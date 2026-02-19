Ich sage es deutlich: Das "RIVA" am Bodensee gehört meiner persönlichen Meinung nach in die Top 3 der besten Hotels Österreichs, Südtirols, Deutschlands und der Schweiz. Im offiziellen Ranking der "101 besten Hotels Deutschland 2026" landet das RIVA am Bodensee auf Platz zwölf – immer noch eine sehr respektable Platzierung.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com

Doch was die Geschäftsführende Gesellschafterin Julia Kolb und ihre Stellvertreterin Lisa Schmitz hier in Konstanz geschaffen haben, ist in meinen Augen ein Ultra-Luxus-Hotel, das seinesgleichen sucht.

Authentische Herzlichkeit Schon die Lage direkt am Bodensee ist ein Traum. Wer hier eincheckt, kann mit der hauseigenen kleinen, feinen Yacht über den See schippern, etwa zur Blumeninsel Mainau. Ein weiteres Highlight des Hotels: Das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant Ophelia von Küchenchef Dirk Hoberg. Für mich schmeckt es sogar eher nach drei Sternen.

Begeistert bin ich auch von dem herrlichen, 30 Grad warmen Rooftop-Pool mit Panoramablick über den See und den beiden spanischen Mitarbeiterinnen María und Doina im herausragend guten Spa-Bereich. Sie lieben ihren Job und leben ihn mit absoluter Leidenschaft. Überhaupt: Die Herzlichkeit des gesamten Teams ist authentisch – geprägt von Julia Kolb, die weiß, dass Luxus perfekte Prozesse und echte Empathie braucht. Beides gehört zusammen. Und das Preis-Leistungsverhältnis stimmt auch!