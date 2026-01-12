Top 5 Gemüse-Küchen: Die besten vegetarischen Lokale in Wien

Von Herbert Hacker 5 / Tian Bistro Der Ableger des Tian am Spittelberg mit einer etwas lockereren Atmosphäre als im Stammhaus. Auch die Küchenlinie entspricht mehr einem Bistro als einem Fine-Dining-Restaurant. Die anspruchsvolle Verarbeitung von Gemüse ist aber auch hier das Motto. Alles zu leistbaren Preisen.

Wien 7, Schrankgasse 4 tian-bistro.com

4 / Schwein Der Name ist (absichtlich) irreführend, denn hier gibt es kein Fleisch, egal von welchem Tier. Stattdessen Gerichte, bei denen Gemüse eine wichtige Rolle spielen. Sehr sympathisches Lokal mit angenehmer Atmosphäre, gelungener Inneneinrichtung und einem beleuchteten Saurüssel an der Wand.

Wien 7, Siebensterngasse 31 schwein.wien

3 / Lara Selbst Vegan-Skeptiker müssen zugeben, dass hier mit Gemüse so umgegangen wird, dass einem tierische Produkte nicht fehlen. Gemüse von Top-Produzenten wird subtil verarbeitet, wie das selten der Fall ist. Schönes Design und innovative Getränkeauswahl, auch mit fermentierten Säften.

Wien 1, Passauer Pl. 2 lara.wien

2 / & Flora Küchenchefin Parvin Razavi kocht im zum Boutique-Hotel "Gilbert" gehörenden Lokal eine fantastisch kreative Gemüseküche. Die hochbegabte Köchin versteht es, die schrägsten Gemüsekombinationen bravourös in Szene zu setzen. Bei den Weinen setzt man auf ausgesuchte Naturweine.

Wien 7, Breite Gasse 9 undflora.at

1 / Tian Paul Ivić ist ein großartiger Koch und heimischer Pionier des vegetarischen Fine Dinings. Hier wird nicht nur bloß Gemüse gekocht, sondern beste Produkte von der Wurzel bis zum Blatt zu spannenden Gerichten verarbeitet. Tolle Weine und selbst fermentierte alkoholfreie Begleitung.