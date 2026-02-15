Seit die Schneemannbilder auf den Kindergartenfenstern den Faschingsgirlanden wichen, diskutieren meine Bambini ihre heurigen Verkleidungen. Der Ältere schwankte zwischen Polizist, Spider-Man und anderen Erhaltern der öffentlichen Ordnung, entschied sich aber für Batman. Für meinen jüngeren Sohn stand die Kostümierung nie zur Debatte: "Feuerwehrmann!"

In unserem Spielzeugschrank gibt es eine Verkleidungskiste. Mein Großer schlüpft ständig in neue Rollen. Der Kleine kostümiert sich nicht weniger gern, aber ausschließlich als Feuerwehrmann. Anlässlich der Gelegenheit, maskiert durch die Straßen zu ziehen, wollte der Große seinen Bruder überreden, sich als Batmans Sidekick zu verkleiden: "Willst du als Robin gehen? Robin ist der Coolste!" Der Zweitgeborene blieb unerschütterlich: "Feuerwehrmann."

Beim Einlass zu einer Faschingsparty wurden sie gefragt, wen sie darstellten. "Feuerwehrmann", sagte der Kleine und marschierte hinein, um die Brandsituation zu überprüfen. "Eigentlich ist er Robin", flüsterte der Große, "aber Robin hat sich als Feuerwehrmann verkleidet, weil wir auf Spezialmission sind!" Ich lauschte dieser Theorie von der Verkleidung als Verkleidung einer Verkleidung und fand darin die Lösung für unser Valentinstagsdilemma: Wir würden unsere Liebe gern zelebrieren, sind aber zu müde.