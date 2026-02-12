Von Carsten K. Rath Mykonos – die griechische Insel steht für Elektro-Beats, weiße Häuschen, teure Yachten und goldene Sonnenuntergänge. Wer hierherkommt, will sehen und gesehen werden. Ich hingegen möchte nichts hören außer Wind und Wellen – das scheint so gut wie unmöglich auf Mykonos.

Und doch: Es klappt im "Hotel Myconian Deos", das etwas oberhalb der Stadt auf einem Hügel liegt. Dieses neue Haus der Familie Daktylides, die mit ihrer Hotelgruppe Myconian Collection seit den 1970er-Jahren den Luxustourismus auf Mykonos maßgeblich mitprägt, wirkt wie eine Oase der Ruhe inmitten des Partytrubels.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com

Shuttle zum Privatstrand Vom Hotel mit seinen weiß gekalkten Gebäuden, die das Blau der Ägäis noch intensiver machen, reicht der Blick über die berühmten Windmühlen von Mykonos und den Hafen bis weit hinaus aufs Meer. Einen direkten Strandzugang hat man hier oben zwar nicht, aber der hoteleigene Shuttle bringt mich in wenigen Minuten hinunter zum "Almiriki Beach Club" am Privatstrand der 14 Häuser der "Myconian Collection".