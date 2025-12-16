Weihnachten ist kulinarisch gesehen vielleicht das traditionellste aller Feste - besonders in Österreich, wie eine aktuelle Umfrage des Lebensmittelkonzerns Iglo zeigt. Dass beim Essen großer Wert auf Tradition gelegt wird, zeigen die Ergebnisse: 43 Prozent tischen am 24. Dezember "immer ein besonderes Gericht auf". Weitere 28 Prozent setzen zwar grundsätzlich auf eine bestimmte, traditionelle Speise, diese darf aber auch einmal gewechselt werden.

Raclette ist der Spitzenreiter Raclette kommt demnach am Heiligen Abend am häufigsten auf den Familientisch (24 Prozent). Danach folgen die kalte Platte (20 Prozent) sowie beinahe gleichauf die Suppe (15 Prozent) und Bratwürstel (14 Prozent). Auch Fondue (elf Prozent), Gans (zehn Prozent), Karpfen und Lachs (je neun Prozent) wurden von den 1.000 Befragten oft genannt.

Unterschiede in den Bundesländern ... Der Karpfen hat vor allem im Osten des Landes Tradition und kommt in Wien und dem Burgenland häufig zum Zug. In Kärnten sind Kochwürstel mit Sauerkraut am weitesten verbreitet, in Vorarlberg das Raclette. In Salzburg gibt es besonders oft Suppe und in Oberösterreich sind Bratwürstel eng mit Weihnachten verbunden, ergab die Umfrage.

.... und nach Altersgruppen Wenn es um ein besonderes Weihnachtsessen geht, sind Unter-30-Jährige (55 Prozent) sowie Haushalte mit Kindern (52 Prozent) und Familien mit drei oder mehr Personen (54 Prozent) besonders traditionsbewusst. Am wenigsten Tradition hat eine besondere Speise bei Alleinlebenden (31 Prozent). Im Bundesländervergleich hat man in Salzburg (54 Prozent), im Burgenland (53 Prozent) und in Vorarlberg (51 Prozent) die größten Chancen, jedes Weihnachten in den Genuss des gleichen Gerichts zu kommen.