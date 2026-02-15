Lust auf Privatsphäre: Die neuen Hideaways in Österreich
Urlaub im Hideaway hat sich zum Reisetrend entwickelt. Die Nachfrage schiebt das Angebot an, auch in Österreich. Die nächste Strömung: Lese-Urlaube, sogenannte Readaways.
Es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Ein Trend formt fast zwangsläufig einen Gegentrend. Während in der Musik Klassik und Drum & Bass inzwischen sogar im Wiener Konzerthaus aufeinandertreffen, zeigt sich in der Mode immer häufiger der schnelle Wechsel zweier konträrer Stile wie etwa des Maximalismus mit Übergrößen und XXL-Accessoires und dem zeitlos eleganten „Quiet Luxury“.
Übersetzt in die Reisewelt ist es die Entschleunigung und die Sehnsucht nach Privatsphäre in einem oft reizüberfluteten Alltag. Und so boomt laut Experten die Nachfrage nach Hideaways, also jenen exklusiven Unterkünften, die Ruhe abseits der Touristenorte bieten. Die Refugien liegen oft an besonderen Plätzen, etwa in unberührter Natur, an Weinhängen oder in den Bergen, gelten als Rückzugsorte und sind oft naturnah gestaltet.
Viele Neuheiten
So hat etwa die Jufenalm in Maria-Alm im Salzburger Land erst vor einem halben Jahr aufgerüstet: vergrößertes Spa mit spiegelverglaster Panoramasauna und Kräuterdampfbad, acht neue Wohneinheiten, renovierte Zimmer entlang des 42 Meter langen Infinity-Pools – von manchen Suiten ist der auch direkt erreichbar. Ausgebaut wurde auch in Feuersbrunn am Wagram. Hier hat Toni Mörwald einen neuen Gutshof geschaffen, es gibt ein Spa mit beheiztem Outdoorpool und Sauna.
Und im Pierer in Fladnitz an der Teichalm wurde der Wellnessbereich erweitert. Er umfasst jetzt 5.000 Quadratmeter. Absolutes Highlight ist der Panoramapool mit Bergblick. Neu sind unter anderem eine Eisdusche und ein Aroma-Dampfbad.
Etwas südlicher in der Steiermark tut sich in Sachen Hideaways auch eine Menge, so hat dort der Julianhof seine Tore geöffnet – eine Designoase mit südafrikanischem Flair in Straden, einem kleinen Ort, der bisher nur für den Wein und hervorragende Kulinarik bekannt war. So wird dort in der Saziani Stub’n seit langem auf höchstem Niveau gekocht.
Eine Auszeit mit echtem Retreat-Charakter findet sich aber auch am Reisenberg in der Nähe von Friesach: Eingebettet zwischen den Wäldern hat dort „I am Escape“ Platz gefunden. Nicht nur Urlauber ziehen sich hier zurück, auch jene, die ohne Ablenkungen arbeiten wollen, kehren ein.
Der ehemalige Bauernhof mit fünf Zimmern bietet verschiedene, große und kleinere Rückzugsräume, einen Pool mit Blick auf die Berge, Waldterrassen und sogar eine Oldtimergarage. Rundum: 700.000 Quadratmeter Wald und Wiesen. Mehr Natur geht nicht.
Doch ein Hideaway-Gefühl zu erleben, geht auch auf dem Wasser: So hat das Taiga Spa – eine Wellnessoase in der Wiener City – seit vergangenem Sommer einen Ableger in der Donaumarina. Das schwimmende Sauna-Boot ist das erste seiner Art in Österreich. Von der Sauna aus öffnet sich der Blick auf das Ufer der Donau, es gibt Freiluftterrassen, Tee-Zeremonien und je nach Verfügbarkeit die Möglichkeit, das alles bei Sonnenaufgang zu erleben.
Wer in der Bundeshauptstadt dem Trubel auch über Nacht entfliehen will, findet in einer noblen Villa des Cottageviertels im 19. Bezirk eine passende Adresse. Im neu eröffneten „hideauts – Villa R“ (benannt nach Paul Klees Gemälde) mit historischen Balkonen gibt es ruhige, beschauliche Bereiche.
Bücher im Zentrum
Das Erlebnis der Hideaways mündet aber bereits in einem neuen Trend: Sogenannte „Readaways“, also Reisen, bei denen Lesen zur zentralen Aktivität wird, sind im Kommen. Nach Trendreports und einer Auswertung einer globalen Umfrage von 24.000 Reisenden wünschen sich immer mehr eine Auszeit, in der sie sich Büchern widmen können. Was früher stilles Hobby war, wird damit zum Gemeinschaftserlebnis. Es wäre also nicht verwunderlich, würden hier demnächst neue Angebote entstehen.
Weitere Hideaways in Österreich
- Golden Hill, Sausal, Südsteiermark:
Früher stand hier ein Bauernhaus, nun finden sich fünf Vollholz-Chalets, teils mit eigenem Pool, Sauna oder Outdoorbadewanne. golden-hill.at
- Nils am See, Burgenland:
Adults-only im Boho-Stil mit einem 20 Meter langen Outdoorpool samt Service an der Liege, direkt am Neusiedler See. nilsamsee.at
- Landhaus zu Appesbach, St. Wolfgang, OÖ:
Aufgemöbelt nach der Übernahme gibt es in dem historischen Herrenhaus nicht nur Top-Kulinarik, sondern auch Wellness. tauroa.at
- Pures Leben Südsteiermark:
Zwölf verschiedene Häuser mit Sauna, Panoramapool, Kamin und freistehenden Badewannen – inmitten der Weinreben. puresleben.at
- Geinberg 5, Oberösterreich:
Einzelne Villen mit privatem Spa (Finnische Sauna, Dampfbad, Regendusche etc.), eigenem Steg zum Naturbadeteich und Butlerservice.
sparesortgeinberg.at
