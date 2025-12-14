Der Nikolaus hat den Bambini Kinderscheren und Klebstoff gebracht, damit sie ihre Wunschzettel erstellen können. Unser Esstisch ist seither das Bastelhauptquartier, und zuweilen bin ich unschlüssig, was ihnen so eine Freude macht: Wünsche zu visualisieren, die Arbeit mit scharfem Werkzeug oder die Schwimmhäute zwischen ihren Fingern, bestehend aus Kleber, Bröseln, Papierresterln und Hundehaar.

Ernst diskutieren sie die Kataloge und besprechen, wem was gefällt, wobei sie einen Grundsatz verfolgen: Niemals dürfen zwei Mitglieder unserer Familie das Gleiche mögen. So reagierte mein Vierjähriger auf die manische Zuneigung des Zweijährigen zur Feuerwehr mit Interesse an der Polizei. Mein liebstes Einsatzfahrzeug muss die Müllabfuhr sein, dem Dottore Amore wurde die Rettung zugeteilt.

"Mama, wer ist dein Lieblingsdinosaurier?", fragten sie, doch meine Antwort "Stegosaurus" missfiel ihnen. "Ich mag den Stegosaurus", sagte der Kleine. "Mama, du kannst den Triceratops lieben", entschied der Große. "Denn den T-Rex liebe ich." So ging es zwei Spielzeugkataloge lang, bis ich verstand: Meinen Söhnen geht es nicht darum, sich durch verschiedene Geschmäcker zu profilieren, sondern darum, dass sie die Welt als liebenswert vielfältig wahrnehmen.