Star-Barkeeper Kan Zuo: die richtige Cocktail-Reihenfolge für die Party

Die langen Winternächte bringen uns in Feier-Stimmung. Partys, Bälle - und ganz besonders natürlich Silvester. Nur, wie geht man's an, trinktechnisch? Bier und Wein, wie üblich, Sekt und Champagner, wenn's prickelnder sein darf? Oder doch Shots bis zum Umfallen - vom Anfang bis zum bitteren Ende? "Nein, ich stelle mir so einen Abend wie eine schöne Reise vor", sagt Kan Zuo. Leicht und "auffrischend" sollen die ersten Drinks sein, bevor man sich auf abenteuerliche Schauplätze einlässt. Wir hören ihm in seiner neunten Academy-Lesson gut zu - denn es ist doch ganz gut, wenn man in einer langen Party-Nacht einen der besten Barkeeper Europas an seiner Seite hat, der einem an so einem Abend mit Rat und Tat unterstützt. Wenn man Freunde zu sich eingeladen hat und mit seinen Cocktail-Kreationen glänzen will sowieso - aber in diesem speziellen Fall helfen uns seine Tipps auch auf der Piste. Egal ob im Club, an der schicken Bar, im Restaurant oder im Ball-Saal.

"Ich begleite euch mit einer ganz konkreten Drink-Abfolge durch den Abend", sagt der vielfach preisgekrönte Bar-Chef der Wiener "The Sign Lounge". Ein Angebot, das wir nicht ausschlagen wollen, denn es kann schon Spaß machen, wenn man mit Freunden einfach mal so einen hübschen Cocktail-Abend plant, alle Zutaten besorgt, sich ein bissl fein macht und im Wohnzimmer eine kleine Hexenküche eröffnet. Oder an der Bar mit größter Souveränität zu jeder Uhrzeit genau weiß, was man im Glas will.

Also, wir waren bei "leicht und erfrischend" für den Anfang, richtig. "Auf jeden Fall", bestätigt Kan Zuo, "denn der Weg ist in gewisser Weise eine Einbahnstraße", wie er lächelnd hinzufügt. Und an deren Ende wollen wir nicht gegen eine Mauer crashen, sondern beschwingt und locker ins Bett oder nach Hause tänzeln. "Wenn man die dunklen, schweren Aromen einmal am Gaumen hatte, dann ist es schwierig, den Weg zurück zu den spritzigen, hellen Nuancen zu finden", erklärt der Profi. Was wäre also ein idealer Ausgangs-Bahnhof für unsere Reise?

Letzten Sommer verwöhnte Kan Zuo die "freizeit"-Leser im Palais Freiluft ©Kurier / Martina Berger

Beschwingter Beginn "Der erste Drink, vielleicht so um 17 oder 18 Uhr, sollte so ein richtig nicer, beschwingter Cocktail sein", erklärt Kan Zuo. Welchen er da im Sinn hat? "Einen Gin Fizz". Nicht prätentiös, aber viel besser als sein gegen Ende des letzten Jahrhunderts so ein bissl ins Wanken gekommener Ruf. "Er ist einfach wirklich erfrischend, dafür sorgen Zitrone und natürlich der Gin in Kombination mit dem Soda. Er ist einfach, aber auf seine Weise perfekt." Und auch beim Gin Fizz gibt es viele, viele Variationen, die den Drink trockener, kräftiger - oder auch lieblicher machen. Welche, erfahrt ihr hier. "Und dann kommen wir zu den etwas gehaltvolleren Spirituosen", sagt der Profi.

Trinken wie Dan Draper Wir heben das Glas und nicken "Mad Man" Ben Draper ganz cool zu - denn jetzt nippen wir wie er an einem "Old Fashioned". Einer echten Cocktail-Legende. Einer der ältesten Drinks, die noch immer serviert werden. Aus dem 19. Jahrhundert - und dementsprechend gehaltvoll. Und: Kan Zuo verrät uns eine Variante mit Brandy und Benediktiner, die ausgesprochen neugierig macht. Was an Kan Zuos Spielart so aufregend ist, sind die Bitternoten des Kräuterlikörs im Zusammenspiel mit dem molligen Weinbrand. Aber Vorsicht: Eine Variation, die es wahrlich mehr als in sich hat.

Wodka verbinde ich mit Party und feiern, Gin ist für mich der Afterwork-Drink, noch im Anzug, aber die Krawatte schon gelockert, Rum ist Lebensfreude, Tequila steht für Abenteuerlust, Cognac ist für die philosophischen Stunden, Whiskey ist Einsamkeit - aber keinesfalls depressiv! Kan Zuo

Prickel-Pause Zwischendurch vielleicht doch ein Prosecco oder ein Sekt? Grad zu Silvester würde sich der ja anbieten, wenn die Pummerin bummt und der Donauwellenwalzer düdelt? "Kein Problem", sagt Kan Zuo großzügig. Im Gegenteil, die munteren Perlen im Schaumwein machen uns geschmacklich wieder offen, für alles, was noch kommen mag. Ob das eine Rückkehr zum Old Fashioned ist oder ein Umstieg auf, zum Beispiel, Negroni bleibt der persönlichen Vorliebe und natürlich der Konstitution überlassen...