Die besten Routen und Adressen für vier Tage Madrid
Madrid, das ist Kunst, Geschichte, Kulinarik - oder einfach: Leben. Das sind die besten Adressen und Hotels.
DONNERSTAG
1. Gran Vía
Spaziergang über die Prachtstraße Madrids und etwa das Metropolis-Haus bewundern.
2. La Chata
Im Restaurant La Chata im Ambiente mit Stierkampf-Dekor wunderbare Tapas genießen.
3. Retiro-Park
Romantische Grünoase auf 125 Hektar mit Teich, Ruderbooten, zum Flanieren und Sporteln.
4. Flamenco Dinner
Beste Flamenco-Bühne der Welt plus Michelin-Stern-gekrönte Küche.
FREITAG
5. Plaza Mayor
Reges Treiben am weitläufigen Platz aus dem 17. Jahrhundert, im Zentrum der Innenstadt.
6. Churros kosten
Die Chocolatería San Ginés ist die Kultstätte für die frittierten Teigstangen in Schokolade.
7. Museo Reina Sofia
Museum für zeitgenössische Kunst. Hier ist Picassos Meisterwerk „Guernica“ zu sehen.
8. Rooftop Bar
Tolle Aussicht und trendige Drinks in der Sky Bar im 10. Stock des Hotel Emperador.
SAMSTAG
9. La Rollerie
Frühstück mit neu interpretierten Eggs-Benedict, Shakshuka und Café con leche.
10. Museu del Prado
Eines der wichtigsten Kunstsammlungen der Welt, Werke von Raffael bis Goya.
11. Markt San Miguel
Der Mercado San Miguel ist seit 100 Jahren ein Lebensmittelmarkt für Feinschmecker.
12. Bernabéu-Stadion
Ein Spiel von Real Madrid im Santiago Bernabéu besuchen und Mbappé kicken sehen.
SONNTAG
13. Puerta del Sol
Historischer Platz im Herzen der Stadt inklusive berühmter Bär-und-Erdbeerbaum-Statue.
14. Königspalast
Prunkvolle Residenz des Königs von Spaniens, heute noch für Staatsempfänge genutzt.
palaciorealmadrid-entradas.org
15. Almudena-Kathedrale
Schöne wie bedeutende Kirche nahe des Palastes inklusive kleinem Museum.
16. Lamucca De Prado
Tapas, Burger und anderes Soulfood in gemütlicher, moderner, ungezwungener Atmo.
HOTELTIPPS
The Principal Madrid
Elegant-luxuriöses Fünf-Sterne-Boutique-Hotel mit Dachterrasse und spektakulärem Ausblick auf die Gran Vía.
The Madrid Edition
Originelles Designhotel der Luxusmarke, minimalistisch und poppig, Blick auf den Palast, Restaurant, Garten, Pool.
Only YOU Boutique Hotel
Herrenhaus aus dem 19. Jh. mit historischer Architektur und preisgekröntem Design. Mit schickem Restaurant und Bar.
Kommentare