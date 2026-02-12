Rath Reist: Ein Ort der Ruhe auf Mykonos
Das "Hotel Myconian Deos" bietet auf der sonst so lauten griechischen Insel Mykonos einen Ort der Ruhe.
Von Carsten K. Rath
Mykonos – die griechische Insel steht für Elektro-Beats, weiße Häuschen, teure Yachten und goldene Sonnenuntergänge. Wer hierherkommt, will sehen und gesehen werden. Ich hingegen möchte nichts hören außer Wind und Wellen – das scheint so gut wie unmöglich auf Mykonos.
Und doch: Es klappt im "Hotel Myconian Deos", das etwas oberhalb der Stadt auf einem Hügel liegt. Dieses neue Haus der Familie Daktylides, die mit ihrer Hotelgruppe Myconian Collection seit den 1970er-Jahren den Luxustourismus auf Mykonos maßgeblich mitprägt, wirkt wie eine Oase der Ruhe inmitten des Partytrubels.
Shuttle zum Privatstrand
Vom Hotel mit seinen weiß gekalkten Gebäuden, die das Blau der Ägäis noch intensiver machen, reicht der Blick über die berühmten Windmühlen von Mykonos und den Hafen bis weit hinaus aufs Meer. Einen direkten Strandzugang hat man hier oben zwar nicht, aber der hoteleigene Shuttle bringt mich in wenigen Minuten hinunter zum "Almiriki Beach Club" am Privatstrand der 14 Häuser der "Myconian Collection".
Er bietet neben Sand und Meer auch Sonnenliegen, Cabanas, einen Pool, eine kleine Spa-Hütte und eine Taverne.
Und abends, wenn die Party der Reichen und Schönen weitergeht, fahre ich zurück ins Myconian Deos und genieße in aller Ruhe den Blick in den Sternenhimmel.
