Vegane Fisch-Alternativen im Test: Nur diese zwei Produkte überzeugen

58 Personen versuchten sich fünf Thunfisch-, fünf Lachs- und eine Kaviaralternative auf der Zunge zergehen zu lassen. Das gelang nur meist nicht, denn nachher fanden die Verkoster, es sei noch "Luft nach oben". Nur eine Lachs- und eine Thunfisch-Alternative schafften ein "gut", ein "sehr gut" gab es überhaupt nicht. Der Großteil wurde mit "durchschnittlich", ein Produkt mit "weniger zufriedenstellend" bewertet. Bewertet wurden Aussehen

Geruch

Mundgefühl bzw. Konsistenz

Geschmack

Ähnlichkeit zum "echten" Fischprodukt Alle Erzeugnisse stammten aus EU-Ländern, eines davon aus einem heimischen 3-D-Drucker.

Verkoster bunt gemischt Die Laien-Verkoster waren bunt gemischt: 14 Prozent ernähren sich vegan, 17 Prozent vegetarisch. Der Rest lebt flexitarisch - isst nur selten Fleisch und Fisch - oder omnivor, also ohne bewusste Einschränkung. "Gut": Das sind die Gewinner Auf den Teller kamen im österreichischen Handel erhältliche vegane Alternativen. Getestet wurden Thunfischkonserven

Fischaufstriche

Räucherlachs

Lachsfilets zum Braten

Kaviar Zwei Produkte wurden als geschmacklich "gut" gelobt: "BettaF!sh Tu-Nah", eine Thunfischalternative, die stark an echten, gewürzten Thunfisch aus der Dose erinnerte, sowie "Vivera Filets Lachs-Art", ein Lachsersatz. 4 Produkte beim Geschmack "ziemlich ähnlich" Die große Mehrheit wurde "durchschnittlich" bewertet, nur ein Lachsaufstrich "weniger zufriedenstellend". Bei vier Produkten wurde der Geschmack mehrheitlich als "ziemlich ähnlich" oder "komplett gleich" zum echten Fischprodukt eingestuft: "BettaF!sh Tu-Nah", "Garden Gourmet Thun-Visch", "VegaVita Räucherlaxx" und "Revo The Filet", das Produkt aus dem 3-D-Drucker.