Wir saßen auf einer Entgiftungsambulanz für Haustiere. Herr Werner, der Hund, den meine Freundin erfolgreich antiautoritär erzogen hatte, hatte einen Schokokuchen aus dem Müll verdrückt. Furchtbares Gewinsel. Während Herrn Werner der Magen ausgepumpt wurde, hielt ich ihre Hand: "2026 wird alles besser. Da schleicht sich dieses Kretin, Saturn, aus unserem Einzugsgebiet."

Mit der Astrologie verhält es sich wie mit Gott: Wenn’s gerade passt, glaubt man dran. Eine Frau, deren Hamster Rattengift gefressen hatte, fütterte uns mit Vanillekipferln. Katastrophen-Solidarität. Saturn hatte tatsächlich auf unseren Nerven Cha-Cha-Cha getanzt. Das Konto meiner Freundin war von der "Liebe ihres Lebens" leer geräumt worden. Diese Idiotin hatte dem Typen ihre Tans ausgehändigt. Hütet euch vor Menschen mit einem Darth-Vader-Tatttoo.

Sie aber wollte keine der "Red Flags" sehen, hormonelle Unzurechnungsfähigkeit. Ich hatte 2025 mit furchtbaren Lücken im Freundes- und Familienkreis zu kämpfen. Da bekamen ein kleiner Einbruch und die Tatsache, dass mein Auto von einem türkischen Reisebus zerdepscht worden war, Lappalien-Status. "Seidene Zores" würde Tante G anmerken.