In den Regalen stapeln sich pastellfarbene Döschen mit Kaffee, Tee und Süßigkeiten. Es gibt alte Kaffeemühlen, eine Vintagewaage, in den Vitrinen liegen muschelförmige Naschereien und in der Mitte des Geschäfts steht ein Holzpony, das aussieht, als hätte man es vor hundert Jahren aus einem Karussell abgebaut. Die Casa Pereira da Conceição ist ein kleiner Patisserie-Palast – und Teil einer Initiative der Stadt Lissabon, alte und traditionelle Geschäfte zu erhalten. „Lojas com Historia“ – Geschäfte mit Geschichte – heißt das Projekt. Bei einem Stadtspaziergang entdeckt man immer wieder Geschäfte, an deren Türen die Fahne der Initiative angebracht ist. Knopfläden, Konditoreien, Hutmacher, Juweliere, Drogerien.

Die Drogaria Sao Domingos etwa ist seit den 1930er-Jahren in Betrieb und hat sich später auf die afro-portugiesische Community in Lissabon spezialisiert und verkauft heute vor allem Produkte für Schwarze Haartypen. Bunte Shampooflaschen, Tiegel mit Haargels, Wachs und Farbe, Kämme, Friseurscheren, Lockenwickler und Perücken reichen von der Budel bis an die Decke.