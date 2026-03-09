Wiener Kaffeehäuser: Die besten Adressen für warme Speisen
In diesen fünf traditionellen Kaffeehäusern stimmt nicht nur die Atmosphäre, sondern auch das Essen.
5 / Café Eiles
Ein traditionelles Café, das 2016 von Gert Kunze übernommen wurde. Seither wird auch auf eine gute Küche Wert gelegt. Ob zu Mittag oder am Abend, Gerichte wie Eiernockerl, Fiakergulasch, Butterschnitzel oder gebackene Scholle sind Standard.
Josefstädter Str. 2, 1080 Wien
4 / Café Museum
Im ehemaligen Künstler-Café (die ursprüngliche Innenausstattung gestaltete Adolf Loos) wird eine verlässliche Wiener Küche mit großem Angebot an hausgemachten Torten und Mehlspeisen serviert. Bis 15 Uhr gibt’s wechselnde Mittagsmenüs.
Operngasse 7, 1010 Wien
3 / Café Prückel
Das Prückel wurde 2024 neu übernommen und ist bekannt für seinen 1950er-Jahre-Charme und einen verlässlichen, preiswerten Mittagstisch. Die Küche ist immer noch mehr als solide und die Atmosphäre nach wie vor typisch Prückel. Irgendwie konkurrenzlos.
Stubenring 24, 1010 Wien
2 / Café Landtmann
Das Café Landtmann ist eines der bekanntesten Häuser der Wiener Kaffeehaus-Szene. Wiener Küche mit fast allen Klassikern – von Kalbsschnitzel, Rindsgulasch, Schinkenfleckerl bis zum Backhuhn. Köstlich auch die "Landtmann's Original Buchteln".
Universitätsring 4, 1010 Wien
1 / Café Engländer
Christian Wukonigg, ein Urgestein der Wiener Gastroszene, hat dieses beliebte Café im ersten Bezirk im Lauf der Jahre zu einem Kultcafé gemacht. Wiener Küche in mehr als solider Qualität. Mittlerweile gibt es auch einen Ableger am Praterstern.
Postgasse 2, 1010 Wien
