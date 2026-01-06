Neue Genuss-Hotspots 2026

Von Herbert Hacker Im vergangenen Jahr gab es viele neue Eröffnungen. Für Gastronomen und Hoteliers war es 2025 aber dennoch schwer. Wirtschaftliche Probleme und Personalmangel könnten 2026 die Lust an der Verwirklichung neuer Projekte etwas dämpfen. Dennoch: Die freizeit hat einige internationale und nationale Neueröffnungen herausgesucht.



Toni Mörwald Für den Spitzenkoch und leidenschaftlichen Multigastronomen Toni Mörwald war das Jahr 2025 einigermaßen ereignisreich. Mörwald eröffnete seinen neuen Gutshof mit Weinhandlung, Hotelzimmern, Markthalle und kulinarischen Angeboten. 2026 kommt ein weiteres Projekt hinzu: die Eröffnung von vier Lodges am Weinberg, direkt an der legendären Kellergasse von Feuersbrunn, mit luxuriöser Ausstattung und privater Terrasse. Eröffnet werden soll noch im Frühjahr 2026. 3483 Feuersbrunn Kleine Zeile 13/17, moerwald.at

Oak 107 Smokehouse mit neuen Restaurants in Wien Das "Oak 107" in der Mariahilferstraße in Wien gilt als eine der besten Steak-Adressen der Stadt. Die Spezialität des Hauses: Fleisch von der Rinderrasse Wagyu aus der japanischen Präfektur Miyazaki. Inhaber Max Sommerer will im Herbst 2026 in der Wiener Innenstadt zwei weitere Lokale eröffnen. Eines in der Schellinggasse und eines in der Fichtegasse. Es sollen aber keine weiteren Steaklokale sein, sondern ein Fine-Dining-Restaurant und eines mit moderner österreichischer Küche.

Oak 107 Smokehouse, Wien 6, Mariahilfer Str. 47, oak-107.at ©KURIER/Jeff Mangione

"Le Beauvallon", Côte d’Azur Das legendäre Hotel "Beauvallon" an der Côte d’Azur ist ein historisches Belle-Époque-Palast-Hotel in der Nähe von Saint-Tropez mit 25-Meter-Pool. Nach einer längeren Renovierungsphase eröffnet das geschichtsträchtige und versteckt gelegene Haus mit glamourösem Restaurant und sensationellem Blick aufs Meer Mitte 2026 als "COMO Hotels & Resorts". 1914 als Le Golf Hôtel eröffnet, befindet sich der Belle-Époque-Palast in traumhafter Lage, in Grimaud, mit Blick auf den Golf von Saint-Tropez. Die Küchenlinie ist asiatisch-französisch. comohotels.com

Ana Roš, Kroatien Die slowenische Drei-Sterne-Köchin Ana Roš expandiert. Die gefeierte Spitzenköchin eröffnete mit Jahreswechsel ihr neuestes Restaurant "Jaz by Ana Roš Poreč" an der kroatischen Adria in Poreč. Roš wurde schon einmal zur "besten Köchin der Welt" gekürt. Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit dem kroatischen Hotel- und Gastgewerbeunternehmen Valamar. Die Lage: Direkt an der Uferpromenade von Poreč. Ein Restaurant, von dem 2026 noch viel zu hören sein wird. JAZ by Ana Roš, 52440, Poreč, Obala Maršala Tita 24, jaz.anaros.eu

Hotel Schani Naschmarkt, Wien Die Hotelgruppe Schani führt bereits mehrere Hotels in Wien. 2026 sollen weitere Hotels in Mariahilf sowie in der Leopoldstadt eröffnet werden. Das Hotel im sechsten Bezirk am Naschmarkt ist ein Boutique-Hotel mit einem Restaurant mit offener Küche und einer Rooftop-Bar. Es soll im Frühjahr 2026 startklar sein. Ein weiteres Schani-Hotel ist für den zweiten Bezirk geplant – in der großen Schiffgasse 10. Auch dort soll es ein gehobenes Restaurant geben, am Küchen-Konzept wird allerdings noch gefeilt.

Hotel Schani Naschmarkt, Wien 6, Linke Wienzeile 130 A, schanihotels.com ©Archisphere

Das Gmundner, Gmunden Für 2026 ist in Gmunden am Traunsee ein größeres Hotelprojekt mit Restaurant geplant. Das von der Soravia-Gruppe errichtete Lakeside-Hotel am Traunsee mit 132 Betten und gehobener Gastronomie soll Teil des neuen Seeviertels sein und von Marriott geführt werden. Der Baubeginn wurde mehrmals verschoben, die Eröffnung des neuen Prestige-Projekts ist für Herbst 2026 geplant. Das Küchen-Konzept für das Restaurant im Hotel steht noch nicht fest, man kann aber davon ausgehen, dass es sich um ein Fine-Dining-Restaurant der gehobenen Kategorie handeln wird. 4810 Gmunden, Seeviertel (Adresse erst nach Fertigstellung)

Hotel Rathauspark Wien

Accor Hotel Rathauspark, Wien 1, Rathausstraße 17, all.accor.com ©Österreichisches Verkehrsbüro