von Herbert Hacker Platz 5: Poppmeier Bewertung gesamt: 88 von 100 Punkten

Poppmeier ©Poppmeier

Im „Gasthaus Poppmeier“ kocht Richard Poppmeier eine unverfälschte Kärntner Traditionsküche mit den besten Produkten, die er in der Region findet und die er meist selbst von den Produzenten abholt, egal ob Fisch, Fleisch oder Spargel. Daraus entstehen Gerichte wie Lavanttaler Laxn, gebratenes Saiblingsfilet, Kalbsbraten mit Weißweinrahmsaftl oder verschiedene Nudelvariationen. Im Sommer sollte man unbedingt den Gastgarten unter einer lauschigen Weinlaube aufsuchen.

Essen 43 von 50 Getränke 14 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 23 von 25

9470 St. Paul im Lavanttal, Hauptstr. 4 poppmeier.co.at

Platz 5: Gasthaus Gasser Bewertung gesamt: 88 von 100 Punkten

Gasthaus Gasser ©Gasthaus Gasser

Das Gasthaus „Gasser“ ist ein durch und durch sympathisches Wirtshaus in Vassach am nördlichen Rande von Villach. Vor allem der schattige Gastgarten mit den alten Kastanienbäumen ist ein Ort mit nahezu magnetischer Anziehungskraft. Hier genießt man eine bodenständige Wirtshausküche mit saftigen Bratln aus dem Holzofen, Lammspießen und hausgemachten Kärntner Kasnudeln. Und die gelingen hier nach alten Rezepten besonders gut.

Essen 44 von 50 Getränke 13 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 23 von 25

9500 Villach, Vassacher Str. 63 gasthaus-gasser.at

Platz 5: Gasthof zum Dorfschmied Bewertung gesamt: 88 von 100 Punkten

Gasthof zum Dorfschmied ©Gasthof zum Dorfschmied

Der „Gasthof zum Dorfschmied“ hat mit einer Schmiede eigentlich gar nichts tun. Was die Familie Müller hier bietet, ist vielmehr eine gelungene Mischung aus Hotel, Gasthaus und Landwirtschaft mit Obstbäumen und Rindern in Mutterkuhhaltung, das Wildfleisch stammt von lokalen Jägern. Und so finden sich nicht nur viele Fleisch- und Wurstspezialitäten auf der Speisekarte, man kann auch Schinken, Osso Collo und Blutwürste für zu Hause käuflich erwerben.

Essen 43 von 50 Getränke 14 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 22 von 25

9373 Klein St. Paul, Marktstraße 16 zumdorfschmied.at

Platz 4: Restaurant Leiten Bewertung gesamt: 90 von 100 Punkten

Restaurant Leiten ©Restaurant Leiten

„Wein, Schwein und mehr“: So lautet nach eigenen Angaben das Motto am „Weingut Karnburg“ von Sem Kegley und Georg Lexer in Leiten. Das vor Jahren hinzugekommene Restaurant „Von der Leiten“ ist eine Gaststätte in Weinberglage mit paradiesisch schöner Aussicht. Und weil die Hausherren auch eine eigene Freiland-Schweinezucht mit Mangalitza- und Duroc-Schweinen betreiben, kommen im Lokal auch entsprechende Gerichte zu Tisch. Im Sommer sollte man unbedingt die Terrasse aufsuchen – mitten in den Weinbergen.

Essen 44 von 50 Getränke 14 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 24 von 25

9063 Klagenfurt am Wörthersee, Leiten 6 leiten.eu

Platz 3: Liegl am Hiegl Bewertung gesamt: 91 von 100 Punkten

Liegl am Hiegl ©Liegl am Hiegl

Das Haus wird bereits in vierter Generation von Elisabeth Warmuth-Liegl und ihrem Mann Michael Warmuth geführt. Die beiden haben sich vorgenommen, das traditionsreiche Gasthaus mit einer über 100-jährigen Geschichte und einer eigenen Landwirtschaft behutsam in die Moderne zu führen. Zu den Hausklassikern zählen unter anderem die Sulz vom eigenen Schwein, die Kasnudeln, die hier noch nach alter Tradition hergestellt werden, ebenso die Fleischnudeln oder der sagenhaft gute Dotterravioli mit Karfiol und Mangold.

Essen 45 von 50 Getränke 14 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 24 von 25

9313 St. Georgen, St. Peter 2 lieglamhiegl.at

Platz 3: Gasthaus Kollerwirt Bewertung gesamt: 91 von 100 Punkten

Gasthaus Kollerwirt ©Gasthaus Kollerwirt

Wirt und Koch Tom Soete stammt aus Belgien und sorgt im „Kollerwirt“ seit Jahren für einen ganz eigenständigen Mix aus typisch Kärntner Klassikern, mediterraner Kost und diversen belgischen Spezialitäten. Und so werden hier Gänselebermousse mit Brioche, Miesmuscheln und Pommes und eine Tarte Tatin mit Vanilleeis genauso überzeugend serviert, wie Backhendl und Kärntner Kasnudeln. Schöner Gastgarten.

Essen 45 von 50 Getränke 14 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 23 von 25

9063 Maria Saal, Affelsdorf 3 kollerwirt.com

Platz 3: Der Tschebull Bewertung gesamt: 91 von 100 Punkten

Der Tschebull ©Der Tschebull

Der „Tschebull“ ist eines der ältesten Gastwirtschaften Kärntens. Damit verwaltet die Familie Tschemernjak schon seit Jahrzehnten ein beeindruckendes kulinarisches Erbe. Und das gelingt perfekt, weshalb das Haus am Faaker See für eine außergewöhnliche Alpen-Adria-Küche bekannt ist. Zu den besonderen Highlights gehören das zarte Schweinsnusslan (saftige Medaillons vom Schweinsfilet) und das Tschebull’s Ofenbrat’l, ein delikates Bratenstück vom Duroc-Schweinsbrüst’l.

Essen 45 von 50 Getränke 14 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 24 von 25

9580 Villach, Egger Seeuferstraße 26 tschebull.cc

Platz 3: Kleinsasserhof Bewertung gesamt: 91 von 100 Punkten

Kleinsasserhof ©Kleinsasserhof

In dem idyllisch gelegenen Bauernhof der Familie Gasser mit Privatpension stößt man auf ein liebevoll zusammengewürfeltes Sammelsurium an Objekten und Möbeln. Ein Stilmix, der an Kuriosität nichts zu wünschen übriglässt. Wie im Haus geht es auch im Garten zu: kuriose Objekte, wohin das Auge reicht. Aber auch die Wirtshausküche ist außergewöhnlich, es werden vorwiegend regionale Produkte verwendet, von Frischfleisch über Geflügel bis hin zu Kräutern, die aus eigener Landwirtschaft stammen. Der Schweinsbraten ist legendär.

Essen 44 von 50 Getränke 13 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 25 von 25

9800 Spittal an der Drau, Kleinsaß 3 kleinsasserhof.at

Platz 2: Wirtshaus im Hotel Neusacherhof Bewertung gesamt: 92 von 100 Punkten

Wirtshaus im Hotel Neusacherhof ©Wirtshaus im Hotel Neusacherhof

Im Wirtshaus im Hotel Neusacherhof am schönen Weißensee sorgt Küchenchef Stefan Glantschnig für eine tolle Wirtshausküche mit eigener Handschrift. Traditionelle Kärntner Gerichte wie „Kasnudel Trias“, Backhendl und Forelle (Müllerin Art) gehören zum Standardrepertoire. Seit Juni 2024 hat im Neusacherhof auch ein spezieller Chef’s Table geöffnet. Der eigene Raum, vormals eine Bibliothek, wurde in den Farben Rot und Schwarz adaptiert und heißt daher auch „Rouge Noir". Wirtshaus und Fine Dining unter einem Dach – und das in Top-Qualität.

Essen 46 von 50 Getränke 14 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 24 von 25

9762 Weissensee, Neusach 1 neusacherhof.at

Platz 1: Bärenwirt und der kleine Bär Bewertung gesamt: 94 von 100 Punkten

©Bärenwirt und der kleine Bär

Das Traditionsgasthaus mitten am Hauptplatz von Hermagor zählt zu den besten kulinarischen Adressen in der Region. Dafür gibt es viele Gründe. Wirt und Koch Manuel Ressi stand einige Jahre als zweiter Mann im Steirereck am Herd und hat sich in dieser Zeit kochtechnisch einiges angeeignet. Zu den Hausklassikern zählen Gerichte wie Gailtaler Ripperl und Kärntner Kasnudeln, bei den Menüs spielen auch Fische eine große Rolle. Insgesamt eine hoch anspruchsvolle Küche. Zum Haus gehört überdies ein schönes Hotel („Der kleine Bär“).

Essen 47 von 50 Getränke 14 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 24 von 25

9620 Hermagor, Hauptstraße 17 baerenwirt-hermagor.at