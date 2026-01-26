Von Herbert Hacker 5 / Speisekammer Würste und Fleisch stammen von regionalen Fleischereien, dazu viele hausgemachte Saucen und Toppings sowie täglich frische Hot-Dog-Brote und Brioche-Burger-Buns. Es wird laufend an neuen Rezepten getüftelt, der Speisekammer-Würstelstand überrascht immer wieder.

Urban-Loritz-Platz, 1070 Wien

4 / Würstelstand Christian Lange Der Würstelstand beim Technischen Museum steht im Ruf, einer der besten Wiens zu sein. Eine seiner ganz speziellen Erfindungen ist die Grana-Mangalitza-Bratwurst. Das Fleisch stammt vom Mangalitza-Schwein, mit Parmesan wird ergänzt. Vieles kommt von der guten Fleischerei Gissinger.

Avedikstraße 4, 1150 Wien

3 / Alles Wurscht Würstel, Pommes, Senf, Ketchup, Semmerl und Gurkerl kommen aus regionaler, nachhaltiger Produktion. Wer’s krachen lassen will, der trinkt dazu Champagner. Es gibt aber auch Weine und Bier. Gute Qualität bei den Wurstsorten. Okay auch die Calamari Fritti, wenngleich für einen Würstelstand untypisch.

Börseplatz 1, 1010 Wien

2 / Wiener Würstelstand Der erste biozertifizierte Würstelstand Wiens. Hat auch die Vegan-Bosna erfunden. Bis Ende Jänner hat man auf gänzlich vegan umgestellt, danach doch wieder Käsekrainer, Currywurst und Bratwurst wie gewohnt. Dazu Augustiner Bier. Ein durch und durch ungewöhnlicher Würstler.

Pfeilgasse 1, 1080 Wien

1 / ExtraWürstel Die Brüder Fuchs haben diesen Würstelstand mit konsequenter Fliesenoptik zu einem Kultobjekt gemacht. Neben Bosna, Käsekrainer mit Bergkäse und vegetarischen Würsteln finden sich auch überraschende Kreationen wie Kimchi-Bosna, Chili-Käsekrainer oder fermentierter Karfiol im Pfefferoni-Gurkerlsud.