Wie viel Bio braucht der Wein?

Auf einem Viertel von Österreichs Weingärten wachsen Biotrauben.

14 Prozent dieser Anbaufläche wird biodynamisch bewirtschaftet.

28 Prozent der Flächen sind „nachhaltig“ zertifiziert.

Damit ist Österreich eines der weltweit führenden Länder beim ökologischen Weinbau, die Zuwächse waren in den vergangenen Jahren enorm.

Doch warum braucht es drei verschiedene Bezeichnungen und wo ist der Unterschied? Bio Austria, der Verband für biologische Landwirtschaft, erklärte dem KURIER, wo die Grenzen sind und warum Bio-Anbau noch keinen Bio-Wein macht.

Nachhaltiger Weinbau

Ein Winzer darf die „Nachhaltig Austria“- Zertifizierung führen, wenn er definierte ökologische, ökonomische und soziale Anforderungen erfüllt. Dazu gehören unter anderem, wie viel Energie und welche Energiequellen ein Betrieb nützt, wie viel Wasser gebraucht und welche Flaschen verwendet werden. Externe Kontrollfirmen, unter anderem Lacon oder AgroVet stellen die Zertifizierung aus und prüfen die Eingaben.

Es gibt auch Bio-Betriebe, die „nachhaltig Austria“-zertifiziert sind, das ist aber nicht zwingend nötig.

Biologischer Weinbau

Bio-Winzer müssen sich nach der EU-Bioverordnung richten, um ein Zertifikat zu bekommen und das Logo benützen zu dürfen. Die Bio-Richtlinie definiert die Betriebsmittel und Verfahren für die Bio-Landwirtschaft. Verbände wie Bio Austria können in ihren Richtlinien weitere Einschränkungen vornehmen.

Herbizide, chemisch-synthetische Dünger sowie chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel sind verboten. Mineralische Dünger, wie zum Beispiel einige Kalkprodukte hingegen sind zulässig, mineralische Stickstoffdünger hingegen nicht. Als Pflanzenschutzmittel dürften etwa Kupfer, Schwefel oder Backpulver verwendet werden. Der Gedanke dahinter ist, dass die Natur das, was in ihr vorkommt, auch abbauen kann und man keine Substanzen einbringt, die die Natur nicht kennt.

Erlaubte Pflanzenschutzmittel sind reine Kontaktmittel, die leicht abgewaschen werden.

Warum Bio-Anbau noch keinen Bio-Wein macht

2014 hat die EU erstmals Richtlinien für Bio-Wein erlassen. Davor konnte zwar Wein aus Bio-Trauben hergestellt werden, jedoch durfte er sich nicht Bio-Wein nennen. Seither sind auch beispielsweise die Grenzwerte für den Schwefelgehalt niedriger.

Der Umstieg auf Bio-Weinbau ist nicht von heute auf morgen möglich. Es gilt im Weinbau eine Frist von 36 Monaten, um Böden und Betriebssystem umzustellen.

Biodynamischer Weinbau

Basis ist ebenfalls die EU-Verordnung und eine Bio-Zertifizierung. Dazu kommen weitere Auflagen, die beispielsweise durch die Vereine Demeter oder Respekt Biodyn definiert werden. Winzer orientieren sich an der ganzheitlichen Lehre nach Rudolf Steiner. Laut ihr ist der Betrieb ein geschlossener Organismus, Kreislaufwirtschaft wird gefördert. Feldspritz- und Kompostpräparate werden nach seiner Lehre präpariert. Einige Betriebe richten ihre Arbeitsweise nach Mondphasen aus.