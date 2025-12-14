46-220877701
Bratislava: Die schönsten Plätze und Weihnachtsmärkte im Advent

In der Vorweihnachtszeit glänzt und glitzert Bratislava. Der schönste Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk ist im Innenhof der Burg.

14.12.25

Es glänzt und glitzert in der ganzen Stadt. Punsch- und Zimtdüfte mischen sich mit Knoblauch- und Fettgerüchen aus Langos und Pommes. Auf den drei großen Weihnachtsmärkten in der Altstadt von Bratislava – Hlavné-, Františkánské- und Hviezdoslavov-Platz – drängen sich Touristen und Slowaken um die Punschstände. Dazwischen ein Ringelspiel und ein paar Verkaufsstände mit Weihnachtsschmuck, Spielzeug, Kerzen und das klassische Allerlei an kleinen Geschenken.

Am Hauptplatz schlägt das Herz der Stadt. Alte Fassaden glänzen frisch renoviert. Das Plätschern des Rolandbrunnens geht im lauten Getümmel der sich durch den Adventmarkt schiebenden Menge unter. Die Besucher drängen sich durch enge Gassen, die sich zwischen pastellfarbenen Häusern winden. Die schönsten Innenhöfe verstecken sich hinter schweren Holztoren. Pflastersteine, über die schon ungarische Könige in ihren Kutschen fuhren, erzählen von der Jahrhunderte alten Stadtgeschichte.

46-220877267

Das Slowakische Nationaltheater im Lichterglanz.

©Visit Bratislava

Vor der berühmten Konditorei Kormuth drücken Kinder ihre Nasen an die prunkvoll dekorierte Auslage, eine Menschenschlange wartet auf einen Platz im Barocksalon. Sie wollen die Nuss-Orangen-Torte und die hausgemachten Makronen kosten.

46-220877769

Die Auslage der Konditorei Kormuth in Bratislava.

©Gurmann Maria

Da heißt es, raus aus dem Trubel, hinauf auf die Burg. Im Innenhof stehen keine gewöhnlichen Weihnachtsbuden – hier findet ein Fest für alle Sinne statt: Handwerk, Duft, Geschichte und eine ganz besondere Atmosphäre. Es kommt Weihnachtsstimmung auf.

46-220877712

Burg Bratislava.

©Gurmann Maria

Handwerker in mittelalterlichen Gewändern zeigen ihre traditionellen Techniken: Drechsler, Imker, Lederverarbeiter, Buchmaler, Zinngießer, Kupferschmiede, Töpfer und Münzmeister. Die handgefertigten Waren sind begehrte Geschenke. Kinder quietschen in den Weidenkörben des mittelalterlichen Karussells, das per Hand gedreht wird.

46-220877705

Mittelalterlicher Advent-Kunstmarkt auf der Burg Bratislava.

©Gurmann Maria

Glänzender Überblick

Abends bekommen Besucher den besten Blick auf die Altstadt und die Burg entweder bei einer 45-minütigen Schifffahrt auf der Donau oder vom Pylon der sogenannten „Neuen Brücke“. In einer Höhe von fünfundneunzig Metern thront die Aussichtsplattform und das Restaurant, das UFO genannt wird und auch so aussieht. Der Panoramablick ist wunderschön, das Menü des Restaurants ein Geschmackserlebnis und ein Genuss ist’s, wenn der Rummel weit weg zu Füßen liegt.

46-220877364

Das UFO über der Neuen Brücke mit Panoramablick auf Bratislava.

©Visit Bratislava

Info

Kunsthandwerk im Burghof Der schönste Adventmarkt: 14. 12. und 19. bis 21. 12. 2025 von 10 bis 18 Uhr, Eintritt frei.

Twin City Liner Adventfahrt  mit dem Schiff von Wien nach Bratislava ab 34 €, Fr., Sa. So., twincityliner.com

Übernachten Das Park Inn by Radisson Danube Bratislava (4-Sterne)  liegt zentral direkt an der Donau gleich neben dem UFO–Aussichtsturm. Zimmer ab 81 €, parkinn.com

46-220877659

Winter Wonderland in Bratislava.

©Gurmann Maria

Winter Wonderland Ein Park Die Rennstrecke von Petržalka verwandelt sich in der Wintersaison in einen märchenhaften Lichterpark.Millionen von Lichtern, ein Unterwasserreich, ein Zaubergarten und märchenhafte Schlösser schaffen eine einzigartige Atmosphäre für Jung und Alt. Geöffnet bis 11. Januar 2026, 15:00 – 21:00 Uhr. 

