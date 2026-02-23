Von Herbert Hacker 5 / Goldfisch Gelungene Mischung aus Fischladen und Bistro. Die Ware kommt fast ausschließlich aus nachhaltigem Wildfang oder von ausgewählten Bio-Zuchten. Es gibt Heringssalat und Garnelen-Cocktail in bester Qualität, auch der Flusskrebs-Cocktail ist nicht zu verachten.

Lerchenfelderstraße 16, 1080 Wien goldfisch.wien

4 / Brač Hier gibt es hervorragende Fische und Meeresfrüchte aus Kroatien/Dalmatien ohne Zwischenhändler. Man kann in dem Fischgeschäft aber auch essen. Einfache Fischgerichte, frische Austern und kleine Fisch-Snacks in hervorragender Qualität.

Zollergasse 12, 1070 Wien gastrofisch.at

3 / Fisch 'n' Chips Bistro Wien Minilokal nahe der Med Uni Wien mit Fish ’n’ Chips. Das Rückenstück vom weißen Kabeljau wird im Teig herausgebacken und mit Pommes serviert. Außerdem gibt es köstliche hausgemachte Fischsuppe und gute Fisch-Burger.

Schwarzspanierstraße 22/1, 1090 Wien seeteufel.at

2 / Fischerie Sympathisches Fischlokal, in dem man zu Mittag auch schnell mal einen Tagesteller bekommt. Etwa einen Fischeintopf mit Süßwasserfisch, Wurzeln, Champignons und Erdäpfeln. Manchmal gibt es auch eine köstliche Garnelen-Bisque.