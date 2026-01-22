Überraschender Sieger beim Wiener Krapfentest von Gault&Millau

Eine goldbraune Farbe, eine flaumige Konsistenz und eine gleichmäßig verteilte, wohl dosierte Marillenmarmelade: So sollte der perfekte Faschingskrapfen sein.

Beim jährlichen Wiener Krapfentest von Gault&Millau siegte heuer der Krapfen von Öfferl - knapp vor den k.u.k. Hofzuckerbäckereien Demel und Heiner. Das Ergebnis war noch nie so knapp, heißt es in der Aussendung. Die ersten drei Plätze lagen nur einen Punkt auseinander. Im vergangenen Jahr war der Marillenkrapfen von Heiner auf Platz eins.