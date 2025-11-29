Bratwürstel im AK-Test: Hygiene top, geschmackliche Abweichungen

Bratwürstel gehören zu den klassischen österreichischen Fleischwürsteln und wurden früher meist roh angeboten.

Heute werden die Würstel häufig vorgegart, damit sie länger haltbar sind. Das zeigt sich auch im Verhältnis der rohen zu gebrühten Würsteln im Test.

Rohe Bratwürstel halten nur kurz, während gebrühte deutlich einfacher zu lagern sind. Welche Variante jemand bevorzugt, ist Geschmackssache. Wichtig ist in jedem Fall der Blick auf das Verbrauchs- oder Mindesthaltbarkeitsdatum.

Rohe Bratwürstel, die beim Fleischhauer ohne Verpackung und aufgedrucktem Verbrauchsdatum gekauft werden, sollten noch am selben Tag verzehrt oder eingefroren werden. Darüber hinaus sollte man auch seine Sinne nutzen, um die Frische der Würstel zu beurteilen. Rohe Würstel sind in der Regel zartrosa, gebrühte wirken hingegen oft blasser und fester. Ein säuerlicher Geruch oder eine trübe Flüssigkeit könnten auf beginnenden Verderb hindeuten.

Quelle: Arbeiterkammer OÖ