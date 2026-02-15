Lust auf Privatsphäre: Die neuen Hideaways in Österreich

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Ein Trend formt fast zwangsläufig einen Gegentrend. Während in der Musik Klassik und Drum & Bass inzwischen sogar im Wiener Konzerthaus aufeinandertreffen, zeigt sich in der Mode immer häufiger der schnelle Wechsel zweier konträrer Stile wie etwa des Maximalismus mit Übergrößen und XXL-Accessoires und dem zeitlos eleganten „Quiet Luxury“. Übersetzt in die Reisewelt ist es die Entschleunigung und die Sehnsucht nach Privatsphäre in einem oft reizüberfluteten Alltag. Und so boomt laut Experten die Nachfrage nach Hideaways, also jenen exklusiven Unterkünften, die Ruhe abseits der Touristenorte bieten. Die Refugien liegen oft an besonderen Plätzen, etwa in unberührter Natur, an Weinhängen oder in den Bergen, gelten als Rückzugsorte und sind oft naturnah gestaltet. Viele Neuheiten So hat etwa die Jufenalm in Maria-Alm im Salzburger Land erst vor einem halben Jahr aufgerüstet: vergrößertes Spa mit spiegelverglaster Panoramasauna und Kräuterdampfbad, acht neue Wohneinheiten, renovierte Zimmer entlang des 42 Meter langen Infinity-Pools – von manchen Suiten ist der auch direkt erreichbar. Ausgebaut wurde auch in Feuersbrunn am Wagram. Hier hat Toni Mörwald einen neuen Gutshof geschaffen, es gibt ein Spa mit beheiztem Outdoorpool und Sauna.

Das Spa im neuen Gutshof von Toni Mörwald in Feuersbrunn in Niederösterreich verfügt auch über einen beheizten Pool ©&Socia

Und im Pierer in Fladnitz an der Teichalm wurde der Wellnessbereich erweitert. Er umfasst jetzt 5.000 Quadratmeter. Absolutes Highlight ist der Panoramapool mit Bergblick. Neu sind unter anderem eine Eisdusche und ein Aroma-Dampfbad.

Der Spabereich im Pierer an der Teichalm wurde erweitert und ist so weitläufig, dass auch bei voller Belegung keine Enge herrscht ©Harald Eisenberger

Etwas südlicher in der Steiermark tut sich in Sachen Hideaways auch eine Menge, so hat dort der Julianhof seine Tore geöffnet – eine Designoase mit südafrikanischem Flair in Straden, einem kleinen Ort, der bisher nur für den Wein und hervorragende Kulinarik bekannt war. So wird dort in der Saziani Stub’n seit langem auf höchstem Niveau gekocht.

Im noch recht neuen Julianhof in der Südost-Steiermark kommt der Koch auf Wunsch direkt ins eigene Chalet ©Günter Standl

Eine Auszeit mit echtem Retreat-Charakter findet sich aber auch am Reisenberg in der Nähe von Friesach: Eingebettet zwischen den Wäldern hat dort „I am Escape“ Platz gefunden. Nicht nur Urlauber ziehen sich hier zurück, auch jene, die ohne Ablenkungen arbeiten wollen, kehren ein. Der ehemalige Bauernhof mit fünf Zimmern bietet verschiedene, große und kleinere Rückzugsräume, einen Pool mit Blick auf die Berge, Waldterrassen und sogar eine Oldtimergarage. Rundum: 700.000 Quadratmeter Wald und Wiesen. Mehr Natur geht nicht.

Das „I am Escape“ in Kärnten ist ein umgewandelter Bauernhof mitten in der Natur, hier wird entspannt oder ohne Ablenkung gearbeitet ©Tomo Yarmush

Doch ein Hideaway-Gefühl zu erleben, geht auch auf dem Wasser: So hat das Taiga Spa – eine Wellnessoase in der Wiener City – seit vergangenem Sommer einen Ableger in der Donaumarina. Das schwimmende Sauna-Boot ist das erste seiner Art in Österreich. Von der Sauna aus öffnet sich der Blick auf das Ufer der Donau, es gibt Freiluftterrassen, Tee-Zeremonien und je nach Verfügbarkeit die Möglichkeit, das alles bei Sonnenaufgang zu erleben. Wer in der Bundeshauptstadt dem Trubel auch über Nacht entfliehen will, findet in einer noblen Villa des Cottageviertels im 19. Bezirk eine passende Adresse. Im neu eröffneten „hideauts – Villa R“ (benannt nach Paul Klees Gemälde) mit historischen Balkonen gibt es ruhige, beschauliche Bereiche.