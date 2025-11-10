5 / Han am Stadtpark Familienbetrieb mit Mutter und Tochter und einer koreanischen Küche nach alten Rezepten. Bulgogi, Bibimbap, Kimchi und Spicy Korean Ribs kommen in verlässlicher Qualität. Angenehme Atmosphäre.

Wien 3, Am Heumarkt 9 Öffnungszeiten: Di-Fr 17.30-21.30, Sa, So 11.30-14.30, 17-21.30 han-wien.at

4 / Sang Sang Wo einst das Hanil war, hat sich das koreanische Sang Sang etabliert. Es stehen Klassiker wie Bulgogi und Korean Fried Chicken sowie diverse Nudelsuppen und Eintopfgerichte auf der Karte. Das Korean BBQ ist ein Hausklassiker.

Wien 6, Gumpendorfer Str. 14 Tel.: 01 5877941 Öffnungszeiten: Mo-Sa 12-15.30, 17-22 sangsang.at



3 / Dodo62 Relativ neues koreanisches Lokal, in dem Mutter und Sohn am Herd stehen. Und das funktioniert hervorragend. Familienrezepte dienen hier als Grundlage für eine inspirierte und facettenreiche Korea-Kost in angenehm lockerer Atmosphäre.

Wien 9, Hebragasse 11 Tel.: 0664 3450615 Öffnungszeiten: Mi-Sa 17-22, So 12-22 zenchef.com

2 / modern korean Wo einst "Kim kocht" zu beachtlicher Form aufgelaufen ist, sorgt heute ein junges Team für südkoreanische Küche mit traditionellen wie modernisierten Gerichten in Top-Qualität. Wer will, kann auch einen Kochkurs buchen.

Wien 9, Lustkandlgasse 4 Tel.: 0664 1967972 Öffnungszeiten: Di-Sa 17-23 modernkorean.at

1 / Addiert Die koreanische Küche erlebt in Wien gerade einen bemerkenswerten Hype. Seit heuer gibt es auch das erste koreanische Fine-Dining-Restaurant. Am einzigen Tisch haben acht Personen Platz, das Menü kostet 170 Euro. Insgesamt ein Erlebnis.