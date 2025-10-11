Die besten Routen und Adressen für vier Tage Madrid

Romantische Grünoase auf 125 Hektar mit Teich, Ruderbooten, zum Flanieren und Sporteln.

Im Restaurant La Chata im Ambiente mit Stierkampf-Dekor wunderbare Tapas genießen.

Spaziergang über die Prachtstraße Madrids und etwa das Metropolis-Haus bewundern.

FREITAG

5. Plaza Mayor

Reges Treiben am weitläufigen Platz aus dem 17. Jahrhundert, im Zentrum der Innenstadt.

plazamayor.es

6. Churros kosten

Die Chocolatería San Ginés ist die Kultstätte für die frittierten Teigstangen in Schokolade.

chocolateriasangines.com

7. Museo Reina Sofia

Museum für zeitgenössische Kunst. Hier ist Picassos Meisterwerk „Guernica“ zu sehen.

museoreinasofia.es

8. Rooftop Bar

Tolle Aussicht und trendige Drinks in der Sky Bar im 10. Stock des Hotel Emperador.

emperadorhotel.com