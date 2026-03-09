Wiener Kaffeehäuser: Die besten Adressen für warme Speisen

5 / Café Eiles Ein traditionelles Café, das 2016 von Gert Kunze übernommen wurde. Seither wird auch auf eine gute Küche Wert gelegt. Ob zu Mittag oder am Abend, Gerichte wie Eiernockerl, Fiakergulasch, Butterschnitzel oder gebackene Scholle sind Standard.

Josefstädter Str. 2, 1080 Wien cafe-eiles.at

4 / Café Museum Im ehemaligen Künstler-Café (die ursprüngliche Innenausstattung gestaltete Adolf Loos) wird eine verlässliche Wiener Küche mit großem Angebot an hausgemachten Torten und Mehlspeisen serviert. Bis 15 Uhr gibt’s wechselnde Mittagsmenüs.

Operngasse 7, 1010 Wien cafemuseum.at

3 / Café Prückel Das Prückel wurde 2024 neu übernommen und ist bekannt für seinen 1950er-Jahre-Charme und einen verlässlichen, preiswerten Mittagstisch. Die Küche ist immer noch mehr als solide und die Atmosphäre nach wie vor typisch Prückel. Irgendwie konkurrenzlos.

Stubenring 24, 1010 Wien prueckel.at

2 / Café Landtmann Das Café Landtmann ist eines der bekanntesten Häuser der Wiener Kaffeehaus-Szene. Wiener Küche mit fast allen Klassikern – von Kalbsschnitzel, Rindsgulasch, Schinkenfleckerl bis zum Backhuhn. Köstlich auch die "Landtmann's Original Buchteln".

Universitätsring 4, 1010 Wien landtmann.at

1 / Café Engländer Christian Wukonigg, ein Urgestein der Wiener Gastroszene, hat dieses beliebte Café im ersten Bezirk im Lauf der Jahre zu einem Kultcafé gemacht. Wiener Küche in mehr als solider Qualität. Mittlerweile gibt es auch einen Ableger am Praterstern.