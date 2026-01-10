Leogang im Winter: Ski, Essen, Hotel, Wellness – alle Tipps
Von Sternelokal bis urige Hütte: Unsere Tipps für Genuss, Komfort und besondere Erlebnisse in Leogang – auch jenseits der Skipiste.
Donnerstag
- 1. Skicircus-Runde: Versuchen, zumindest einen Teil der 65 Kilometer langen Skirunde zu absolvieren. saalbach.com
- 2. Hendl Fischerei: Grillhendl, Ripperl oder Kaiserschmarrn im beliebten Mountain Club genießen. hendl-fischerei.at
- 3. Ins Museum: Geschichtliches über Leogang und mittelalterliche Kunst im Bergbau- und Gotikmuseum. museum-leogang.at
- 4. Kirchenwirt: Historisches Wirtshaus mit 700-jähriger Geschichte und einem Michelin-Stern. hotelkirchenwirt.at
Freitag
- 5. Langlaufen: Loipen rund um den Ritzensee in Saalfelden, dazu ein Fun & Snowpark mit Hügeln etc. saalfelden-leogang.com
- 6. Mit Musik: Winterwanderung bis zum Kleinen Asitz. Entspannen in den Tonspureninseln mit Musik. tonspurenamasitz.com
- 7. ESS:ENZ: Essen im Lokal des Hotels Puradies. Regionale Produkte in der offenen Showküche. puradies.com
- 8. Nachtrodeln: Von der Mittelstation bei Flutlicht vier Kilometer bis ins Tal abfahren. Di u. Fr. 18–22 Uhr. saalfelden-leogang.com
Samstag
- 9. Zum Wasserfall: Ausflug Richtung Maria Alm: Winterwanderung zu den Wasserfällen der Triefen. hochkoenig.at
- 10. Hüttwirt: Gasthaus in einem der ältesten Gebäude der Region. Traditionelle Rezepte mit Pfiff. huettwirt.com
- 11. Flutlicht-Skifahren: Wie die Einheimischen: Nächtliches Wedeln und Carven beim Schanteilift. saalfelden-leogang.com/schanteilift
- 12. Bar im Mama Thresl: Abends auf einen Cocktail in die bei jungen Gästen beliebte Hotelbar. mama-thresl.com
Ich packe in meinen Koffer…
… ausreichend Skiwäsche. Das Skigebiet ist groß, da kann man schon ins Schwitzen kommen.
… etwas schickere Kleidung für den Restaurant- oder Bar-Besuch.
... Badesachen. Die großen Hotels verfügen über stolze Wellnessbereiche.
Sonntag
- 13. Eislaufen: Der Ritzensee ist – wenn es kalt genug ist – ein Paradies für Eisläufer. saalfelden.at
- 14. Dorfalm: Hausmannskost zu Mittag. Hierher kommen viele Leoganger. dorfalm-leogang.at
- 15. Pferdeschlitten: Sich ins winterliche, wildromantische Schwarzleotal kutschieren lassen. tischlergut.at
- 16. Forsthofgut: Essen im Hotel, etwa beim japanischen Restaurant Mizumi, danach in die Bar. forsthofgut.at
Hoteltipps
- 17. Riederalm: Haus mit großer Kulinarikkompetenz, beherbergt das Sterne-Lokal dahoam. Dazu Pool mit Röhrenrutsche, Saunen etc. riederalm.com
- 18. Biohotel Rupertus: Familiengeführtes Naturhotel mit 100 Prozent Bio-Küche und Ökostrom. Auch für Veganer gibt es viel Auswahl. rupertus.at
- 19. Krallerhof: Dieses Haus verfügt über einen spektakulären Spa-Bereich für Erwachsene mit einem 50-Meter-Infinitypool. krallerhof.com
Kommentare