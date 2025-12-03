Neues Winterurlaubs-Modell: die Ski-Kreuzfahrt am Beispiel Imst

Skiurlaub hatte lange Zeit den immer gleichen Zuschnitt: Quartier möglichst nah an der Piste, genannt: Ski-in Ski-out. Man nimmt dabei zwar eine komplizierte Anreise (inklusive Stau ins enge Tal) in Kauf, aber wenn das Klumpert mal ausgeladen ist, will man das Auto erst wieder zum Ausschaufeln sehen. Für viele ist das noch immer ein Ideal, aber zunehmend suchen Skireisende andere Varianten – vor allem jene, die nicht mit dem Auto anreisen.

©Grafik,istockphoto

Und so inszenieren sich manche Orte neu, manchmal auch aus der Not: Im Tiroler Imst zum Beispiel hat man vier Lifte zwischen 1.040 und 2.050 Meter Seehöhe. Mit der Sonnenexposition und warmen Temperaturen müsste man massiv ausbauen, damit man als Skidestination mitspielen kann.

Daher hat sich Imst wie andere ähnliche Orte entschieden, die ohnehin üppigen Skigebiete ringsum zum Vorteil zu nutzen: Die eigenen Lifte für Familien, Einsteiger und Kurzskifahrer, weitere braucht man eher nicht. Stattdessen inszeniert man sich als perfekter Standort für „Pisten-Hopping“. Dafür hat man gute Voraussetzungen: Mitten im Inntal, an der Autobahn und mit Bahnhof für hochrangige Züge. Also einfachere Anfahrt, die Skitage kann sich der Gast dann nach Bedarf so zusammenstellen, wie er eben will.

Skigebiet Hochzeiger: groß, aber übersichtlich, gut für Familien ©Halbhuber Axel

Dreißig Optionen Für Familien bieten sich vor allem das eigene Skigebiet Hoch-Imst, das nahe Hochoetz und der Pitztaler Hochzeiger an. Ski-Gourmets erobern in einer Woche Arlberg (St. Anton), Ischgl, Sölden und das Pitztal – alles unter einer Stunde entfernt. Das Konzept erinnert an Kreuzfahrt: jeden Tag ein neuer Ort, aber immer das gleiche Quartier – wobei Imst neben Hotels auch preiswerte Appartements von Privatvermietern bietet.

Imst liegt gut angebunden zentral im Inntal und hat Stadt-Flair. ©West Werbeagentur GmbH