Schlafen Das 4*-Hotel Rivalago in Sulzano liegt am See und ist idealer Ausgangspunkt für den Besuch der Monte Isola (DZ N/F ab 180 €).

Monte Isola Am Gipfel (600 m) befindet sich eine Wallfahrtskirche, die zu Fuß in ca. 75 min. erreichbar ist.

Essen Spezialitäten sind die Sardine alla griglia (sonnengetrocknete, in Öl eingelegte Sardinen) und die über Lorbeerholz geräucherte Salami di Monte Isola.