Essen & Trinken

Warme Suppen für kalte Zeiten: Die Top 5 Ramen-Lokale in Wien

Ramen asian noodle in broth with Beef tongue meat, mushroom and Ajitama pickled egg in bowl on dark background
Wir haben die richtigen Lokale für die kalte Jahreszeit: Die Top Ramen-Restaurants in Wien. Von Herbert Hacker
15.12.25, 05:00
5 / Takumi Ramen 

16 verschiedene Ramen, diverse Toppings. Hausspezialität: Teriyaki-Miso-Ramen. Die Nudeln  kommen aus Japans nördlichster Hokkaido-Region. Das Lokal ist auch bekannt für Yakisoba – ein Gericht mit Weizenmehlnudeln, Gemüse und verschiedenen Fleischsorten.

Wien 9, Kinderspitalgasse 2

takumiramennoodles.com

4 / Oreno Ramen

Kleiner Nudelsuppen-Laden mit Ramen. Ideal für die kalte Jahreszeit. Es gibt verschiedene Ramen mit diversen Toppings und  ein paar Vorspeisen. Unkompliziert und von guter Qualität sowie gut gewürzt, aber nicht scharf. Auch vegane 
Varianten.

Wien 8, Lerchenfelder Str. 74

oreno-ramen-restaurant.metro.bar

3 / Mochi Ramen 

Die bekannten Mochi-Macher betreiben im Vorgartenmarkt seit 2017 eines der besten Ramen-Lokale der Stadt. Eine Hommage an die Nudelsuppenküche Japans. Zusätzlich gibt es einige Ramen-Varianten im Mochi-Automaten (Neustiftg. 36) für zu Hause.

Wien 2, Vorgartenmarkt

mochi-ramen.com

2 / Karma Ramen

Bestes Soul-Food gegen Winterblues und Anlaufstelle für Ramen-Fans. Die Nudeln werden mit einer original japanischen Nudelmaschine aus der Präfektur Kagawa  hergestellt. Hohe Qualität bei den Zutaten für die Toppings. Verlässliche Ramen-Bar für gutes Karma.

Wien 5, Rechte Wienzeile 2A

karmaramen.at

1 / Maka Ramen

In dem kleinen Souterrain-Lokal werden hervorragende, japanische Nudelsuppen serviert. Dampfende Ramen in Best-Qualität. Ein Hammer, die Variante mit Schweinebauch (Tonkotsu Ramen). Und davor eine köstliche Prawn Crêpe. Das Lokal ist meist ausgebucht.

Wien 7, Wimbergergasse 41/1

maka-ramen.at

