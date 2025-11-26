Potenzprobleme: Diese Lebensmittel können helfen

Von Miriam Eichhorn-Zachariades Es ist ein Thema, über das viele Männer nicht gerne sprechen. Dabei sind Erektionsprobleme keine Seltenheit. Weltweit sind wissenschaftlichen Studien zufolge mindestens 150 Millionen Menschen von einer erektilen Dysfunktion (ED) betroffen. Das gängige Bild des „Altmänner-Problems“ greift dabei allerdings zu kurz. Laut Fachleuten hat bereits jeder vierte 45-Jährige Schwierigkeiten, eine Erektion zu bekommen oder zu halten.

Was dahintersteckt Die Ursachen sind vielfältig. Mal ist es Stress im Job, mal sind es Beziehungsprobleme oder die Psyche. Daneben spielen auch körperliche Faktoren, wie Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Arteriosklerose oder Diabetes, eine Rolle. Hinzu kommen Hormonschwankungen: Sinkt etwa der Testosteronspiegel, wirkt sich das oft auf Lust und sexuelle Leistungsfähigkeit aus. Weitere Gründe sind Lebensstilfaktoren, wie Übergewicht, Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum oder Bewegungsmangel. „Die häufigste körperliche Ursache für eine Erektionsstörung ist ein Blutflussproblem“, erklärt Matthias Riedl, Ernährungsmediziner und Leiter des Medicums in Hamburg. Das bedeutet: Alles, was den Blutfluss einschränkt, wie beispielsweise eine Verkalkung von Arterien, kann Erektionsprobleme verursachen. Ein Faktor, der in diesem Zusammenhang häufig unterschätzt wird, ist die Ernährung. Denn sie wirkt sich direkt auf die Gefäßgesundheit, den Hormonhaushalt und damit auch auf die Sexualfunktion aus. Was besonders schadet, ist keine Überraschung: Zucker und gesättigte Fettsäuren, Transfette, rotes und verarbeitetes Fleisch, Alkohol und zu viel Salz. Umgekehrt lässt sich mit den richtigen Lebensmitteln und Nährstoffen aber auch gezielt vorbeugen und gegensteuern, wenn bereits Probleme auftreten.

Mediterrane Diät hilft „Besonders wirkungsvoll sind laut Studien die mediterrane Ernährung und die Dash-Diät“, erklärt Riedl. Beide setzen auf frische, möglichst unverarbeitete Lebensmittel, viel Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst, gesunde Fette und regelmäßig Fisch oder Geflügel. Hartnäckig hält sich bei vielen Menschen noch immer die Vorstellung, dass Fleisch und tierisches Eiweiß essenziell für Kraft, Potenz und Testosteronbildung seien. Ein Irrglaube, wie eine US-Studie zeigt: Wer sich pflanzenbasiert ernährt, hat verglichen mit Fleischessern keineswegs einen niedrigen Testosteronspiegel.

Bauchfett als Problem Bestimmte Nährstoffe, wie beispielsweise Flavonoide, die ausschließlich in Obst und Gemüse vorkommen, können laut Riedl sogar vor Erektionsstörungen schützen. Ein anderer Risikofaktor für die Potenz schleicht sich oft unbemerkt um das 40. Lebensjahr herum ein: das Bauchfett. „Ab 40 verlangsamt sich der Stoffwechsel, der Muskelmasseabbau beschleunigt sich und der Hormonspiegel, insbesondere das Testosteron, sinkt“, erklärt Riedl. Das hat Auswirkungen: Vor allem das sogenannte viszerale Fett, das sich tief im Bauchraum um die Organe legt, ist problematisch.