5 / Takumi Ramen 16 verschiedene Ramen, diverse Toppings. Hausspezialität: Teriyaki-Miso-Ramen. Die Nudeln kommen aus Japans nördlichster Hokkaido-Region. Das Lokal ist auch bekannt für Yakisoba – ein Gericht mit Weizenmehlnudeln, Gemüse und verschiedenen Fleischsorten.

Wien 9, Kinderspitalgasse 2 takumiramennoodles.com

4 / Oreno Ramen Kleiner Nudelsuppen-Laden mit Ramen. Ideal für die kalte Jahreszeit. Es gibt verschiedene Ramen mit diversen Toppings und ein paar Vorspeisen. Unkompliziert und von guter Qualität sowie gut gewürzt, aber nicht scharf. Auch vegane

Varianten.

Wien 8, Lerchenfelder Str. 74 oreno-ramen-restaurant.metro.bar

3 / Mochi Ramen Die bekannten Mochi-Macher betreiben im Vorgartenmarkt seit 2017 eines der besten Ramen-Lokale der Stadt. Eine Hommage an die Nudelsuppenküche Japans. Zusätzlich gibt es einige Ramen-Varianten im Mochi-Automaten (Neustiftg. 36) für zu Hause.

Wien 2, Vorgartenmarkt mochi-ramen.com

2 / Karma Ramen Bestes Soul-Food gegen Winterblues und Anlaufstelle für Ramen-Fans. Die Nudeln werden mit einer original japanischen Nudelmaschine aus der Präfektur Kagawa hergestellt. Hohe Qualität bei den Zutaten für die Toppings. Verlässliche Ramen-Bar für gutes Karma.

Wien 5, Rechte Wienzeile 2A karmaramen.at

1 / Maka Ramen In dem kleinen Souterrain-Lokal werden hervorragende, japanische Nudelsuppen serviert. Dampfende Ramen in Best-Qualität. Ein Hammer, die Variante mit Schweinebauch (Tonkotsu Ramen). Und davor eine köstliche Prawn Crêpe. Das Lokal ist meist ausgebucht.