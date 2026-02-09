Scharf & authentisch: Das sind die Top 5 indischen Restaurants in Wien
Es wird scharf! Hier sind die 5 besten indischen Restaurants in Wiener Innenstadt.
5 / IN-DISH
Das „In-Dish“ an dieser Adresse im ersten Bezirk gibt es schon lange, im Vorjahr wurde es nach einem Umbau neu eröffnet. Es bietet neues Interieur und so manch neues Gericht. Gleich geblieben ist das „Butter Chicken“, für viele eines der besten der Stadt. Moderne indische Küche.
Adresse: Schwarzenbergstraße 8, 1010 Wien
Website: in-dish.at
4 / TULSI – HIDDEN INDIAN KITCHEN
Moderner Inder ohne Folklorekitsch. Neben traditionellen Gerichten inspirieren auch die kreativen, zeitgemäßen Interpretationen. Vielschichtige Aromen, feine Schärfe und nuancierte Zubereitung, begleitet von einer kleinen Auswahl an heimischen Weinen.
Adresse: Fluchtgasse 1, 1090 Wien
Website: tulsirestaurant.at
3 / NAM NAM
Authentisch-indische Küche aus verschiedenen Regionen des Subkontinents – hier und da mit modernem Twist. Auch das Ambiente demit künstlerischem Spirit entspricht dem Zeitgeist. Köstliche vegetarische Gerichte und subtil gewürzte Currys – toll auch die Dal-Variationen.
Adresse: Webgasse 3, 1060 Wien
Website: nam-nam.at
2 / GANESHA
Klassisches indisches Restaurant in der Innenstadt mit traditionellem Ambiente. Die Gerichte werden alle frisch gekocht und mit feinem Spice zubereitet. Köstlich etwa das „Lamb Shank Masala Curry“, eine würzige Lammstelze, und „Chicken Tandoori.“
Adresse: Eschenbachgasse 4, Wien 1010
Website: ganesharestaurant.at
1 / PROSI INDIAN RESTAURANT
Die Einrichtung ist gewöhnungsbedürftig, alles andere als elegant. Bunte Bilder im ganzen Lokal, das macht zunächst misstrauisch. Doch die Küche ist exzellent und vor allem sehr authentisch. Hohe Qualität, die man hier nicht vermuten würde.
Adresse: Kandlgasse 44, 1070 Wien
Website: prosi.at/prosi-indian-restaurant
Kommentare