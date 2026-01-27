Italien oder Spanien: Wer gewinnt das Rennen um den ultimativen Urlaub?

Badeurlaub: Breite Sandstrände versus dramatische Küsten

Kindheitserinnerungen und Vorlieben (Sandstrand oder Kies, dafür mit klarem Wasser?) prägen unsere Idee vom perfekten Strand. Hier Bella Italia: Obere Adria, Ligurien, Latium, Kampanien, Apulien, Kalabrien – der Stiefel ist lang und hat viel Küste... dazu kommen noch die Inseln: Sardinien, Sizilien ... wo soll man bitte Badeurlaub machen, wenn nicht in Italien?! Andererseits: Viva España! Mit unglaublicher Vielfalt – von der grünen Atlantikküste (Costa Verde) bis zu sonnengesegneten Mittelmeerküsten mit breiten Sandstränden. Auch der Vergleich der Küstenlänge deutet auf ein Unentschieden: Die spanische Küste misst, inklusive Inseln, rund 8.000 Kilometer, bei Italien reichen die Messungen von 7.500 bis 9.000. Stand 1:1

Musik und Sport: Italo-Pop und Catenaccio sind uns näher

Italo-Musik erlebt gerade ein großes Revival – vor allem unter Jüngeren macht sich enthusiastische Begeisterung für das Azurro-Amore-Italienbild breit. Oder wie es Peter Fox in einem 2023 erschienenen Song formuliert: Ich bin und bleib Toskana-Fanboy for Life. Wem das zu disko oder funky ist, der liebt vielleicht Verdi oder Pucchini. Nirgends wird so schön geliebt und gestorben, zu keiner Musik möchte man sich lieber seine Spagetthi auf die Gabel zwirbeln. Kurz gesagt: Italien bekommt beim Song Contest von uns stets mehr Punkte als Spanien. Ähnlich steht es um die Kulturdisziplin Fußball. Natürlich war La Furia Roja zuletzt erfolgreicher, ist regierender Europameister. Aber Italien war vier Mal Weltmeister. Ohne Catenaccio erdribbelt sich Italien diesen Punkt. Stand 2:1