Die Maus beobachtete, wie die Tiere den Stall vorbereiteten, und zürnte. Es hieß, dass in dieser Nacht ein Wunder geschehen würde, größer als alle bisherigen – doch die Tiere gaben sich offenkundig keine Mühe. Die Stallmaus kannte diesen Ort besser als alle anderen zusammen, aber um ihren Rat hatte niemand gefragt.

Und nun war es zu spät, um noch etwas zu retten: Das Stroh war lieblos verstreut, Spinnweben hingen vom Gebälk, das Gemüse für die Gäste war noch erdig und sogar der Tonkrug mit dem Wasser hatte einen Sprung. Der Ochse hatte nicht einmal geduscht, und dem Esel steckte Heu zwischen den Zähnen. Unter ihrer Ägide, da war sie sicher, wäre so etwas niemals passiert.

Empört kletterte die Maus auf einen Querbalken, von dem aus sie alle sehen konnten, und holte Luft, um den Tieren einmal ordentlich die Meinung zu sagen. Es mochte zu spät sein, um etwas zu ändern, aber sie wollte zumindest klarstellen, wie sehr sie versagt hatten und wie schlampig dieser Stall für das große Wunder dastand. Doch bevor sie ein einziges Wort herausbringen konnte, trafen die erwarteten Fremden ein – und kurz darauf geschah das Weihnachtswunder.