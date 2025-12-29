Mall of America: Konsumgeil im größten Einkaufszentrum der USA

Nach dem Kaufrausch ist vor dem Umtausch! Der Brauch, nach den Festtagen unpassende Geschenke umzutauschen, gehört zu Weihnachten wie die Bescherung. Auch in der „Mall of America“ wird dieses Konsumritual nach dem Fest intensiv gepflegt – und das in ganz anderen Dimensionen als in anderen Einkaufscentern. Denn in keinen Shoppingkomplex in den USA strömen mehr Menschen als in diesen rekordträchtigen Konsumtempel bei Minneapolis im Norden der USA. Über vierzig Millionen sind es pro Jahr. Axel Halbhuber und Lea Moser aus dem KURIER-Reise-Team sprechen im Reisepodcast Stadt.Land.Meer. über Reise- und Urlaubsziele.

Überfluss und Fluchtreflex „Größer!“ und „Mehr!“ scheinen hier die Überflussmantras zu sein. Allein 43 Boeing-747-Flugzeuge würden in diesen Komplex passen. Stattdessen aber kann man sich in rund fünfhundert Shops schwindelig shoppen. Über fünfzig Bars und Restaurants gibt es ebenfalls in dem Gebäudekomplex, der zu den meistbesuchten der USA zählt. So viel Konsumgeilheit sorgt bei manchen sicher für starkes Sättigungsgefühl oder Fluchtreflexe. Und doch hat es eine gewisse Faszination, wenn die Mall eine Stadt und eine eigene Sehenswürdigkeit für sich ist.

Gigantische Ausmaße Außerdem gibt es genug Ablenkung vom Einkaufen – vom virtuellen 4D-Flug vor der Giganto-Leinwand von „FlyOver America“ bis zum „Sea Life“-Aquarium. Allein in der „Nickelodeon World“ im Herzen der Mall kann man mühelos einen Tag zubringen. Schließlich handelt es sich um den größten überdachten Freizeitpark der USA. Die einkaufenden, umtauschenden Massen kann man da schon mal vergessen, wenn man sich in den halsbrecherischsten der siebenundzwanzig Fahrgeschäfte die Seele aus dem Hals schreit.

Top 3 Chain of Lakes Natur genießen an fünf verbundenen Seen in der Stadt. Mehr Infos über Minneapolis:

minneapolis.org/things-to-do Mill District Der historische Bezirk in Minneapolis erinnert an die Vergangenheit der Stadt als Mehl-Metropole. mnhs.org Minneapolis Sculpture Garden Rund sechzig große Skulpturen stehen im Park am „Walker Art Center“. walkerart.org/visit/garden