Wie Lissabon seine traditionellen Geschäfte beschützt
Mit der Initiative "Lojas com Historia“ (also Geschäfte mit Geschichte) möchte die Stadt Lissabon traditionelle Läden erhalten.
In den Regalen stapeln sich pastellfarbene Döschen mit Kaffee, Tee und Süßigkeiten. Es gibt alte Kaffeemühlen, eine Vintagewaage, in den Vitrinen liegen muschelförmige Naschereien und in der Mitte des Geschäfts steht ein Holzpony, das aussieht, als hätte man es vor hundert Jahren aus einem Karussell abgebaut. Die Casa Pereira da Conceição ist ein kleiner Patisserie-Palast – und Teil einer Initiative der Stadt Lissabon, alte und traditionelle Geschäfte zu erhalten. „Lojas com Historia“ – Geschäfte mit Geschichte – heißt das Projekt. Bei einem Stadtspaziergang entdeckt man immer wieder Geschäfte, an deren Türen die Fahne der Initiative angebracht ist. Knopfläden, Konditoreien, Hutmacher, Juweliere, Drogerien.
Die Drogaria Sao Domingos etwa ist seit den 1930er-Jahren in Betrieb und hat sich später auf die afro-portugiesische Community in Lissabon spezialisiert und verkauft heute vor allem Produkte für Schwarze Haartypen. Bunte Shampooflaschen, Tiegel mit Haargels, Wachs und Farbe, Kämme, Friseurscheren, Lockenwickler und Perücken reichen von der Budel bis an die Decke.
Die 1731 gegründete Livraria Bertrand ist die älteste Buchhandlung der Welt, die noch in Betrieb ist. Wer hier ein Buch kauft (es gibt vieles in deutscher oder englischer Übersetzung), bekommt einen Stempel, der zertifiziert, dass es hier gekauft wurde. Die Buchhandlung liegt nahe der Kneipe A Brasileira, wo eine Pessoa-Statue an den Dichter erinnert, der hier oft im Gastgarten saß.
Top 3
Anreise
TAP Air Portugal fliegt nach Lissabon, auch als kostenloser Stopover möglich, etwa auf dem Weg nach Madeira. Diese Kombi hat auch Raiffeisen Reisen im Programm.
Auskunft
Zu den Geschäften unter lojascomhistoria.pt, zur Stadt unter visitlisboa.com
Kirschlikör
Serviert seit 1931 in der Ginjinha Rubi oder in der noch älteren Ginjinha Sem Rival.
Kirschlikör und Petition
Zu trinken gibt es auch in den Ginjinha-Bars der Stadt. Ginjinha ist ein altes portugiesisches Getränk mit einer bis in die Antike zurückreichenden Tradition: ein tiefroter Kirschlikör, serviert im Schnapsglas mit eingelegter Kirsche. In der Ginjinha Rubi begrüßt Carlos die Gäste, sein Lächeln ist diabolisch, aber gastfreundlich.
„Viele Portugiesen, die hier mit den Eltern waren, suchen diese Orte wieder“, sagt er. An seiner Theke stehen öfter Einheimische als Touristen. Anders in der Ginjinha zwei Straßen weiter, dort wird zu jedem ausgeschenkten Glas Likör auch ein QR-Code gereicht, mit der Bitte, eine Petition zum Erhalt des Geschäfts zu unterschreiben.
Denn auch wenn Lissabon stolz auf seine Geschäfte ist, die sich gegen die multinationalen Riesen behaupten – vom Aussterben bedroht sind manche von ihnen genauso wie anderswo.
