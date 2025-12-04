Kerzen, Kränze – und: Kipferl. Weihnachtskekse gehören zur Adventszeit, doch viele der heute ikonischen Sorten sind viel jünger, als man denkt. Das gilt auch für das Vanillekipferl. Seine Geschichte erzählt von Luxusgütern und schwierigen Zeiten, von Chemie und Christbäumen, von botanischen Wundern und physikalischen Fakten.

Kult-Spätzünder Ohne Christbaum keine Weihnachtsbäckerei im heutigen Sinn. Zuvor gab es vor allem Lebkuchen, Honigbrote und große Festlaibe. Kleine Mürbteigkekse wie Vanillekipferl entstanden erst im 19. Jahrhundert, als der Christbaum in bürgerlichen Haushalten verbreitet wurde – und damit der Wunsch nach kleinen, haltbaren Gebäckstücken für Baum und Festtafel entstand.

Krisenkipferl Auch in den krisengebeutelten Jahren des 20. Jahrhunderts gab es Weihnachtskekse, allerdings in der Sparvariante. Nachkriegs-Weihnachtsbäckerei bestand aus „Ersatzkeksen“: Kriegs-Kipferl enthielten Margarine und keine Mandeln. Mit dem Aufschwung der Wirtschaft wurde Butter leistbarer, wurden Mandeln und Haselnüsse wieder importiert, Vanillinzucker war sehr günstig. Backen geriet zum Wirtschaftswunder-Ritual.

Warum kein Knopferl? Halbmondbrote, Hörnchen und Kipferlformen sind seit dem Mittelalter belegt – gebogene Gebäckformen sogar schon in der Antike. Der Name selbst taucht in mitteleuropäischen Quellen ab dem 12. bis 14. Jahrhundert als „Kipfen“, „Kipfel“ oder „Kipferl“ auf. Die Form ist nicht nur Tradition, sondern reine Physik: Ein zarter, brüchiger Mürbteig hält eine gebogene Form besser aus als eine gerade. Die Krümmung verteilt Spannung gleichmäßiger, das Gebäck bricht weniger schnell, und der Halbmond wirkt stabilisierend.