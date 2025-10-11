46-219230784
Leben/Reise

Die besten Routen und Adressen für vier Tage Madrid

Madrid, das ist Kunst, Geschichte, Kulinarik - oder einfach: Leben. Das sind die besten Adressen und Hotels.

Alexander Kern

von Alexander Kern

11.10.25

DONNERSTAG

1. Gran Vía

Spaziergang über die Prachtstraße Madrids und etwa das Metropolis-Haus bewundern.

esmadrid.com

 2. La Chata

Im Restaurant La Chata im Ambiente mit Stierkampf-Dekor wunderbare Tapas genießen.

3. Retiro-Park

Romantische Grünoase auf 125 Hektar mit Teich, Ruderbooten, zum Flanieren und Sporteln.

esmadrid.com

4. Flamenco Dinner

Beste Flamenco-Bühne der Welt plus Michelin-Stern-gekrönte Küche.

corraldelamoreria.com

FREITAG

5. Plaza Mayor

Reges Treiben am weitläufigen Platz aus dem 17. Jahrhundert, im Zentrum der Innenstadt.

plazamayor.es

6. Churros kosten

Die Chocolatería San Ginés ist die Kultstätte für die frittierten Teigstangen in Schokolade.

chocolateriasangines.com

7. Museo Reina Sofia

Museum für zeitgenössische Kunst. Hier ist Picassos Meisterwerk „Guernica“ zu sehen.

museoreinasofia.es

8. Rooftop Bar

Tolle Aussicht und trendige Drinks in der Sky Bar im 10. Stock des Hotel Emperador.

emperadorhotel.com

SAMSTAG

9. La Rollerie

Frühstück mit neu interpretierten Eggs-Benedict, Shakshuka und Café con leche.

larollerie.com

10. Museu del Prado

Eines der wichtigsten Kunstsammlungen der Welt, Werke von Raffael bis Goya.

museodelprado.es

11. Markt San Miguel

Der Mercado San Miguel ist seit 100 Jahren ein Lebensmittelmarkt für Feinschmecker.

mercadodesanmiguel.es

12. Bernabéu-Stadion

Ein Spiel von Real Madrid im Santiago Bernabéu besuchen und Mbappé kicken sehen.

realmadrid.com

SONNTAG 

13. Puerta del Sol

Historischer Platz im Herzen der Stadt inklusive berühmter Bär-und-Erdbeerbaum-Statue.

esmadrid.com

14. Königspalast

Prunkvolle Residenz des Königs von Spaniens, heute noch für Staatsempfänge genutzt.

palaciorealmadrid-entradas.org

15. Almudena-Kathedrale

Schöne wie bedeutende Kirche nahe des Palastes inklusive kleinem Museum.

catedraldelaalmudena.es

16. Lamucca De Prado

Tapas, Burger und anderes Soulfood in gemütlicher, moderner, ungezwungener Atmo.

lamuccacompany.com

HOTELTIPPS

The Principal Madrid
Elegant-luxuriöses Fünf-Sterne-Boutique-Hotel mit Dachterrasse und spektakulärem Ausblick auf die Gran Vía. 

theprincipalmadridhotel.com

The Madrid Edition
Originelles Designhotel der Luxusmarke, minimalistisch und poppig, Blick auf den Palast, Restaurant, Garten, Pool.

editionhotels.com

Only YOU Boutique Hotel
Herrenhaus aus dem 19. Jh. mit historischer Architektur und preisgekröntem Design. Mit schickem Restaurant und Bar.

onlyyouhotels.com

