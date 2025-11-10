Das sind die besten Gasthäuser in Kärnten 2026
Essen, Getränke, Service und Ambiente: Welche Gasthäuser sind die Besten im Land? Wir haben sie wieder zusammengetragen, die Bewertung erfolgte von einer Fach- sowie einer Publikumsjury.
von Herbert Hacker
Platz 5: Poppmeier
Bewertung gesamt: 88 von 100 Punkten
Im „Gasthaus Poppmeier“ kocht Richard Poppmeier eine unverfälschte Kärntner Traditionsküche mit den besten Produkten, die er in der Region findet und die er meist selbst von den Produzenten abholt, egal ob Fisch, Fleisch oder Spargel. Daraus entstehen Gerichte wie Lavanttaler Laxn, gebratenes Saiblingsfilet, Kalbsbraten mit Weißweinrahmsaftl oder verschiedene Nudelvariationen. Im Sommer sollte man unbedingt den Gastgarten unter einer lauschigen Weinlaube aufsuchen.
43 von 50
14 von 15
8 von 10
23 von 25
9470 St. Paul im Lavanttal, Hauptstr. 4
Platz 5: Gasthaus Gasser
Bewertung gesamt: 88 von 100 Punkten
Das Gasthaus „Gasser“ ist ein durch und durch sympathisches Wirtshaus in Vassach am nördlichen Rande von Villach. Vor allem der schattige Gastgarten mit den alten Kastanienbäumen ist ein Ort mit nahezu magnetischer Anziehungskraft. Hier genießt man eine bodenständige Wirtshausküche mit saftigen Bratln aus dem Holzofen, Lammspießen und hausgemachten Kärntner Kasnudeln. Und die gelingen hier nach alten Rezepten besonders gut.
44 von 50
13 von 15
8 von 10
23 von 25
9500 Villach, Vassacher Str. 63
Platz 5: Gasthof zum Dorfschmied
Bewertung gesamt: 88 von 100 Punkten
Der „Gasthof zum Dorfschmied“ hat mit einer Schmiede eigentlich gar nichts tun. Was die Familie Müller hier bietet, ist vielmehr eine gelungene Mischung aus Hotel, Gasthaus und Landwirtschaft mit Obstbäumen und Rindern in Mutterkuhhaltung, das Wildfleisch stammt von lokalen Jägern. Und so finden sich nicht nur viele Fleisch- und Wurstspezialitäten auf der Speisekarte, man kann auch Schinken, Osso Collo und Blutwürste für zu Hause käuflich erwerben.
43 von 50
14 von 15
9 von 10
22 von 25
9373 Klein St. Paul, Marktstraße 16
Platz 4: Restaurant Leiten
Bewertung gesamt: 90 von 100 Punkten
„Wein, Schwein und mehr“: So lautet nach eigenen Angaben das Motto am „Weingut Karnburg“ von Sem Kegley und Georg Lexer in Leiten. Das vor Jahren hinzugekommene Restaurant „Von der Leiten“ ist eine Gaststätte in Weinberglage mit paradiesisch schöner Aussicht. Und weil die Hausherren auch eine eigene Freiland-Schweinezucht mit Mangalitza- und Duroc-Schweinen betreiben, kommen im Lokal auch entsprechende Gerichte zu Tisch. Im Sommer sollte man unbedingt die Terrasse aufsuchen – mitten in den Weinbergen.
44 von 50
14 von 15
8 von 10
24 von 25
9063 Klagenfurt am Wörthersee, Leiten 6
Platz 3: Liegl am Hiegl
Bewertung gesamt: 91 von 100 Punkten
Das Haus wird bereits in vierter Generation von Elisabeth Warmuth-Liegl und ihrem Mann Michael Warmuth geführt. Die beiden haben sich vorgenommen, das traditionsreiche Gasthaus mit einer über 100-jährigen Geschichte und einer eigenen Landwirtschaft behutsam in die Moderne zu führen. Zu den Hausklassikern zählen unter anderem die Sulz vom eigenen Schwein, die Kasnudeln, die hier noch nach alter Tradition hergestellt werden, ebenso die Fleischnudeln oder der sagenhaft gute Dotterravioli mit Karfiol und Mangold.
45 von 50
14 von 15
9 von 10
24 von 25
9313 St. Georgen, St. Peter 2
Platz 3: Gasthaus Kollerwirt
Bewertung gesamt: 91 von 100 Punkten
Wirt und Koch Tom Soete stammt aus Belgien und sorgt im „Kollerwirt“ seit Jahren für einen ganz eigenständigen Mix aus typisch Kärntner Klassikern, mediterraner Kost und diversen belgischen Spezialitäten. Und so werden hier Gänselebermousse mit Brioche, Miesmuscheln und Pommes und eine Tarte Tatin mit Vanilleeis genauso überzeugend serviert, wie Backhendl und Kärntner Kasnudeln. Schöner Gastgarten.
45 von 50
14 von 15
9 von 10
23 von 25
9063 Maria Saal, Affelsdorf 3
Platz 3: Der Tschebull
Bewertung gesamt: 91 von 100 Punkten
Der „Tschebull“ ist eines der ältesten Gastwirtschaften Kärntens. Damit verwaltet die Familie Tschemernjak schon seit Jahrzehnten ein beeindruckendes kulinarisches Erbe. Und das gelingt perfekt, weshalb das Haus am Faaker See für eine außergewöhnliche Alpen-Adria-Küche bekannt ist. Zu den besonderen Highlights gehören das zarte Schweinsnusslan (saftige Medaillons vom Schweinsfilet) und das Tschebull’s Ofenbrat’l, ein delikates Bratenstück vom Duroc-Schweinsbrüst’l.
45 von 50
14 von 15
8 von 10
24 von 25
9580 Villach, Egger Seeuferstraße 26
Platz 3: Kleinsasserhof
Bewertung gesamt: 91 von 100 Punkten
In dem idyllisch gelegenen Bauernhof der Familie Gasser mit Privatpension stößt man auf ein liebevoll zusammengewürfeltes Sammelsurium an Objekten und Möbeln. Ein Stilmix, der an Kuriosität nichts zu wünschen übriglässt. Wie im Haus geht es auch im Garten zu: kuriose Objekte, wohin das Auge reicht. Aber auch die Wirtshausküche ist außergewöhnlich, es werden vorwiegend regionale Produkte verwendet, von Frischfleisch über Geflügel bis hin zu Kräutern, die aus eigener Landwirtschaft stammen. Der Schweinsbraten ist legendär.
44 von 50
13 von 15
9 von 10
25 von 25
9800 Spittal an der Drau, Kleinsaß 3
Platz 2: Wirtshaus im Hotel Neusacherhof
Bewertung gesamt: 92 von 100 Punkten
Im Wirtshaus im Hotel Neusacherhof am schönen Weißensee sorgt Küchenchef Stefan Glantschnig für eine tolle Wirtshausküche mit eigener Handschrift. Traditionelle Kärntner Gerichte wie „Kasnudel Trias“, Backhendl und Forelle (Müllerin Art) gehören zum Standardrepertoire. Seit Juni 2024 hat im Neusacherhof auch ein spezieller Chef’s Table geöffnet. Der eigene Raum, vormals eine Bibliothek, wurde in den Farben Rot und Schwarz adaptiert und heißt daher auch „Rouge Noir". Wirtshaus und Fine Dining unter einem Dach – und das in Top-Qualität.
46 von 50
14 von 15
8 von 10
24 von 25
9762 Weissensee, Neusach 1
Platz 1: Bärenwirt und der kleine Bär
Bewertung gesamt: 94 von 100 Punkten
Das Traditionsgasthaus mitten am Hauptplatz von Hermagor zählt zu den besten kulinarischen Adressen in der Region. Dafür gibt es viele Gründe. Wirt und Koch Manuel Ressi stand einige Jahre als zweiter Mann im Steirereck am Herd und hat sich in dieser Zeit kochtechnisch einiges angeeignet. Zu den Hausklassikern zählen Gerichte wie Gailtaler Ripperl und Kärntner Kasnudeln, bei den Menüs spielen auch Fische eine große Rolle. Insgesamt eine hoch anspruchsvolle Küche. Zum Haus gehört überdies ein schönes Hotel („Der kleine Bär“).
47 von 50
14 von 15
9 von 10
24 von 25
9620 Hermagor, Hauptstraße 17
Alles rund um den Aufgetischt-Gasthausguide
