Vom Rosewood bis zum Park Hyatt: Die 5 besten Hotelbars in Wien

von Hermann Hacker 5 / The Bank Bar + Brasserie (Park Hyatt) Außergewöhnliches Ambiente in ehemaliger Schalterhalle einer Bank. Es gibt gute Cocktails und internationale Küche mit viel Seafood auf Eis. Beim Cocktail-Mixen holt man sich Anleihen aus der Wirtschaft: vom leichten Aufschwung bis hin zur Hyperinflation.

Adresse: Bognergasse 4,

1010 Wien Website: hyatt.com

4 / Cayo Coco (Hoxton Vienna) Rooftopbar mit atemberaubender Aussicht. Drinnen: Havanna-Feeling, tropische Cocktail-Klassiker wie Passionsfrucht-Mojito und Piña Colada, dazu kubanisch inspirierte Snacks. Keine telefonische Reservierung – oder man versucht’s an der Rezeption.

Adresse: Rudolf-Sallinger-Platz 1,

1030 Wien Website: thehoxton.com

3 / D-Bar und Atmosphere Rooftopbar (Ritz Carlton Vienna) Zwei Bars im luxuriösen Ringstraßenhotel. Die Rooftopbar hat auch im Winter offen, man kann in Skigondeln dinieren. Die D-Bar im Erdgeschoß ist eine klassische American Bar mit Cocktails, Spirits, Wein, Champagner.

Adresse: Schubertring 5-7,

1010 Wien Website: ritzcarlton.com

2 / Izakaya & Bar (Mandarin Oriental) Stilvolle Hotelbar im neu eröffneten Luxushotel. Üppiges Dekor und eine Cocktailkarte, mit Fokus auf japanische und asiatische Zutaten wie Sochu, Sake und Whisky. Hommage an die Kunst asiatischer Mixologie. Jeder Drink eine Reise.

Adresse: Riemergasse 7,

1010 Wien Website: mandarin-oriental.com

1 / Neue Hoheit (Rosewood Vienna) Diese Bar und Brasserie befindet sich auf der 6. Etage des Hotels. Man startet mit Austern, Champagner, einem Happen aus der Küche – und ab geht es an die Bar, wo perfekt balancierte Cocktails gemixt werden – im Grenzland zwischen Nachmittag, Abend und Tag.