Das sind die besten Gasthäuser der Steiermark 2026

von Herbert Hacker Platz 6: Schlosskeller Südsteiermark Bewertung gesamt: 90 von 100 Punkten

Schlosskeller Südsteiermark ©Schlosskeller Südsteiermark

Markus Rath und Veronika Fritz führten einige Zeit das großartige Lokal „Rathhaus im Georgium“ in St. Georgen am Kärntner Längsee. 2020 haben sich die beiden dann entschlossen, das renovierte Restaurant „Schlosskeller“ in Leibnitz zu übernehmen. Rath kocht eine steirische Hausmannskost auf Gourmet-Niveau mit innovativen Akzenten. Der grandiose Sonntagsbraten hat inzwischen Kultcharakter.

Essen 45 von 50 Getränke 14 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 23 von 25

8430 Seggauberg, Seggaubergstr. 5 schlosskellersuedsteiermark.at

Platz 6: Gasthaus Thaller Bewertung gesamt: 90 von 100 Punkten

Gasthaus Thaller ©Gasthaus Thaller

Seit 2002 führt Norbert Thaller gemeinsam mit seiner Frau Manuela den elterlichen Betrieb gegenüber der prachtvollen barocken Pfarrkirche. Für die beiden steht Nachhaltigkeit seit jeher im Mittelpunkt – viele Zutaten stammen direkt aus dem eigenen, weitläufigen Garten mit Gemüse und Kräuterbeeten, Gewächshäusern und Fischteich. Thallers Küche ist kreativ, fein abgestimmt und modern, ohne ihre bodenständigen Wurzeln zu verlieren. Dazu eine überaus innovative Weinauswahl.

Essen 44 von 50 Getränke 14 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 24 von 25

8423 St. Veit am Vogau, Am Kirchplatz gasthaus-thaller.at

Platz 5: Broadmor Bewertung gesamt: 92 von 100 Punkten

Broadmor ©Broadmor

Küchenchef Patrick Faist und Restaurantleiterin Birgit Preschan haben im Vorjahr das „Broadmoar“ von Gastronom und Koch Johann Schmuck übernommen. An der hohen Gesamtqualität des Hauses hat sich nichts geändert – und wenn ja, dann zum Positiven. Gekocht wird kreativ, aber auch klassisch, die Weinbegleitung ist vorbildlich. Und die Lage mit Stallungen und Pferdekoppeln ist sowieso einzigartig.

Essen 45 von 50 Getränke 14 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 24 von 25

8503 St. Josef, Oisnitz 36 restaurant-broadmoar.com

Platz 4: Gasthaus Haberl & Finks Bewertung gesamt: 94 von 100 Punkten

Gasthaus Haberl & Finks ©Gasthaus Haberl & Finks

Wirt und Koch Hans-Peter Fink, einst Küchenchef im Hotel Sacher in Wien, hat mittlerweile an die junge Generation übergeben. Junior Hans-Peter Fink und seine Frau Nina haben in europäischen Top-Häusern gearbeitet und haben es sich zum Ziel gemacht, das bislang schon großartige Haus in die nächste Dimension zu hieven. Und das gelingt ihnen in vielerlei Hinsicht mit Bravour.

Essen 47 von 50 Getränke 14 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 24 von 25

8262 Ilz, Walkersdorf 23 finks-haberl.at

Platz 3: Sattlerhof Bewertung gesamt: 95 von 100 Punkten

Sattlerhof ©Sattlerhof

Die jungen Wirtsleute Anna und Markus Sattler haben im Ausland viele Erfahrungen gesammelt, Markus in der Küche, Anna im Service. Im Gourmet-Restaurant wird einerseits große Küche mit nordischen Anklängen zelebriert, und andererseits im Wirtshaus eine bodenständige Regionalküche umgesetzt. Da gehören Grammelknödel und steirisches Backhendl zum Pflichtprogramm. Großartige, eigene Weine.

Essen 47 von 50 Getränke 15 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 24 von 25

8462 Gamlitz, Sernau 2a sattlerhof.at

Platz 3: Lilli & Jojo Bewertung gesamt: 95 von 100 Punkten

Lilli & Jojo ©Lilli & Jojo

Joachim Gradwohl zählt mit Sicherheit zu den begabtesten und besten Köchen Österreichs. Gradwohl hat eine große Fangemeinde. 2020 übernahm er zusammen mit seiner Partnerin Lilli Kolar an der südsteirischen Weinstraße dieses wunderschöne Wirtshaus mit Terrasse und Blick in die hügelige Landschaft. Große Küche, traumhafte Lage. Grenzgenial.

Essen 48 von 50 Getränke 14 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 25 von 25

8461, Sulztal an der Weinstraße 22 lilliundjojo.at

Platz 3: Lurgbauer Bewertung gesamt: 95 von 100 Punkten

Lurgbauer ©Lurgbauer

Aus einem idyllisch gelegenen Wirtshaus, das nur über eine schmale Sandstraße erreichbar ist, wurde inzwischen ein modernes Lokal mit viel Glas und charmanten Übernachtungsmöglichkeiten. Draußen grasen schwarze Rinder, die der Junior in der Küche zur Gänze verarbeitet und daraus unter anderem fulminante Rindfleischgerichte macht. Tolle Küche, kein Wunder, Max Leodolter hat unter anderem bei den Reitbauers am Pogusch gelernt.

Essen 47 von 50 Getränke 14 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 25 von 25

8630 St. Sebastian/Mariazell, Lurg 1 lurgbauer.at

Platz 2: Geschwister Rauch Bewertung gesamt: 97 von 100 Punkten

©Geschwister Rauch

Das Restaurant „Steira Wirt“ der Geschwister Sonja und Richard Rauch ist nicht nur eine der besten Gourmetadressen der Steiermark. Hier wird eine anspruchsvolle Fine-Dining-Küche, aber auch eine bodenständige, steirische Wirtshausküche aus der Hand eines hoch begabten Kochs serviert. Richard kreiert außergewöhnlich kreative Gerichte, aber auch viele Klassiker, während Sonja mit ihrer sorgfältigen Weinauswahl – oft biodynamisch – für die passenden Begleiter sorgt. Und sie kann aus dem Vollen schöpfen, denn der Weinkeller gibt schon einiges her.

Essen 49 von 50 Getränke 15 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 24 von 25

8343 Bad Gleichenberg, Trautmannsdorf 6 geschwister-rauch.at

Platz 1: Weinbank Wirtshaus Bewertung gesamt: 99 von 100 Punkten

Weinbank Wirtshaus ©Weinbank Wirtshaus

Ein echtes Glück, wenn man auf ein so kongenial harmonierendes Duo trifft wie in diesem Fall: Küchenchef Gerhard Fuchs ist ein herausragender Koch und Christian Zach ein kreativer Sommelier mit fundierter Ausbildung und Vorliebe für außergewöhnliche Weine. Neben einem Fine-Dining-Bereich mit ausgefeilten Menüs gibt es vorne ein gemütliches Wirtshaus mit Klassikern wie Perlhuhnsuppe, Sonntagsbraten und Grammelknödel. Das Kultgericht des Hauses aber ist der legendäre und unglaublich köstliche „Eidotterraviolo“ mit Trüffel.

Essen 49 von 50 Getränke 15 von 15 Service 10 von 10 Ambiente 25 von 25

8461 Ehrenhausen, Hauptstraße 44 dieweinbank.at

Platz 1: Steirereck Pogusch Bewertung gesamt: 99 von 100 Punkten

©Steirereck Pogusch

Schon erstaunlich, was hier entstanden ist. Heinz Reitbauer Senior, Gründer des grandiosen „Steirereck“ in Wien, eines der besten Restaurants überhaupt, ließ hier ein Wirtshaus entstehen, das heute wie ein monumentales Gesamtkunstwerk dasteht. Mit eigener Landwirtschaft und besonderen Unterkünften wie Baum- und Vogelhäusern sowie Glashaus-Kabanen. Und dann ist da noch eine sensationelle Küche – von Heinz Reitbauer Junior laufend weiterentwickelt –, die schlicht und einfach zu den besten des Landes gehört. Ein kulinarisches Paradies.

Essen 49 von 50 Getränke 15 von 15 Service 10 von 10 Ambiente 25 von 25

8625 Turnau, Pogusch 21! steirereck.at/pogusch.html