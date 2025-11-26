Die Romy zum Nachkochen: Das exklusive 3 Gänge Menü der Gala

Es ist schon eine besondere Aufgabe, hunderte Galagäste zugleich zu bekochen – sowohl in kulinarischer als auch logistischer Hinsicht. Für DoN ist genau das eine Leidenschaft: Gastgeber zu sein, mit Präzision, Kreativität und Freude am Detail. Hier trifft Handwerk auf Haltung – mit Herz, Erfahrung und einem Team, das perfekt zusammenspielt.

Aus Kirchberg/Wechsel in NÖ gewachsen, ist das Unternehmen heute in drei Ländern aktiv und gestaltet Catering, das weit über den Teller hinausgeht. Zuletzt übernahm DoN das Catering der SWISS-Lounges in Zürich und Genf und verköstigt dort jährlich mehr als 1,7 Millionen Gäste.

Das Menü der ROMY konzipierte Christoph Sallinger – und verrät auf diesen Seiten seine Rezepte zum Nachkochen. Eines ist sicher: Es ist ein Hochgenuss.