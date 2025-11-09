Das sind die 10 besten Gasthäuser in Salzburg 2026

von Herbert Hacker Platz 7: Wirt am Gries Bewertung gesamt: 89 von 100 Punkten

Wirt am Gries ©Wirt am Gries

Mitten in St. Gilgen am Wolfgangsee liegt das hübsche Wirtshaus mit uriger Stube und einem idyllischen Gastgarten mit schattenspendenden Kastanien. Die Chefin, Elisabeth Tritscher, steht selbst am Herd - sie ist weithin bekannt für Spezialitäten aus dem Salzkammergut, die sie gern mit frischen Kräutern aus dem Garten verfeinert.

Essen 43 von 50 Getränke 14 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 23 von 25

5340 St. Gilgen, Steinklüftstraße 6 wirtamgries.at



Platz 7: Schlosswirt zu Anif Bewertung gesamt: 89 von 100 Punkten

Schlosswirt zu Anif ©Schlosswirt zu Anif

Das stilvolle Wirtshaus südlich von Salzburg strahlt gediegenes Ambiente aus: Die Stuben im Biedermeier-Stil sind geschmackvoll, der Garten ein Traum. Seit Anfang 2025 schwingt Laura Pichler das Zepter in der Küche und sorgt für frischen Wind. Neben verfeinerten Klassikern der heimischen Küche setzt sie auf saisonale Wildgerichte aus der hauseigenen Jagd.

Essen 43 von 50 Getränke 14 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 24 von 25

5081 Anif, Salzachtalbundesstraße 7 schlosswirt-anif.at

Platz 6: Löckerwirt Bewertung gesamt: 90 von 100 Punkten

Löckerwirt ©Löckerwirt

Der Löckerwirt im Lungau ist ein geschichtsträchtiger Ort – jahrhundertealte Steinmauern und Holzdecken erzählen noch von vergangenen Zeiten. Die Familie betreibt neben dem Wirtshaus auch eine Bio-Landwirtschaft mit artgerechter Tierhaltung. Vieles, was in der Küche verarbeitet wird, stammt somit vom eigenen Hof – daraus entstehen bodenständige Gerichte in hervorragender Qualität.

Essen 44 von 50 Getränke 14 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 23 von 25

5581 St. Margarethen/Lungau, Dorfstraße 25 loeckerwirt.at

Platz 6: Fuchsbau Bewertung gesamt: 90 von 100 Punkten

Fuchsbau ©Fuchsbau

Stefan Fuchs lebt in Wals bei Salzburg seine Vision von einem zeitgemäßen Wirtshaus. Als Vertreter der Alpin-Cuisine setzt er regionale Produkte kreativ in Szene, spielt mit internationalen Einflüssen, lässt aber auch Klassiker der heimischen Küche hochleben. Die Zutaten dafür kommen aus der näheren Umgebung und werden ausschließlich handwerklich verarbeitet.

Essen 44 von 50 Getränke 14 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 24 von 25

5071 Wals, Käferheimerstraße 152 fuchsbau-wals.at

Platz 5: Kirchenwirt in Leogang Bewertung gesamt: 92 von 100 Punkten

Kirchenwirt in Leogang ©Kirchenwirt in Leogang

Ein Juwel von einem Dorfwirtshaus! Die Geschwister Barbara Kottke und Hans-Jörg Unterrainer haben das wunderschöne Anwesen mit der 700 Jahre alten Geschichte zu einer gefragten Gourmetadresse etabliert. Neben hervorragender Salzburger Küche werden nunmehr auch elaborierte internationale Gerichte serviert. Behagliches Ambiente in der jahrhundertealten Stube.

Essen 45 von 50 Getränke 15 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 24 von 25

5771 Leogang, Leogang 3 hotelkirchenwirt.at

Platz 5: Herzogin, das andere Wirtshaus Bewertung gesamt: 92 von 100 Punkten

Herzogin, das andere Wirtshaus ©Herzogin, das andere Wirtshaus

Ein Wirtshaus der tatsächlich etwas anderen Art - manchmal braucht es dafür Quereinsteigerinnen. Wie die beiden „Herzoginnen“, Jacky und Carolyn Herzog: die eine Pädagogin und passionierte Köchin, die auch schon mal ein paar Jahre auf einer Alm verbrachte - die andere, Architektin und Designerin. Und so fügte sich eins ins andere: Am Dorfplatz von Maria Alm betreiben sie seit 2022 ein zeitgemäßes Wirtshaus. Modernes und individuelles Interieur (selbst geplant und von Handwerkern aus dem Dorf hergestellt) trifft auf hausgemachte Regionalküche mit Twist. Die Produkte kommen von Bauernhöfen aus der Umgebung und von heimischen Bio-Betrieben.

Essen 45 von 50 Getränke 14 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 25 von 25

5761 Maria Alm, Am Dorfplatz 7 dieherzogin.at

Platz 4: Wirtshaus by Vitus Winkler Bewertung gesamt: 95 von 100 Punkten

Wirtshaus by Vitus Winkler ©Wirtshaus by Vitus Winkler

Das Kräuterreich von Vitus Winkler ist längst eine renommierte Gourmetadresse im Pongau. Im letzten Sommer eröffnete der begnadete Küchenchef auch ein Wirtshaus im selben Gebäude. Die gefühlvoll renovierte Zirbenholzstube ist in ihrer Substanz fast ein Jahrhundert alt und strahlt Gemütlichkeit ohne Alpinkitsch aus. Aus der Küche kommen Klassiker wie Wiener Schnitzel vom Bio-Kalb oder Eierschwammerlgulasch, aber auch regionale Spezialitäten wie Pongauer Fleischkrapfen, sowie moderne Gerichte wie Alpengarnelen oder alpine Fischsuppe. Zeitgemäße Wirtshausküche, wie man sie sich wünscht!

Essen 47 von 50 Getränke 15 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 25 von 25

5621 St. Veit im Pongau, Kirchweg 2 sonnhof-vituswinkler.at

Platz 3: Winterstellgut Bewertung gesamt: 95 von 100 Punkten

Winterstellgut ©Winterstellgut

Idyllisches Anwesen inmitten der Tennengauer Gebirgswelt. Florian Huber und sein Team wollen zeitlos Gutes bewahren und so kochen wie im Lammertal immer gekocht wurde: Nach tradierten Rezepten werden vorwiegend bäuerliche Produkte aus der Region umsichtig verarbeitet und leicht modernisiert angerichtet. Die Gerichte orientieren sich an der Jahreszeit - wobei Tiere möglichst als Ganzes verarbeitet werden. Herrlich der Salzburger Schafbratl - im Reindl serviert! Im Sommer sitzt man auf der Sonnenterrasse mit Blick über das Tennengebirge und den Gosaukamm.

Essen 46 von 50 Getränke 15 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 25 von 25

5524 Annaberg im Lammertal, Braunötzhof 4 winterstellgut.at

Platz 2: Seehotel Winkler Bewertung gesamt: 96 von 100 Punkten

Seehotel Winkler ©Seehotel Winkler

Der „Schnecken Winkler“, wie er von den Salzburgern liebevoll genannt wird, hat längst Kultstatus im Alpenvorland. Seit über 50 Jahren werden hier nicht nur Schnecken, sondern allerlei Fischgerichte zubereitet – nach klassischen Rezepten und ganz ohne Firlefanz. Legendär sind etwa auch die Flusskrebse im Weißweinsud mit Sauce béarnaise! In der warmen Jahreszeit können die fangfrischen Süßwasserfische sowie andere Köstlichkeiten im Garten direkt am Ufer des Wallersees genossen werden. Und zum Dessert gibt es Salzburger Nockerl!

Essen 47 von 50 Getränke 15 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 25 von 25

5202 Neumarkt am Wallersee, Uferstraße 32 seehotel.at

Platz 1: Döllerer Wirtshaus Bewertung gesamt: 98 von 100 Punkten

©Döllerer Wirtshaus

Dass der Döllerer als eine der besten Fine-Dining-Adressen des Landes gilt, ist wohl kein Geheimnis – dass auch das Wirtshaus Döllerer im selben Haus bodenständige alpine Küche auf höchstem Niveau serviert, ist weniger bekannt. Glücklicherweise ist das Wirtshaus mit der gemütlichen Stube bis heute so geblieben, wie es immer war. Da finden sich Gerichte wie Gebackenes Milchkalbsbries oder Bluntausaibling oder die legendären Schwarzbeernock’n. Zu den Klassikern gehören auch Kalbsbratwürste nach dem tradierten hauseigenen Originalrezept. Sensationelle Weinkarte!

Essen 49 von 50 Getränke 15 von 15 Service 10 von 10 Ambiente 24 von 25

5440 Golling an der Salzach, Markt 56 doellerer.at