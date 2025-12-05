Ob Craft Beer, Cocktail Labs oder Concept Stores. Gemeinhin – das erkennt man schon an den Namen – lässt sich Österreich bei Trends gerne von London inspirieren. Doch im Winter dreht sich der Spieß etwas um. Wer in der Adventzeit durch die englische Hauptstadt spaziert, trifft neben unfassbar dichten Menschenmengen auf überraschend viele Traditionen aus dem Alpenraum – auch wenn viele von ihnen eher an Jahrmärkte erinnern: In kitschigen Hütten neben bunt blinkenden Riesenrädern werden Mulled Wine und German Sausages verkauft.

Doch heuer gibt es in London ein neues Highlight: Dreißig Jahre nachdem die ersten Wintersportler auf scharfen Kufen vor dem Wiener Rathausplatz über das Eis glitten, hält ein Eislaufplatz auf dem zentralsten Platz des Londoner West Ends Einzug, dem Leicester Square.

Sonst tummeln sich hier Kino- und Theaterfreudige, nun sausen Frischlufthungrige über den Leicester Square. ©Bauer Anna-Maria

Info Aussicht Für einen fabelhaften Blick auf den Leicester Square sollte man die Rooftop-Bar des LSQ besuchen.

1leicestersquarerooftop.com Sichtbar Bis 11. Jänner gibt es in der National Portrait Gallery eine Ausstellung des raffinierten Cecil Beaton. npg.org.uk Barschmaus Ein visueller wie kulinarischer Genuss ist die Bar Jackie im eklektischen Broadwick Hotel in Soho. broadwicksoho.com

Noch bis 4. Jänner können Eislauffreudige zwischen zehn und zweiundzwanzig Uhr (abgesehen vom Christtag und mit späteren Öffnungszeiten am Stefani- und Neujahrstag) über die runde Eislauffläche sausen. Wuseliger Winter „Wir wollten etwas Neues ausprobieren“, erklärt Veranstalter Ed Bartlam am Eröffnungstag. Er ist seit 2016 für die festliche Stimmung am Leicester Square verantwortlich. „Wir haben bereits Eislaufplätze in Edinburgh und, in viel kleinerem Ausmaß, am Hannover Square in London realisiert.“ Doch die Transformation in Zentrallondon wurde zum Kraftakt. „Der Leicester Square ist fantastisch“, ergänzt Bartlam, „außer du musst hier etwas errichten.“

Mit 2,5 Millionen Besuchern pro Woche ist er einer der geschäftigsten Plätze im Vereinigten Königreich und auf allen Seiten von hohen Gebäuden umgeben. „Und man muss bedenken: Der ganze Weihnachtsmarkt befindet sich auf einer riesigen Plattform.“ Dazu mussten Bänke abmontiert und bronzene Statuen verschoben werden. Und doch war all das jeden Handgriff wert. Kurz nach der Eröffnung wimmelt der Eislaufplatz vor Menschen.

Am frühen Abend tummeln sich hier die Besucher. ©Bauer Anna-Maria