June day.

Zum Verlieben schön. 

©Getty Images/iStockphoto/creacart/iStockphoto

The Tartan Fox

Zum Abendessen geht es in ein liebevoll renoviertes Gasthaus aus dem 17. Jahrhundert, im Michelin Guide erwähnt. tartanfoxpub.co.uk

Freitag

Prideaux Place

Am zweiten Tag wird es noch romantischer: Das wunderbare Herrenhaus besichtigen, das oft Rosamunde-Pilcher-Drehort war. prideauxplace.co.uk

 Bootstour mit Delfinen

Was ist romantischer, als Delfine aus dem Meer springen zu sehen? Vielleicht auch Robben. padstowsealifesafaris.co.uk

Wasser mit Insel und Leuchtturm

Wenn man seesicher ist: Cornwall unbedingt vom Wasser aus erkunden.

©Anna-Maria Bauer

Rick Steins Restaurant

Sich im ersten Gasthaus des Fernsehkochs, dem The Seafood Restaurant, durchkosten. rickstein.com

Jacksons Wine Bar

Den Abend gemütlich in der stylischen Wein-Bar gemütlich ausklingen lassen. jacksonswinebar.co.uk

Samstag

 Tregothnans Teegarten

Englands einzigen Teegarten besuchen und Blätter der Camelia sinesis zupfen. tregothnan.co.uk

46-222252510

Lassen Sie sich von Cornwalls Romantik mitreißen.

©Seidler Caroline

 Teeromantik

Tee gehört nicht nur gezupft: Romantischen Afternoon Tea in Ruhe genießen. thecornwall.com

 Eden Project

Eindrucksvoller botanischer Garten mit tropischen und mediterranen Pflanzen in Biomen. edenproject.com

Jamaica Inn

Gemeinsam gruselt es sich besser. Abendessen in einer einstigen Schmugglerhochburg. jamaicainn.co.uk

Jamaica Inn Gasthaus

Ganz ohen Gruseln geht der Besuch im Jamaica Inn nicht.

©Anna-Maria Bauer

Sonntag

St Michaels Mount

Ein MUSS bei jedem Cornwall-Besuch: die Gezeiteninsel St Michael’s Mount. stmichaelsmount.co.uk

Barbara Hepworth Gallery

Skulpturengarten der wohl bedeutendsten britischen Künstlerin des 20. Jh. besichtigen. tate.org.uk

 Kynance Cove

Malerische Bucht am rechten Zipfel von Cornwall, die zum Erkunden einlädt. nationaltrust.org.uk

St.Ives harbor

Transparentes Wasser wie in der Karibik - nur etwas kälter.

©Getty Images/druvo/istockphoto

Fallowfields

Den Weekender mit edler Küche abschließen, so fein, dass sie auch im Michelin Guide erwähnt ist. houselbay.com

Hotels

The Idle Rocks

Malerisch auf den Felsen von St. Mawes Luxus genießen, wie man ihn von der Relais & Châteaux-Gruppe gewöhnt ist. idlerocks.com

Godolphin

Charmantes, hundefreundliches Boutiquehotel mit Blick auf die Gezeiteninsel St Michael’s Mount. thegodolphin.com

Fowey Hall

Ein elegantes Hotel für die Familie mit Pool und Spa-Bereich und zentraler Lage nahe dem Eden Project.  luxuryfamilyhotels.co.uk

 

(kurier.at, amb)  |  Stand:
Anna-Maria Bauer

Über Anna-Maria Bauer

Schreibt seit 2021 als freie Autorin aus London für den KURIER über Politik, Royals und Lifestyle. Zuvor acht Jahre in der Wien-Chronik.

Mehr von Anna-Maria

Kommentare