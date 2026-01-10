Gezeichnete Karte mit Wintersportlern, Skiliften, Sehenswürdigkeiten und Gastronomie rund um Leogang, Saalfelden und Maria Alm.
Leogang im Winter: Ski, Essen, Hotel, Wellness – alle Tipps

Von Sternelokal bis urige Hütte: Unsere Tipps für Genuss, Komfort und besondere Erlebnisse in Leogang – auch jenseits der Skipiste.

10.01.26

Donnerstag

  • 1. Skicircus-Runde: Versuchen, zumindest einen Teil der 65 Kilometer langen Skirunde zu absolvieren.  saalbach.com
  • 2. Hendl Fischerei: Grillhendl, Ripperl oder Kaiserschmarrn im beliebten Mountain Club genießen. hendl-fischerei.at
  • 3. Ins Museum: Geschichtliches über Leogang und mittelalterliche Kunst im Bergbau- und Gotikmuseum. museum-leogang.at
  • 4. Kirchenwirt: Historisches Wirtshaus mit 700-jähriger Geschichte und einem Michelin-Stern. hotelkirchenwirt.at

Freitag

  • 5. Langlaufen: Loipen rund um den Ritzensee in Saalfelden, dazu ein Fun & Snowpark mit Hügeln etc. saalfelden-leogang.com
  •  6. Mit Musik:  Winterwanderung bis zum Kleinen Asitz. Entspannen in den Tonspureninseln mit Musik. tonspurenamasitz.com
  • 7. ESS:ENZ: Essen im Lokal des Hotels Puradies. Regionale Produkte in der offenen Showküche. puradies.com
  • 8. Nachtrodeln: Von der Mittelstation bei Flutlicht vier Kilometer bis ins Tal abfahren. Di u. Fr. 18–22 Uhr. saalfelden-leogang.com
Ein Plan mit Empfehlungen für Leogang, Saalfelden und Umgebung.

©Caroline Seidler/Katjana Lacatena

Samstag

  • 9. Zum Wasserfall: Ausflug Richtung Maria Alm: Winterwanderung zu den Wasserfällen der Triefen. hochkoenig.at
  • 10. Hüttwirt: Gasthaus in einem der ältesten Gebäude der Region. Traditionelle Rezepte mit Pfiff. huettwirt.com
  • 11. Flutlicht-Skifahren: Wie die Einheimischen: Nächtliches Wedeln und Carven beim Schanteilift. saalfelden-leogang.com/schanteilift
  • 12. Bar im Mama Thresl: Abends auf einen Cocktail in die bei jungen Gästen beliebte Hotelbar. mama-thresl.com

Ich packe in meinen Koffer…

…  ausreichend Skiwäsche. Das Skigebiet ist groß, da kann man schon ins Schwitzen kommen. 
… etwas schickere Kleidung für den Restaurant- oder Bar-Besuch.  
... Badesachen. Die großen Hotels verfügen über  stolze Wellnessbereiche.  

Sonntag 

  • 13. Eislaufen: Der Ritzensee ist – wenn es kalt genug ist – ein Paradies für Eisläufer. saalfelden.at
  • 14. Dorfalm: Hausmannskost zu Mittag. Hierher kommen viele Leoganger. dorfalm-leogang.at
  • 15. Pferdeschlitten: Sich ins winterliche, wildromantische Schwarzleotal kutschieren lassen. tischlergut.at
  • 16. Forsthofgut: Essen im Hotel, etwa beim japanischen Restaurant Mizumi, danach in die Bar. forsthofgut.at
Ein Skifahrer in blauer Jacke fährt vor verschneiten Bergen und Häusern den Hang hinunter.

Skifahren vor den Leoganger Steinbergen. An der Piste steht auch das Hotel Riederalm.

©Creating Click/Creating Click OG

Hoteltipps

  • 17. Riederalm: Haus mit großer Kulinarikkompetenz, beherbergt das Sterne-Lokal dahoam. Dazu  Pool mit Röhrenrutsche, Saunen etc. riederalm.com
  • 18. Biohotel Rupertus: Familiengeführtes Naturhotel mit 100 Prozent Bio-Küche und Ökostrom. Auch für Veganer gibt es viel Auswahl. rupertus.at
  • 19. Krallerhof: Dieses Haus verfügt über einen spektakulären Spa-Bereich für Erwachsene mit einem 50-Meter-Infinitypool. krallerhof.com
Über Daniel Voglhuber

ist Redakteur bei der KURIER Freizeit. Seit Dezember 2020 schreibt er über Reisen, Kultur, Essen und Lifestyle. Kurz: über alles, was Freude macht. 2011 startete er in der KURIER-Chronik als Mitarbeiter für Oberösterreich, später produzierte er lange verschiedene Regionalausgaben.

