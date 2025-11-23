Top 5 Weinkarten in Wien: Hier trinken Genießer

5 / Silvio Nickol Die Weinkarte des hochdekorierten Gourmetrestaurants gilt als die umfangreichste des Landes und wurde mehrmals ausgezeichnet. Nichts, was nicht im randvollen Keller des Palais Coburgs liegt. Den perfekten Wein zu Silvio Nickols elaborierter Küche findet man hier sicher.

Adressen: Coburgbastei 4,

1010 Wien Website: palais-coburg.com

4 / Steirereck Nicht nur die Weinkarte spielt hier alle Stücke, auch der Head Sommelier, René Antrag, beherrscht sein Handwerk bis ins kleinste Detail. Schwerpunkt ist natürlich Österreich – passend zu den vielen regionalen Zutaten in Heinz Reitbauers kreativer Spitzenküche.

Adresse: Am Heumarkt,

1030 Wien Website: steirereck.at

3 / Heunisch & Erben Feine zeitgemäße Regionalküche trifft auf hervorragende Weinkarte in entspanntem Ambiente. Das moderne Weinbistro verfügt über jede Menge Flaschen Positionen – und mit über 100 offenen Weinen gibt es wohl die größte glasweise Auswahl bester Gewächse.

Adresse: Landstrasser Hauptstr. 17,

1030 Wien Website: heunisch.at

2 / Aend Die internationale Kreativküche von Fabian Günzel ist hochgelobt – da braucht es auch eine Weinkarte auf Augenhöhe. Hat er: Alles, was im In - Ausland gut und zeitgemäß ist, wird hier geöffnet. Tolle Auswahl an Champagner von kleinen Winzern, aber auch von bekannten Häusern.

Adresse: Mollardgasse 76,

1060 Wien Website: aend.at

1 / Mraz & Sohn Fine Dining der etwas anderen Art. Vater und Sohn stellen gekonnt Traditionen auf den Kopf, man sollte für Überraschungen offen sein, dann ist man im Himmel. Nicht ganz so freigeistig, aber umso umfangreicher zeigt sich die Weinkarte. Insgesamt grandios.