Advent ohne Christkindlmarktbesuch ist eigentlich kaum vorstellbar. Dabei kennen die wenigsten die Geschichte hinter den liebevoll gestalteten Hüttendörfern. Ihre Anfänge finden sich im Spätmittelalter, als in vielen Städten des deutschsprachigen Raums einfache Dezember- oder Thomasmärkte entstanden. Sie dienten vor allem der Versorgung für den Winter: Kerzen, Fleisch, Stoffe, Holz. Erst nach und nach mischten sich Handwerkswaren, Süßigkeiten und kleine Geschenke darunter – jene frühen Vorboten des weihnachtlichen Markts wie wir ihn heute kennen.

Vom Versorgungsmarkt und Exportschlager Im 17. und 18. Jahrhundert wurden diese Märkte in weiten Teilen Mitteleuropas festlicher auch in Österreich. In Wien etwa wandelten sich die frühen Thomasmärkte schrittweise zu Weihnachts- und Krippenmärkten, bevor sich im 18. Jahrhundert die Bezeichnung „Christkindlmarkt“ durchsetzte. Mit dem Aufstieg des Bürgertums im 19. Jahrhundert wurde der Markt in den Städten zu einem wahren Ereignis: Lichter, Süßwaren, Spielzeug und kunsthandwerkliche Produkte machten den ihn zu einer kleinen Bühne des öffentlichen Lebens. Der städtische Christkindlmarkt wurde zum Treffpunkt, mittlerweile auch zum touristischen Magneten – wie man in Wien, Salzburg und Co. unschwer erkennen kann.

Ländliche Gemütlichkeit Gemeinsam Abseits der Städte entwickelte sich der Christkindlmarkt anders. In kleineren Gemeinden am Land orientierte er sich noch stärker an lokalen Traditionen. Die Märkte blieben überschaubar und persönlicher. So entstand eine Form des Advents, die weniger vom großen Auftritt lebte, sondern von der Atmosphäre des Zusammenkommens. Die schönsten Christkindlmärkte in den Bergen Österreichs

In den atmosphärisch geschmückten Gassen des Salzburger Bergadvents im Großarltal wird Zeit zweitrangig. Hier lässt es sich – von Freitag bis Sonntag – gemütlich von Standerl zu Standerl schlendern, wo sich neben regionalen Schmankerln auch reichlich Zeugnisse jahrhundertealter Handwerkskunst bestaunen und kaufen lassen. Vor allem Familien finden in Hüttschlag und Großarl ein vielfältiges Wochenendprogramm samt Kinderbackstube und einem Puppen- und Wichtelland. Im Engerl-Postamt können die Kleinen sogar selbst einen Brief ans Christkind schreiben. Wenn da nicht Weihnachtsstimmung aufkommt. ©Tourismusverband Großarltal Hoch – nein – am höchsten hinaus, geht es im Advent in Obertauern. Der Tauernadvent ist nämlich der höchstgelegene Christkindlmarkt in Salzburg. Auf 1.740 m Höhe wurde mitten im Ski-Hotspot ein wahres Wintermärchenland geschaffen mit einem großzügigen Programm für Klein und Groß. Musikalisch wird groß aufgetrumpft – vom heimischen Bläserquartett bis hin zu national bekannten Acts, wie Edmund. Wer in das hiesige Brauchtum eintauchen will, kann außerdem die kunstvoll geschnitzten Masken und zotteligen Felle der Krampusse und Perchten aus nächster Nähe bestaunen.

©Tourismusverband Obertauern Einmal tief durchatmen heißt es in den Bergen zwischen Kärnten und Salzburg. Dort am Katschberg lädt der Adventweg seine Besucherinnen und Besucher zu einer lauschigen Winterwanderung ein. Entlang des 2,5 Kilometer langen Adventpfads finden sich wärmende Teestationen, Gastro- und Souvenirhütten, ein romantischer Lichterwald und sogar ein Weihnachtslabyrinth. Gutes Schuhwerk, warme Kleidung und eventuell eine Taschenlampe werden empfohlen. Zum Adventpfad führt übrigens der Wichtelweg, ebenfalls ein netter Spaziergang. Wer sich die Kraft für den Adventweg sparen will, kann den Wichtelweg aber auch ganz gemütlich mit der Kutsche fahren. ©Michael Stabentheiner Eine Idylle der besonderen Art findet man in Kopfing im Innkreis. Mitten im Sauwald befindet sich ein Christkindlmarkt, der seinesgleichen sucht. In zahlreichen kleinen, lieb dekorierten Hütten finden sich Produkte von 60 Ausstellern. Vom Christkindl, das durch die Baumwipfel fliegt bis hin zum tierischen Spaß mit Ponys und Alpakas. Hier wird Weihnachten erst so richtig schön kitschig. ©Oberösterreich Tourismus GmbH/Robert Maybach Dort am Fuße des Wilden Kaisers zwischen verschneiten Bergen und urigen Bauernhäusern liegt der Christkindlmarkt Going. In dem charmanten Handwerkerdorf trifft Genuss auf Entschleunigung. Am Markt lassen sich Tiroler Schmankerl, wie „Kiachl“ oder „Brodakrapfen“ verköstigen, während man beim traditionellen Adventsingen den festlichen Klängen lauscht. Ein Ausflug zum Lipizzaner Gestüt beim legendären Stanglwirt ist ebenso zu empfehlen wie ein Spaziergang durch die Ortschaft selbst. ©Sabine Holaubek Den Tag auf der Piste lässt man am besten bei einem würzigen Glühwein am Christkindlmarkt ausklingen. In Lech Zürs und Zug am Arlberg wird die Vorweihnachtszeit idyllisch zwischen funkelnden Lichtern und dem Knistern in den Feuerschalen gefeiert. Umgeben vomn einem einzigartigen Bergpanorama sind udem ausgiebige Spaziergänge und Laternenwanderungen ein Muss. Ganz gemütlich wird es hingegen bei den Adventlesungen und dem musikalischen Rahmenprogramm: von Alphornbläser bis zum Benefizkonzert ist alles dabei. ©Lech Zürs Tourismus

Advent in den Bergen Es sind Unterschiede, die auch heute noch teilweise zu spüren sind: Hier der glitzernde Treffpunkt, dort das vertraute Miteinander unter Nachbarn. Aber zwischen Stadt und Land haben wir noch ein paar Perlen in den Bergen , wo der Christkindlmarkt eng mit der Natur und Landschaft verbunden ist. Der Tauernadvent in Obertauern oder der Bergadvent in Großarl setzen beispielsweise auf regionale Produkte und atmosphärische Schlichtheit. In Lech Zürs am Arlberg oder in Going am Wilden Kaiser verschmelzen Marktstände mit der winterlichen Kulisse. Der Katschberger Adventweg führt über verschneite Pfade von Hütte zu Hütte während in Kopfing im Innkreis ein stimmungsvoll beleuchteter Wald als Location dient . Es sind die feinen Unterschiede zur schnelllebigen Stadt, die den Advent zum Spaziergang macht, und nicht zum Sprint.