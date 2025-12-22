Die Top 5 Lokale für Silvester-Menüs in Wien

Von Herbert Hacker 5 / Palmenhaus Eine Silvester-Location, wie es nur wenige gibt. Der prachtvolle Jugendstilbau mitten im Burggarten ist generell eine Augenweide. Ab 19 Uhr wird ein Glas Champagner, danach ein mehrgängiges Menü serviert. Um Mitternacht kann man auf der Terrasse Walzer tanzen.

Wien 1, Burggarten 1 palmenhaus.at

4 / Merk & Würdig Wer es zu Silvester eher lässig haben will, ist hier richtig. Zwischen 17.30 und 19 Uhr wird Prosecco, Cava, Sekt oder Crémant ausgeschenkt, dazu Flying Tapas. Um 19 Uhr das Chef’s-Choice-Menü mit Kaviar, Trüffel, Steak und Lachs, serviert in kleinen Gängen.

Wien 2, Ausstellungsstraße 53 merkundwuerdig.at

3 / Motto am Fluss Ein Silvestermenü am Wasser. Das Motto am Fluss bietet zum Jahresende ein festliches 4-Gang-Dinner inklusive Aperitif-Cocktail und DJ-Begleitung. Ab 19 Uhr wird ein mehrgängiges Menü mit Blick auf den Donaukanal serviert. Gefeiert wird bis in die Früh.

Wien 1, Franz-Josefs-Kai 2 mottoamfluss.at

2 / Sinohouse Zu Silvester eine Peking-Ente. Mal was anderes. Im Sinohouse wird schon seit Jahren die beste Peking-Ente der Stadt serviert. Zu Silvester kommen weitere Gänge hinzu, aber auch die Ente besteht aus verschiedenen Gängen. Hervorragende Weinauswahl.

Wien 9, Nußdorfer Straße 86 sinohouse.at

1 / Herzig Sören Herzig ist ein Ausnahmekoch. Für viele zählt er zu den besten Köchen der Stadt, ein feinfühliger Herdvirtuose und ein großes Talent. Zu Silvester serviert er ein Gala-Dinner mit acht Gängen inklusive Mitternachtssnack auf der Dachterrasse. Alles in allem außergewöhnlich.