von Herbert Hacker Mithilfe einer Fach- und einer Publikumsjury haben wir die 10 besten Gasthäuser in Vorarlberg für "Aufgetischt" zusammengetragen. Erreichten mehrere Lokale die gleiche Punktezahl, kann es vorkommen, dass sie ex aequo auf dem gleichen Platz liegen. Platz 6: Seminarhotel Krone Bewertung gesamt: 86 von 100 Punkten

Seminarhotel Krone ©Seminarhotel Krone

Dass ein Seminarhotel auch für seine ausgezeichnete Gasthausküche bekannt ist, kommt nicht allzu oft vor. Die „Krone“ in Langenegg ist dafür ein gutes Beispiel. Hier kann man auch eine angenehme Zeit verbringen, wenn man nicht gerade ein Seminar gebucht hat. In der Küche legt man Wert auf frische und heimische Produkte. Die frischen Forellen und Saiblinge stammen vom hauseigenen Teich.

Essen 43 von 50 Getränke 13 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 22 von 25

6941 Langenegg, Gfäll 107 krone-langenegg.at

Platz 5: Brauereigasthof Reiner Bewertung gesamt: 89 von 100 Punkten

Brauereigasthof Reiner ©Brauereigasthof Reiner

Traditionelles Gasthaus in einer ehemaligen Brauerei aus dem 18. Jahrhundert. Die Einrichtung entspricht dem eines traditionellen Wirtshauses mit gemütlicher Gaststube, schöner Ausschank und Stammtisch. Die Küche sorgt für bodenständige Kreationen aus dem Ländle wie knusprig gebratene Schweinshaxe, Spinatspätzle, Vorarlberger Käsknöpfle oder Rinderfiletstreifen vom Ländle-Rind.

Essen 43 von 50 Getränke 14 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 24 von 25

6911 Lochau, Hofriedenstraße 1 reiner-lochau.at

Platz 4: Gasthaus Adler Bewertung gesamt: 90 von 100 Punkten

Gasthaus Adler ©Gasthaus Adler

Bodenständige Regionalküche auf verlässlich hohem Niveau. Zu den Spezialitäten des Hauses zählen unter anderem das Zürcher Rahmgeschnetzelte und Bœuf Stroganoff mit Spätzle. Die Fische stammen vorwiegend aus dem Bodensee, darunter Felchen, Zander und Hecht. Beliebt sind hier auch diverse Wildgerichte. Schöner Gastgarten.

Essen 44 von 50 Getränke 14 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 24 von 25

6845 Hohenems, Kaiser-Franz-Josef-Str. 104 adlerhohenems.com

Platz 4: Wirtshaus im Burg Vita Resort Bewertung gesamt: 90 von 100 Punkten

Wirtshaus im Burg Vita Resort ©Wirtshaus im Burg Vita Resort

Im Wirtshaus im luxuriösen Resorthotel in Oberlech setzt Küchenchef Sebastian Jakob auf modernisierte Klassiker. Es sind Gerichte, die auf ganz traditionelle Art und zum Teil im holzbefeuerten Ofen zubereitet werden. Die Ideen und Rezepte entstammen aus der Österreichischen K&K Zeit und werden so originalgetreu wie möglich umgesetzt.

Essen 43 von 50 Getränke 15 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 24 von 25

6764 Lech, Oberlech 568 burgvitalresort.com

Platz 4: Krone in Au Bewertung gesamt: 90 von 100 Punkten

Krone in Au ©Krone in Au

Die „Krone in Au“ ist in erster Linie ein modernes Wellnesshotel in traumhafter Landschaft. Wäre da nicht eine überaus gute Küche, die hier für ein bemerkenswertes kulinarisches Angebot sorgt. Es sind Gerichte mit internationalen Einflüssen, aber dennoch mit Bodenhaftung. Dazu werden vorwiegend landwirtschaftliche Produkte aus der nahen Umgebung verarbeitet. Ob Fleisch, Fisch, Pilze, Obst oder Gemüse, das meiste stammt aus dem Bregenzerwald.

Essen 44 von 50 Getränke 14 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 23 von 25

6883 Au, Jaghausen 4 krone-au.at

Platz 3: Biohotel Schwanen Bewertung gesamt: 91 von 100 Punkten

Biohotel Schwanen ©Biohotel Schwanen

Das „Biohotel Schwanen“ wird immer wieder mit diversen Preisen ausgezeichnet. Nicht ohne Grund. Die Architektur mit viel Naturholz aus dem Bregenzerwald überzeugt in jedem Detail, der Mittelpunkt des Hauses ist das Restaurant „Esszimmer“. Geführt wird der Herzeigebetrieb von Emanuel Moosbrugger, der einige Jahre in New York und San Francisco gearbeitet hat.

Essen 44 von 50 Getränke 14 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 25 von 25

6870 Bizau, Kirchdorf 77 biohotel-schwanen.com

Platz 3: Gasthaus Löwen Bewertung gesamt: 91 von 100 Punkten

Gasthaus Löwen ©Gasthaus Löwen

Das Haus existiert bereits seit dem 15. Jahrhundert. Im "Löwen" wird eine regionale gutbürgerliche Küche mit Schwerpunkt auf authentische Wirtshausklassiker geboten. Wildspezialitäten aus eigener Jagd sind ein Markenzeichen. Zu den Hausspezialitäten zählen vor allem Knödelgerichte, die Montafoner Käsknöpfle, der „Sura Kees“ (ein regionaler Käse) aber auch rustikale Klassiker wie Cordon Bleu à la Montafon. Eine traditionelle Küche mit regionalem Bezug.

Essen 44 von 50 Getränke 14 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 24 von 25

6774 Tschagguns, Kreuzgasse 4 loewen-tschagguns.at

Platz 2: Altes Gericht Bewertung gesamt: 95 von 100 Punkten

Altes Gericht ©Altes Gericht

Das ehemalige Justizgebäude ist heute eine verlässliche Adresse für Feinschmecker. Seit Jahrzehnten wird hier auf hohem Niveau gekocht. Das „Alte Gericht“ gilt als eines der schönsten Gasthäuser Vorarlbergs. Es verfügt über fünf Stuben auf zwei Etagen, alle kunstvoll ausgestattet und renoviert, mit Kreuzgewölben und Säulenelementen aus Edelkastanie und Eiche. In diesem Rahmen wird eine bodenständige und kreative Vorarlberger Küche mit vorwiegend regionalen Produkten und vielen verfeinerten Gerichten nach alten Rezepturen serviert.

Essen 46 von 50 Getränke 15 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 25 von 25

6832 Sulz, Taverneweg 1 altesgericht.at

Platz 2: Schulhus Krumbach Bewertung gesamt: 95 von 100 Punkten

Schulhus Krumbach ©Schulhus Krumbach

Über 30 Jahre wurde hier eine gastronomische Glanzleistung geboten. Nach einer temporären Schließung im Winter soll es im Frühjahr 2026 wieder weitergehen. In welcher Form war bis zu Redaktionsschluss allerdings noch nicht bekannt. Gabi und Herbert Strahammer sorgten in der Vergangenheit jedenfalls für außergewöhnliche Esserlebnisse in einem außergewöhnlichen Restaurant. Statt Zutaten aus der Ferne zu beziehen, nutzte Gabi Strahammer für ihre feinsinnige Küche stets Produkte aus der Region. Man kann nur hoffen, dass es nächstes Jahr weitergeht.

Essen 47 von 50 Getränke 15 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 24 von 25

6942 Krumbach, Glatzegg 58 schulhus.at

Platz 1: Restaurant Mangold Bewertung gesamt: 97 von 100 Punkten

©Restaurant Mangold

Die gemütlichen, geschmackvoll eingerichteten Stuben versprühen authentisches Ländle-Flair. Das „Restaurant Mangold“ zählt schon lange zu den besten kulinarischen Adressen Vorarlbergs. Mike Schwarzenbacher ist ein hervorragender Koch und Gastgeber, der es versteht, seine Gäste einerseits mit einer elaborierten gehobenen Küche zu verwöhnen, andererseits aber auch mit Klassikern der österreichischen Wirtshausküche. Fine Dining aber mit Bodenhaftung, ein Restaurant mit viel Atmosphäre. Tolles Serviceteam und ein gut bestückter Weinkeller.

Essen 48 von 50 Getränke 15 von 15 Service 10 von 10 Ambiente 24 von 25

6911 Lochau, Pfänderstraße restaurant-mangold.at