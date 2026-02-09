5 / I N-DISH Das „In-Dish“ an dieser Adresse im ersten Bezirk gibt es schon lange, im Vorjahr wurde es nach einem Umbau neu eröffnet. Es bietet neues Interieur und so manch neues Gericht. Gleich geblieben ist das „Butter Chicken“, für viele eines der besten der Stadt. Moderne indische Küche.

Adresse: Schwarzenbergstraße 8, 1010 Wien Website: in-dish.at

4 / TULSI – HIDDEN INDIAN KITCHEN Moderner Inder ohne Folklorekitsch. Neben traditionellen Gerichten inspirieren auch die kreativen, zeitgemäßen Interpretationen. Vielschichtige Aromen, feine Schärfe und nuancierte Zubereitung, begleitet von einer kleinen Auswahl an heimischen Weinen.

Adresse: Fluchtgasse 1, 1090 Wien Website: tulsirestaurant.at

3 / NAM NAM Authentisch-indische Küche aus verschiedenen Regionen des Subkontinents – hier und da mit modernem Twist. Auch das Ambiente demit künstlerischem Spirit entspricht dem Zeitgeist. Köstliche vegetarische Gerichte und subtil gewürzte Currys – toll auch die Dal-Variationen.

Adresse: Webgasse 3, 1060 Wien Website: nam-nam.at

2 / GANESHA Klassisches indisches Restaurant in der Innenstadt mit traditionellem Ambiente. Die Gerichte werden alle frisch gekocht und mit feinem Spice zubereitet. Köstlich etwa das „Lamb Shank Masala Curry“, eine würzige Lammstelze, und „Chicken Tandoori.“

Adresse: Eschenbachgasse 4, Wien 1010 Website: ganesharestaurant.at

1 / PROSI INDIAN RESTAURANT Die Einrichtung ist gewöhnungsbedürftig, alles andere als elegant. Bunte Bilder im ganzen Lokal, das macht zunächst misstrauisch. Doch die Küche ist exzellent und vor allem sehr authentisch. Hohe Qualität, die man hier nicht vermuten würde.