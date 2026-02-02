Österreichs Top 5 Skihütten: Genuss und Panorama auf höchstem Niveau
Vom Kitzbühler Horn bis in die Gasteiner Berge: Diese fünf Skihütten in Österreich sollte man besucht haben.
Von Herbert Hacker
5 / Angertal 1180
Moderne Architektur ohne eine Spur von Rustikalität. Hoch in den Gasteiner Bergen speist man abseits des Mainstreams. In diesem Winter etwa "Frittierte Gulasch-Arancini mit Szegedinerkraut", konzipiert von Philip Rachinger, gefeierter Küchenchef im Mühltalhof.
Anger 217, 5630 Bad Hofgastein
4 / Hornköpflhütte
Direkt unterhalb des Kitzbüheler Horns, auf etwa 1.770 Metern Seehöhe, werden hier deftige Tiroler Pfannengerichte serviert. Die Küche ist bekannt für ihre verlässliche Qualität. Von der geräumigen Sonnenterrasse aus hat man eine spektakuläre Sicht.
Ried am Horn 8, 6370 Kitzbühel
3 / Wieseralm
Uriges Ambiente, anspruchsvolle Kulinarik: Auf dem Reiterkogel auf 1.500 Metern Seehöhe gelegen, werden Gerichte wie Beef Tatar, Rinderfilet, Wildragout und Meeresfrüchte serviert. Almklassiker wie Kasnocken und Kaiserschmarrn dürfen natürlich auch nicht fehlen.
Wiesern 48, 5754 Hinterglemm
2 / Krummholzhütte
Als erste zertifizierte Genusshütte Österreichs zählt sie zu den bestbewerteten Skihütten des Landes und wurde schon zur "beliebtesten Skihütte Österreichs" gekürt. Die regionale Küche mit kreativen Interpretationen und großer Weinauswahl überrascht.
Hauser Kaibling 76, 8967 Haus im Ennstal
1 / Kristallhütte
Sie gilt als wohl bekannteste Skihütte des Landes und wird seit Jahren mit Auszeichnungen und Preisen überhäuft. Auf rund 2.000 Metern Seehöhe über dem Zillertal gelegen, begeistert sie mit einer windgeschützten Sonnenterrasse und gilt als die coolste Hütte in den Bergen.
Skigebiet Hochzillertal
