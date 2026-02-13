Reisetipps für Cornwall: 4 Tage, 4 Routen

Donnerstag Englandästhetik pur im Harlyn Bay Köstliche Speisen, herrlich rustikal-verspielt eingerichtet. Idealer Start in den Tag und ins kornische Wochenende. thepighotel.com Artus’ Tintagel Castle Die Ruine des sagenumwobenen König Artus auf wildromantischen Klippen erkunden. english-heritage.org.uk Camel Valley Vineyard Durchs idyllische Weingut flanieren und anschließend die edlen Tropfen verkosten. camelvalley.com

Zum Verlieben schön. ©Getty Images/iStockphoto/creacart/iStockphoto

The Tartan Fox Zum Abendessen geht es in ein liebevoll renoviertes Gasthaus aus dem 17. Jahrhundert, im Michelin Guide erwähnt. tartanfoxpub.co.uk

Freitag Prideaux Place Am zweiten Tag wird es noch romantischer: Das wunderbare Herrenhaus besichtigen, das oft Rosamunde-Pilcher-Drehort war. prideauxplace.co.uk Bootstour mit Delfinen Was ist romantischer, als Delfine aus dem Meer springen zu sehen? Vielleicht auch Robben. padstowsealifesafaris.co.uk

Wenn man seesicher ist: Cornwall unbedingt vom Wasser aus erkunden. ©Anna-Maria Bauer

Rick Steins Restaurant Sich im ersten Gasthaus des Fernsehkochs, dem The Seafood Restaurant, durchkosten. rickstein.com Jacksons Wine Bar Den Abend gemütlich in der stylischen Wein-Bar gemütlich ausklingen lassen. jacksonswinebar.co.uk Samstag Tregothnans Teegarten Englands einzigen Teegarten besuchen und Blätter der Camelia sinesis zupfen. tregothnan.co.uk

Lassen Sie sich von Cornwalls Romantik mitreißen. ©Seidler Caroline

Teeromantik Tee gehört nicht nur gezupft: Romantischen Afternoon Tea in Ruhe genießen. thecornwall.com Eden Project Eindrucksvoller botanischer Garten mit tropischen und mediterranen Pflanzen in Biomen. edenproject.com Jamaica Inn Gemeinsam gruselt es sich besser. Abendessen in einer einstigen Schmugglerhochburg. jamaicainn.co.uk

Ganz ohen Gruseln geht der Besuch im Jamaica Inn nicht. ©Anna-Maria Bauer

Sonntag St Michaels Mount Ein MUSS bei jedem Cornwall-Besuch: die Gezeiteninsel St Michael’s Mount. stmichaelsmount.co.uk Barbara Hepworth Gallery Skulpturengarten der wohl bedeutendsten britischen Künstlerin des 20. Jh. besichtigen. tate.org.uk Kynance Cove Malerische Bucht am rechten Zipfel von Cornwall, die zum Erkunden einlädt. nationaltrust.org.uk

Transparentes Wasser wie in der Karibik - nur etwas kälter. ©Getty Images/druvo/istockphoto

Fallowfields Den Weekender mit edler Küche abschließen, so fein, dass sie auch im Michelin Guide erwähnt ist. houselbay.com Hotels The Idle Rocks Malerisch auf den Felsen von St. Mawes Luxus genießen, wie man ihn von der Relais & Châteaux-Gruppe gewöhnt ist. idlerocks.com