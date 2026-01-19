Warum Schwarze Ribiseln 2026 den kulinarischen Trend setzen

Sie ist zwar in Europa weit verbreitet und wegen ihrer gesundheitlichen Vorzüge – sie enthält mehr Vitamin C als Zitronen – ist die Schwarze Ribisel auch gut bekannt. Was ihre kulinarische Beliebtheit anbelangt, fristet das Sommerobst ein eher vernachlässigtes Dasein. Zumindest im Vergleich zu ihren süßeren roten und weißen Schwestern. Schwarze Ribisel sind deutlich herber, und das mag eben nicht jeder. Als „Frucht für Fortgeschrittene“, beschreibt sie Florian Bucar , Küchenchef im Bio-Hotel „Der Daberer“ in Kärnten.

Wenn es nach der alljährlichen Trendprognose des weltgrößten Gewürze- und Aromenherstellers McCormick geht, sind schwarze Ribiseln 2026 heuer öfter auf Speisekarten zu finden. Der Konzern kürte die Frucht zum „Geschmack des Jahres 2026“. Sie sei „spannend und vielseitig“. Bucar überrascht diese Einschätzung nicht sonderlich. Er schätzt sie in seiner zuletzt vom Guide Gault&Millau mit vier Hauben ausgezeichneten Küche schon lange. „Der komplexe, gerbstoffreiche Geschmack passt gut zum Zeitgeist und zum Wunsch nach Zuckerreduktion.“

Anders als in den traditionellen Herkunftsregionen in Mittel- oder Nordeuropa sind sie in Amerika weniger bekannt, laut CNN findet man sie nur auf einem Prozent der Speisekarten. McCormick berichtet allerdings, dass die Erwähnungen auf 34 Prozent gestiegen seien. Dies führe man stark auf den Anstieg bei alkoholfreien Getränken zurück.