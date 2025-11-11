Das sind die besten Gasthäuser in Vorarlberg 2026
Essen, Getränke, Service und Ambiente: Welche sind die besten Gasthäuser in Vorarlberg 2026?
von Herbert Hacker
Mithilfe einer Fach- und einer Publikumsjury haben wir die 10 besten Gasthäuser in Vorarlberg für "Aufgetischt" zusammengetragen. Erreichten mehrere Lokale die gleiche Punktezahl, kann es vorkommen, dass sie ex aequo auf dem gleichen Platz liegen.
Platz 6: Seminarhotel Krone
Bewertung gesamt: 86 von 100 Punkten
Dass ein Seminarhotel auch für seine ausgezeichnete Gasthausküche bekannt ist, kommt nicht allzu oft vor. Die „Krone“ in Langenegg ist dafür ein gutes Beispiel. Hier kann man auch eine angenehme Zeit verbringen, wenn man nicht gerade ein Seminar gebucht hat. In der Küche legt man Wert auf frische und heimische Produkte. Die frischen Forellen und Saiblinge stammen vom hauseigenen Teich.
43 von 50
13 von 15
8 von 10
22 von 25
6941 Langenegg, Gfäll 107
Platz 5: Brauereigasthof Reiner
Bewertung gesamt: 89 von 100 Punkten
Traditionelles Gasthaus in einer ehemaligen Brauerei aus dem 18. Jahrhundert. Die Einrichtung entspricht dem eines traditionellen Wirtshauses mit gemütlicher Gaststube, schöner Ausschank und Stammtisch. Die Küche sorgt für bodenständige Kreationen aus dem Ländle wie knusprig gebratene Schweinshaxe, Spinatspätzle, Vorarlberger Käsknöpfle oder Rinderfiletstreifen vom Ländle-Rind.
43 von 50
14 von 15
8 von 10
24 von 25
6911 Lochau, Hofriedenstraße 1
Platz 4: Gasthaus Adler
Bewertung gesamt: 90 von 100 Punkten
Bodenständige Regionalküche auf verlässlich hohem Niveau. Zu den Spezialitäten des Hauses zählen unter anderem das Zürcher Rahmgeschnetzelte und Bœuf Stroganoff mit Spätzle. Die Fische stammen vorwiegend aus dem Bodensee, darunter Felchen, Zander und Hecht. Beliebt sind hier auch diverse Wildgerichte. Schöner Gastgarten.
44 von 50
14 von 15
8 von 10
24 von 25
6845 Hohenems, Kaiser-Franz-Josef-Str. 104
Platz 4: Wirtshaus im Burg Vita Resort
Bewertung gesamt: 90 von 100 Punkten
Im Wirtshaus im luxuriösen Resorthotel in Oberlech setzt Küchenchef Sebastian Jakob auf modernisierte Klassiker. Es sind Gerichte, die auf ganz traditionelle Art und zum Teil im holzbefeuerten Ofen zubereitet werden. Die Ideen und Rezepte entstammen aus der Österreichischen K&K Zeit und werden so originalgetreu wie möglich umgesetzt.
43 von 50
15 von 15
8 von 10
24 von 25
6764 Lech, Oberlech 568
Platz 4: Krone in Au
Bewertung gesamt: 90 von 100 Punkten
Die „Krone in Au“ ist in erster Linie ein modernes Wellnesshotel in traumhafter Landschaft. Wäre da nicht eine überaus gute Küche, die hier für ein bemerkenswertes kulinarisches Angebot sorgt. Es sind Gerichte mit internationalen Einflüssen, aber dennoch mit Bodenhaftung. Dazu werden vorwiegend landwirtschaftliche Produkte aus der nahen Umgebung verarbeitet. Ob Fleisch, Fisch, Pilze, Obst oder Gemüse, das meiste stammt aus dem Bregenzerwald.
44 von 50
14 von 15
9 von 10
23 von 25
6883 Au, Jaghausen 4
Platz 3: Biohotel Schwanen
Bewertung gesamt: 91 von 100 Punkten
Das „Biohotel Schwanen“ wird immer wieder mit diversen Preisen ausgezeichnet. Nicht ohne Grund. Die Architektur mit viel Naturholz aus dem Bregenzerwald überzeugt in jedem Detail, der Mittelpunkt des Hauses ist das Restaurant „Esszimmer“. Geführt wird der Herzeigebetrieb von Emanuel Moosbrugger, der einige Jahre in New York und San Francisco gearbeitet hat.
44 von 50
14 von 15
8 von 10
25 von 25
6870 Bizau, Kirchdorf 77
Platz 3: Gasthaus Löwen
Bewertung gesamt: 91 von 100 Punkten
Das Haus existiert bereits seit dem 15. Jahrhundert. Im "Löwen" wird eine regionale gutbürgerliche Küche mit Schwerpunkt auf authentische Wirtshausklassiker geboten. Wildspezialitäten aus eigener Jagd sind ein Markenzeichen. Zu den Hausspezialitäten zählen vor allem Knödelgerichte, die Montafoner Käsknöpfle, der „Sura Kees“ (ein regionaler Käse) aber auch rustikale Klassiker wie Cordon Bleu à la Montafon. Eine traditionelle Küche mit regionalem Bezug.
44 von 50
14 von 15
9 von 10
24 von 25
6774 Tschagguns, Kreuzgasse 4
Platz 2: Altes Gericht
Bewertung gesamt: 95 von 100 Punkten
Das ehemalige Justizgebäude ist heute eine verlässliche Adresse für Feinschmecker. Seit Jahrzehnten wird hier auf hohem Niveau gekocht. Das „Alte Gericht“ gilt als eines der schönsten Gasthäuser Vorarlbergs. Es verfügt über fünf Stuben auf zwei Etagen, alle kunstvoll ausgestattet und renoviert, mit Kreuzgewölben und Säulenelementen aus Edelkastanie und Eiche. In diesem Rahmen wird eine bodenständige und kreative Vorarlberger Küche mit vorwiegend regionalen Produkten und vielen verfeinerten Gerichten nach alten Rezepturen serviert.
46 von 50
15 von 15
9 von 10
25 von 25
6832 Sulz, Taverneweg 1
Platz 2: Schulhus Krumbach
Bewertung gesamt: 95 von 100 Punkten
Über 30 Jahre wurde hier eine gastronomische Glanzleistung geboten. Nach einer temporären Schließung im Winter soll es im Frühjahr 2026 wieder weitergehen. In welcher Form war bis zu Redaktionsschluss allerdings noch nicht bekannt. Gabi und Herbert Strahammer sorgten in der Vergangenheit jedenfalls für außergewöhnliche Esserlebnisse in einem außergewöhnlichen Restaurant. Statt Zutaten aus der Ferne zu beziehen, nutzte Gabi Strahammer für ihre feinsinnige Küche stets Produkte aus der Region. Man kann nur hoffen, dass es nächstes Jahr weitergeht.
47 von 50
15 von 15
9 von 10
24 von 25
6942 Krumbach, Glatzegg 58
Platz 1: Restaurant Mangold
Bewertung gesamt: 97 von 100 Punkten
Die gemütlichen, geschmackvoll eingerichteten Stuben versprühen authentisches Ländle-Flair. Das „Restaurant Mangold“ zählt schon lange zu den besten kulinarischen Adressen Vorarlbergs. Mike Schwarzenbacher ist ein hervorragender Koch und Gastgeber, der es versteht, seine Gäste einerseits mit einer elaborierten gehobenen Küche zu verwöhnen, andererseits aber auch mit Klassikern der österreichischen Wirtshausküche. Fine Dining aber mit Bodenhaftung, ein Restaurant mit viel Atmosphäre. Tolles Serviceteam und ein gut bestückter Weinkeller.
48 von 50
15 von 15
10 von 10
24 von 25
6911 Lochau, Pfänderstraße
Alles rund um den Aufgetischt-Gasthausguide
In den kommenden Tagen finden Sie die Gewinner weiterer Bundesländer auf kurier.at/aufgetischt.
Alle Lokale, ihre Bewertungen sowie weitere spannende Einblicke der Jury können Sie am 15.11.2025 im freizeit-Magazin nachlesen!
Kommentare