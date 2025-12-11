Dubrovnik: Zwischen Felsen und Fantasy

„Heute ist wenig los“, stellt Zoran fest, als er seine Reisegruppe durch ein Tor in die Altstadt führt. Für Dubrovnik-Neulinge wirkt der Besucherandrang an diesem Tag dennoch beeindruckend. Doch Stadt und Einwohner sind abgehärtet: Im stärksten Jahr kurz vor der Pandemie wurden 1,3 Millionen Tickets für die berühmte Stadtmauer, die zugleich Spazierweg ist, verkauft. Durch Maßnahmen gegen den Massentourismus sank diese Zahl zuletzt auf knapp eine Million.

So dürfen statt wie früher sechs nur noch zwei Kreuzfahrtschiffe pro Tag anlegen, und die Eintrittskarte für die Stadtmauer kostet in der Hauptsaison mittlerweile stolze vierzig Euro pro Person. Ab 2026 muss zudem ein fixer Slot für den rund zweistündigen Rundgang auf der Mauer gebucht werden.

Ein Ozean aus Terrakotta Vor allem Gäste aus den USA hält dies nicht davon ab, das historische UNESCO-Weltkulturerbe (Dubrovnik leitet sich ab vom kroatischen Wort für „Eichenwald“, früher war auch Ragusa für „Felsrücken“ gebräuchlich) zu besuchen. Beeindruckt stapfen sie die Pflasterwege entlang, halten alle paar Meter für Selfies vor dem ziegelroten Dächermeer, das Zoran als „Terrakotta-Ozean“ bezeichnet. Auch die A-Prominenz zieht es nach Dubrovnik: Im Sommer habe einer seiner Kollegen Basketball-Legende Michael Jordan durch die Stadt geführt, erzählt Zoran. Bill Gates kam mit seiner Jacht, auch Beyoncé und Jay-Z sollen die dalmatinische Küste lieben.

Infos Anreise Austrian Airlines fliegt 5 Mal wöchentlich von Wien nach Dubrovnik (CO2-Kompensation via atmosfair.de: 12 €). Auch Flixbus verbindet die Städte. Unterkunft Valamar ist mit 6 Häusern der Platzhirsch um Dubrovnik. Die luxuriöseste Adresse ist das President Hotel. valamar.com Auskunft visitdubrovnik.hr/de

Vermutlich bewunderten sie den Basketballplatz in der Altstadt, der ob seiner spektakulären Lage mit Meerblick Instagram-Berühmtheit erlangte. Oder sie gehören zur riesigen „Game of Thrones“-Fangemeinde, die Dubrovnik seit gut zehn Jahren als Drehort der Fantasy-Serie belagert. Es war der Startschuss für einen globalen Serien-Tourismus, der Dubrovnik in Form von Fan-Shops und Spezial-Touren bis heute prägt. Wer die Stadt aus der Vogelperspektive betrachten möchte, sollte mit der Seilbahn zum Panorama Restaurant auf dem Berg Srđ fahren. Nicht nur das Essen ist fantastisch (Tipp: Rožata, ein typisches Dessert), sondern auch der Blick über das Meer. Ziegelrot oder ozeanblau.

Einer der schönsten Strandabschnitte in der Nähe von Dubrovnik gehört zum Valamar President Hotel. Bis Oktober kann man hier noch Sonne, warmes Meerwasser sowie das Beach-Bistro genießen. valamar.com

