100 Jahre Naschgeschichte: Wie Schwedenbomben Kult wurden

Manchmal zeigt schon der erste Griff alles; und ganz ohne Worte: Nehmen wir zum Beispiel eine Packung Schwedenbomben und bieten sie Kollegen, Freunden oder sonstigen Gruppen an. Ob eine „Schwarze“ oder eine „Schmutzige“ zwischen die Finger genommen wird, zeigt die jeweilige Vorliebe. Und warum das so ist, kann wahrlich zu veritablen Streitgesprächen führen. Worüber man sich allerdings meist ziemlich einig ist: Schwedenbomben gehören zur heimischen Süßigkeiten-Identität, wie nur wenige Naschereien. Die Kombination aus flaumigem, süßen Schaum auf dünnem Waffelboden, der mit Schokoladenglasur überzogen und teilweise mit Kokosflocken bestreut wird, hat auch mit exakt 100 Jahren auf der Kuppel nichts von ihrem Reiz verloren.

Eiweißverwertung gesucht Dabei sind sie, was wenige wissen, eigentlich so etwas wie ein Abfallprodukt. Laut der Firmenchronik suchte das Konditorenpaar Johanna und Walter Niemetz nach Verwertungsmöglichkeiten für die Unmengen Eiklar, die bei ihrer Kuchenproduktion regelmäßig anfielen. „Zum damaligen Zeitpunkt wurde sehr viel Eigelb für die Herstellung der Kuchen verwendet und man hatte daher eine große Menge an Eiweiß übrig“, berichtet ein Sprecher. Und so rührten sie erstmals 1926 das Eiklar mit Zucker zur schaumigen Masse und tunkten sie in Schokolade – inspiriert angeblich von einem schwedischen Freund.

©Niemetz

Frisch vom Lieferwagen verteilt Später kam dann die zweite Sorte mit Kokosflocken getoppt dazu. Auch der Name sei eine Reminiszenz an den schwedischen Freund, heißt es. Jedenfalls schlug die simple Verwertungsidee bei den Kunden ein, 1934 wurde der Name Schwedenbombe auch als Marke eingetragen. Eine typisch österreichische Erfolgsgeschichte begann damit. Und ein richtiges Frischprodukt. Walter Niemetz lieferte anfangs die frischen Schwedenbomben selbst mit dem Lieferwagen aus. Bei Niemetz ist man stolz darauf, diese Tradition nach wie vor beizubehalten. „Wir beliefern mit unseren Frischdienst-Fahrern täglich diverse Unternehmen und andere Institutionen.“

©Niemetz

Neustart nach dem Konkurs Fast wäre es 2012 allerdings damit vorbei gewesen. Niemetz musste Konkurs anmelden, das Firmengelände am Wiener Rennweg mit dem markanten, verschlungenen Niemetz-Schriftzug wurde verkauft. Ein Drama für Naschkatzen: 10.000 sprachen sich in einer Internet-Petition für den Erhalt der Kult-Nascherei aus. Und sie wurden erhört. Die Marke wurde 2013 von „Heidi Chocolat“ übernommen, produziert wird seither im Industriezentrum NÖ Süd.