Reisetipps für Cornwall: 4 Tage, 4 Routen
Vier Tage, vier Routen. Die freizeit führt stilvoll durch das lange Wochenende.
Donnerstag
Englandästhetik pur im Harlyn Bay
Köstliche Speisen, herrlich rustikal-verspielt eingerichtet. Idealer Start in den Tag und ins kornische Wochenende. thepighotel.com
Artus’ Tintagel Castle
Die Ruine des sagenumwobenen König Artus auf wildromantischen Klippen erkunden. english-heritage.org.uk
Camel Valley Vineyard
Durchs idyllische Weingut flanieren und anschließend die edlen Tropfen verkosten. camelvalley.com
The Tartan Fox
Zum Abendessen geht es in ein liebevoll renoviertes Gasthaus aus dem 17. Jahrhundert, im Michelin Guide erwähnt. tartanfoxpub.co.uk
Freitag
Prideaux Place
Am zweiten Tag wird es noch romantischer: Das wunderbare Herrenhaus besichtigen, das oft Rosamunde-Pilcher-Drehort war. prideauxplace.co.uk
Bootstour mit Delfinen
Was ist romantischer, als Delfine aus dem Meer springen zu sehen? Vielleicht auch Robben. padstowsealifesafaris.co.uk
Rick Steins Restaurant
Sich im ersten Gasthaus des Fernsehkochs, dem The Seafood Restaurant, durchkosten. rickstein.com
Jacksons Wine Bar
Den Abend gemütlich in der stylischen Wein-Bar gemütlich ausklingen lassen. jacksonswinebar.co.uk
Samstag
Tregothnans Teegarten
Englands einzigen Teegarten besuchen und Blätter der Camelia sinesis zupfen. tregothnan.co.uk
Teeromantik
Tee gehört nicht nur gezupft: Romantischen Afternoon Tea in Ruhe genießen. thecornwall.com
Eden Project
Eindrucksvoller botanischer Garten mit tropischen und mediterranen Pflanzen in Biomen. edenproject.com
Jamaica Inn
Gemeinsam gruselt es sich besser. Abendessen in einer einstigen Schmugglerhochburg. jamaicainn.co.uk
Sonntag
St Michaels Mount
Ein MUSS bei jedem Cornwall-Besuch: die Gezeiteninsel St Michael’s Mount. stmichaelsmount.co.uk
Barbara Hepworth Gallery
Skulpturengarten der wohl bedeutendsten britischen Künstlerin des 20. Jh. besichtigen. tate.org.uk
Kynance Cove
Malerische Bucht am rechten Zipfel von Cornwall, die zum Erkunden einlädt. nationaltrust.org.uk
Fallowfields
Den Weekender mit edler Küche abschließen, so fein, dass sie auch im Michelin Guide erwähnt ist. houselbay.com
Hotels
The Idle Rocks
Malerisch auf den Felsen von St. Mawes Luxus genießen, wie man ihn von der Relais & Châteaux-Gruppe gewöhnt ist. idlerocks.com
Godolphin
Charmantes, hundefreundliches Boutiquehotel mit Blick auf die Gezeiteninsel St Michael’s Mount. thegodolphin.com
Fowey Hall
Ein elegantes Hotel für die Familie mit Pool und Spa-Bereich und zentraler Lage nahe dem Eden Project. luxuryfamilyhotels.co.uk
Kommentare